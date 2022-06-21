Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов

Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе в США за 103 с половиной миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги. Имя покупателя неизвестно.

Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Торги были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня.

Дмитрий Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им "Новой газеты". Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса — за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

Как пишут СМИ, это стало самой дорогой продажей нобелевской медали за всю историю премии.

В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.