Доброволец из «Ахмата» рассказал о преступлениях кадыровцев на войне

Бойцы чеченского подразделения «Ахмат» зарабатывают деньги на войне в Украине, дискриминируют вступивших в его ряды представителей других национальностей, занимаются мародерством и незаконным удержанием людей, заявил записавшийся в добровольцы в Гудермесе 26-летний пекарь из Астрахани Андрей Панченко, пишет Кавказ.Реалии.

В телеграм-канале Панченко рассказал о своем опыте службы в чеченском подразделении «Ахмат». По его словам, он дважды отправлялся на войну в Украину - весной и осенью 2022 года. Панченко присутствует на видео из телеграм-канала главы Чечни Рамзана Кадырова, обратил внимание сайт «Верстка».

Панченко указывает, что в Чечне перепродают добровольцам по завышенным ценам амуницию и медикаменты. По его словам, весной его группа была отправлена на войну «без касок, бронежилетов и без снабжения медикаментами» - их предлагалось купить в лагере подготовки в Гудермесе.

Во время командировки в Украину 90 процентов жителей Чечни и Ингушетии, входящих в подразделение, не отправляли в боевые выезды и отдельно помечали в листке о личном составе, пишет он, публикуя предполагаемое фото документа.

«Ведь их считали и берегли, а когда требовалось «лицо» группы, в тот момент их и привлекали. Из тыла приходили победители всех соревнований по спецназу и в полном обмундировании снимали видео о том, какие они воины, от которых бежит противник», - написал Панченко.

В другом посте он заявляет, что был свидетелем того, как военные из Чечни занимались «мародерством, угонами, торговлей оружием и даже незаконным лишением свободы иных лиц».

«Так, например, один из спецназовцев полка Кадырова рассказал мне ещё весной о том, что они оставили себе на «хозяйственные нужды» вражескую снайпершу, которая им стирает, убирает и, кто знает, зачем она им еще и сколько пленных не прошли по бумагам, а находятся на «подобных нуждах», - написал Панченко.

Панченко добавил, что во время второй командировки его командование было не из числа чеченцев и в этот раз его «обеспечили всем необходимым».

Власти Чечни публикации Панченко не комментировали.