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Доклад Amnesty International о ВСУ проверят международные эксперты
Доклад правозащитной организации Amnesty International о случаях размещения вооружения украинскими военнослужащими в жилых домах, школах и больницах проверят международные эксперты. Об этом пишет Deutsche Welle.
Правозащитники намерены выяснить, почему доклад вызвал негативную реакцию. «Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека», - заявили в организации.
Amnesty International осудила использование исследования российской пропагандой и выразила сожаление, что в посвященном докладу пресс-релизе «не было уделено должного внимания российской агрессии».
- В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
- Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
- Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов». Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.
- В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.
Другие новости дня
Установлена связь с тремя альпинистами, оставшимися на горе Тетнульди
Спасатели из Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии смогли связаться с тремя альпинистами, остающимися в районе горы Тетнульди в высокогорной Сванетии.
По сообщению ведомства, со слов альпинистов, они чувствуют себя хорошо, в помощи спасателей не нуждаются и самостоятельно продолжают путь в направлении населенного пункта. Несмотря на это, группа спасателей продолжает пешее восхождение навстречу иностранным альпинистам.
В рамках спасательной операции накануне вертолетом Пограничной полиции МВД спасатели эвакуировали двух пострадавших и тело одного погибшего туриста с пика Тетнульди в Местия.
Абхазское руководство возложило цветы к мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне
Сегодня, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. В Парке Славы в Сухуми состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в той войне.
Почтить память погибших в Парк Славы пришли президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, российский посол в республике Михаил Шургалин, военнослужащие абхазских вооруженных сил, ветераны войны, матери погибших, представители общественности.
Премьер Грузии сделал заявление в день начала грузино-абхазской войны
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «самым драматическим событием новейшей истории Грузии» войну в Абхазии. В воскресенье, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны.
«Братский конфликт, принесший неоправданные разрушения, вынудивший сотни тысяч людей покинуть свои родные земли и, что самое трагичное, стоивший жизни многим нашим согражданам – солдатам и мирным жителям – с обеих сторон. Вместе со всем нашим обществом я еще раз чту светлую память каждого из них», - говорится в заявлении премьера.
Он выражает надежду на то, что «политика мира, взаимного уважения и диалога приблизит нас к тому дню, когда вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы продолжим строить единое, сильное, миролюбивое, демократическое государство», пишет агентство «Новости-Грузия».
Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.
Жертвами военного противостояния стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек - было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей - греки, евреи, эстонцы и другие.
На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.
В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
«Коммерсантъ» написал об ажиотажном спросе в России на шенгенские визы
В России возник ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. Количество обращений в профильные агентства подскочило на 40%, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники на туристическом рынке.
В материале говорится, что ситуация связана с призывами ограничить россиянам выдачу шенгенских виз и возникшим «негативным информационным фоном». «Путешественники стремятся оформить документы впрок», - сказал один из собеседников издания. Другой источник «Коммерсанта» отметил, что речь идет в основном о туристах, которые действуют сами или через визовые агентства. Начальник корпоративного отдела одного из них, «Визахода», Марина Широкова говорит, что число заявителей выросло на 40% за последние две недели. «Особенно это чувствовалось в конце недели, на фоне заявлений эстонских властей», - добавила Широкова.
В публикации «Коммерсанта» говорится также, что в основном россиян интересует посещение популярных курортных направлений - Франции, Испании, Италии и Греции. Но из-за ограниченного авиасообщения многие туристы добираются туда через Финляндию и балтийские страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post 8 августа призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Он сказал тогда, что государства должны заставить всех россиян вернуться в Россию и «жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию». Зеленский назвал это «единственным способом повлиять на Путина» и остановить боевые действия на украинской территории. В пятницу в своем очередном вечернем обращении Владимир Зеленский предложил тем, кто в России подвергается преследованию, обращаться за статусом беженцев.
- Ряд стран ЕС, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Страны Балтии призывают также полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Идею поддержало руководство Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС. «В период российской агрессии, объявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан», - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.
- Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС.
Напавшему на Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство
Подозреваемому в атаке на писателя Салмана Рушди и нанесении ему ножевых ранений предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении. Он заключен под стражу без права выхода под залог.
Об этом в субботу сообщили власти округа Чаутоква, в штате Нью-Йорк, где было совершено преступление.
По сведениям полиции, арестованный – 24-летний житель Нью-Джерси Хади Матар. Родители Матара, как отмечает «Голос Америки», иммигрировали в США из Ливана. Через адвоката он передал заявление о своей невиновности.
Прокурор округа Чаутоква Джейсон Шмидт сообщил, что расследование ведут штат Нью-Йорк и федеральные правоохранительные структуры. Мотивы покушения пока остаются невыясненными.
Хади Матар был задержан на месте покушения. Атака произошла в пятницу, когда Салман Рушди готовился выступить с лекцией в образовательном центре Chautauqua Institution. Неизвестный выбежал на сцену и напал на Рушди и модератора мероприятия. По словам очевидцев, он в течение примерно 20 секунд наносил писателю удары кулаками и ножом, прежде чем его обезвредили.
Модератор Генри Риз получил небольшую травму головы. Салмана Рушди доставили на вертолете в местную больницу, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам его агента Эндрю Уйали, у писателя повреждена печень, нервы на руке, он может потерять глаз.
Салману Рушди, британскому писателю индийского происхождения, 75 лет. Вышедший в 1988 году его роман «Сатанинские стихи» вызвал негодование у многих мусульман, обвинивших автора в оскорблении пророка Мухаммеда. Тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве, приговорив к смерти. За его голову было объявлено крупное вознаграждение. Долгое время Рушди был вынужден скрываться, а книгу запретили в нескольких странах.
Официальной реакции на нападении на Салмана Рушди в Иране не было. Но в публикациях ряда консервативных газет появились хвалебные отклики в адрес человека, атаковавшего писателя.
Президент США Джо Байден осудил «жестокое нападение», отметив, что Салман Рушди не поддался ни запугиваниям, ни попыткам заставить его замолчать. Байден также сказал, что он вместе со своей супругой Джилл, со всеми американцами и людьми по всему миру молится сейчас за здоровье и излечение Рушди.
Минобороны РФ: Из Украины эвакуировано 28 тысяч человек за сутки
Российские военные за сутки эвакуировали из мест боевых действий в Украине почти 28 тыс. человек, включая 4,5 тыс. детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Об этом сообщает «Интерфакс». Мизинцев назвал точные цифры: по его словам, из Украины в Россию за прошедшие сутки были вывезены 27 714 человек, в том числе 4 522 ребенка, а всего с начала войны, которую в РФ называют «спецоперацией» - 3 342 109 человек, из которых 533 441 ребенок.
Также, по его словам, с начала войны государственную границу Украины с Россией пересекли 557 084 автомобиля, в том числе, за последние сутки - 4 145.
- Украинские власти считают перемещение украинских граждан с оккупированных Россией территорий Украины на российскую территорию насильственным и приравнивают его к депортации.
- Многие граждане Украины, вынужденные эвакуироваться в Россию, затем стараются переехать в страны Европейского Союза.
Мариам Джаши назначена генсекретарем Международной ассоциации женщин-врачей
Магистр государственного управления Гарвардского университета Мариам Джаши назначена генеральным секретарем Международной ассоциации женщин-врачей, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Мариам Джаши – депутат парламента Грузии девятого созыва, была председателем Комитета по образованию, науке и культуре.
Международная ассоциация женщин-врачей была создана в 1919 году, с 1954 года сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения, а в 1987 году получила консультативный статус Экономического и социального совета ООН. MWIA со 103-летней историей сегодня насчитывает более 12 000 членов по всему миру, включая 36 национальных ассоциаций.
Основными направлениями Ассоциации являются работа над вопросами женского здоровья в контексте глобального здравоохранения, защита прав женщин-врачей и вопросы гендерного равенства в сфере здравоохранения.
Словакия передала Украине первую партию самоходных гаубиц
Словакия поставила Украине первые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Передачу первых четырех установок подтвердил, в частности, министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Самоходные гаубицы Zuzana 2 оснащены бронированной кабиной. Их максимальная дальность стрельбы превышает 40 километров. «Наша главная цель - внести свой вклад в спасение как можно большего количества жизней и помочь нашим украинским друзьям остановить это бессмысленное кровопролитие», - подчеркивает Ярослав Надь.
Как отмечает издание «Украинская правда», 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц.
В субботу также стало известно, что Словакия намерена передать Киеву находящиеся на вооружении ее армии истребители МиГ-29. Об этом сообщается со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Словакии Мартину Ковалькащикову. Количество истребителей не уточняется, но известно, что в распоряжении Словакии есть не менее 11 самолетов МиГ-29, которые могут снять с вооружения уже до конца августа, пишет Русская служба «Би-би-си».
Первый после пандемии ЛГБТ-парад состоялся в Праге
Десятки тысяч человек вышли сегодня на улицы Праги, чтобы принять участие в параде ЛГБТ. Это первое шествие, состоявшееся после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.
Колонну возглавили мэр Праги Зденек Гржиб с супругой. Собравшиеся с радужными флагами и плакатами в поддержку равноправия для ЛГБТ прошли по центру города и поднялись в парк Летна. Там прошли различные мероприятия и концерт.
В этом году организаторы из экологических соображений отказались от использования автомобильных сцен.
Полиция сообщила, что парад прошёл без инцидентов.
Первое шествие ЛГБТ состоялось в Праге в 2011 году. Тогда оно вызвало протест среди консерваторов. В Чехии уже давно разрешена регистрация однополых партнёрств, но браки при этом не заключают. В рамках сегодняшнего шествия активисты собирали подписи под петицией в поддержку разрешения браков для ЛГБТ-пар.
Разведка Украины предупредила о провокациях вблизи Запорожской АЭС
Киев и Москва 13 августа вновь обменялись обвинения в ударах по территории Запорожской АЭС, которая, по сообщениям, периодически подвергалась обстрелам всю последнюю неделю.
Атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, считается крупнейшей в Украине и всей Европе. С марта, практически с самого начала российского вторжения на украинскую территорию, АЭС находится под контролем российских военных. Украинские власти обвиняют Москву в размещении на станции сотен солдат и хранении там оружия.
Глава украинской администрации оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в субботу со ссылкой на местных жителей, что российские войска вновь открыли огонь в направлении АЭС из одного из районов города. Орлов порекомендовал горожанам не покидать жилища. Не выходить на улицы посоветовало и руководство украинского «Энергоатома».
Главное разведуправление Украины утром в субботу сообщило в Telegram, что в результате нового артиллерийского удара российской армии на АЭС был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушено здание пожарной части, отвечающей за безопасность всего объекта. Как отмечают в украинской разведке, российские военные обстреливают атомную станцию из села Водяное и могут готовить провокации под украинским флагом.
Ранее украинская сторона заявляла, что при ударе в направлении АЭС 5 августа там был поврежден силовой кабель, что привело к остановке работы одного из реакторов, а обстрел в четверг повредил датчики радиации.
Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов в субботу обвинил в новом обстреле АЭС и Энергодара украинские силы. «Прилеты в районе побережья Днепра и АЭС», - написал он в соцсетях.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, комментируя напряженность вокруг Запорожской атомной электростанции, отметил, что «Россия обстреливает часть АЭС, откуда идет энергоснабжение юга Украины». «Цель - отключить нас от ЗАЭС и обвинить в этом ВСУ. ООН и МАГАТЭ продолжают смотреть в потолок», - написал Подоляк в Twitter.
- Ситуации вокруг Запорожской АЭС и связанные с ней опасения ядерной катастрофы стали ранее на этой неделе причиной созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН. Глава организации Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия рядом со станцией, вывести любой военный персонал и технику и предоставить миссии МАГАТЭ «немедленный, безопасный и беспрепятственный» доступ к ней. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что непосредственной опасности аварии на Запорожской АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Москва считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции, на чем настаивает Украина, которая также требует вывести с территории АЭС российские силы.
Жозеп Боррель: На пути реформ Грузия терпит неудачи в ключевых областях
Грузия продолжает следовать по пути реформ, однако терпит неудачи в таких ключевых областях, как верховенство закона, управление и права человека, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает сегодня, 13 августа, Европейская служба внешних связей, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне в Брюсселе представили ежегодный отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС – документ, в котором оценивается то, как страна справляется со своими обязательствами. Обсуждать его будут на заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия, которое состоится 6 сентября. Пока что доклад комментирует руководство Евросоюза.
Боррель подчеркнул, что признание европейской перспективы Грузии требует от государства «ответственного и добросовестного подхода, который соответствует чаяниям его граждан». «Грузия продолжила путь реформ в сложных условиях, на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19, напряженной политической обстановки и агрессивной войны России против Украины. Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека», - заявил главный дипломат ЕС.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели высказался в том же духе. Он указал, что после признания европейской перспективы страны, «мяч теперь на стороне Грузии» - страна должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. «Серьезная приверженность демократической консолидации, судебным реформам, укреплению верховенства закона, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью будет иметь ключевое значение», - отметил Вархели.
Он заверил, что Евросоюз «будет и впредь поддерживать усилия Грузии по решению этих приоритетных задач», а также содействовать экономическому развитию страны.
- Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией, частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, вступило в силу 1 июля 2016 года. Будучи основой сотрудничества ЕС и Грузии, оно способствует углублению политических и экономических связей Брюсселя и Тбилиси, а также гарантирует, что Евросоюз будет поддерживать реформы в Грузии.
- 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС. 17 июня ЕК рекомендовала признать европейскую перспективу страны, а статус кандидата присвоить ей после того, как будет выполнен ряд условий. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. 23 июня Европейский совет полностью одобрил эту рекомендацию. Еврокомиссия должна подготовить первый отчет о выполнении условий Грузией в 2023 году.
В Армении опровергли заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций
Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об «обстреле азербайджанских позиций» на границе.
«Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении якобы открыли огонь на различных участках армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС Армении, подчеркнули в ведомстве.
Литва поддержала предложение о запрете въезда россиянам в Евросоюз
Литва поддерживает решение властей Эстонии запретить россиянам въезд в страну. В МИД Литвы считают, что визовые ограничения действуют более эффективно, если они принимаются на всесоюзном уровне, сообщает издание BNS.
«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», – цитирует BNS заявление представителя МИДа.
Ранее Эстония объявила, что закроет границу для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
Чехия также поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому вопросу на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
В югоосетинском медцентре снова открылась «красная зона»
«Красная зона» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия, закрытая с апреля, вновь открылась 10 августа.
«В инфекционном корпусе медцентра вновь приняли больных с диагнозом короновирусной инфекции. В настоящее время там проходят лечение двое пациентов - восьмимесячный ребенок и женщина 32 года», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
Врач отметила, что состояние больных стабильное, с положительной динамикой.
Ранее глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева сообщала, что в июле в республике наблюдался рост новых случаев заболевания COVID-19. Марина Кочиева предупредила о возможном росте заболеваемости ковидом в Южной Осетии, учитывая сезон отпусков, призвав граждан с симптомами острой респираторной инфекции обращаться за медицинской помощью к участковым врачам.
Иностранный турист погиб после падения в расщелину в горах Сванетии
Иностранный гражданин погиб после падения в расщелину в горах Сванетии на северо-западе Грузии, сообщают СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Группа из шести альпинистов 12 августа запросила помощь с горы Тетнульди. Операция по их спасению продолжается более суток.
Сегодня утром двух пострадавших иностранцев доставили в больницу на вертолете погранполиции. Один из них получил перелом лодыжки, у другого были синяки и ушибы.
Состояние здоровья еще трех членов группы удовлетворительное, опасность их жизням не угрожает. Тем не менее, пока не ясно, переведены они в безопасное место или же остаются в горах.
Что касается шестого, погибшего альпиниста, его тело поднято из ущелья и доставлено в Местия.
Алхас Квициниа: Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены
Алхас Квициниа, освобожденный 12 августа указом президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания от должности руководителя президентской администрации, выступил с обращением к соотечественникам.
«Уважаемые соотечественники! С первого дня нахождения в этой команде, я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам. Нужно отметить, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны. И, тем не менее, на протяжении всего этого времени я видел и обратное.
Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства. И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности: «не справился».
Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Но я подхожу к этому вопросу по-государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя администрации президента, то, по логике, я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти.
Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены. Уверен в том, что эти перемены будут, но это уже другая история. Спасибо всем, с кем мне довелось трудиться на благо моей родины Апсны», - говорится в обращении Квициниа, передает информагентство «Апсныпресс».
В Батуми врачей скорой помощи посадили на мотоциклы
В курортном городе Батуми с сегодняшнего дня неотложную помощь гражданам будут оказывать и медики на мотоциклах, сообщает Минздрав Грузии.
Службе скорой помощи Батуми передали несколько мотоциклов, закупленных Всемирным банком. Работать на них будут медики, прошедшие специальную подготовку.
Как указывают в Минздраве, они смогут гораздо быстрее добраться до граждан, которые оказались на грани жизни и смерти, в том числе – до пострадавших в ДТП.
В ведомстве уверены, что проект поможет повысить эффективность «скорой» на узких улицах, в местах массового скопления людей и курортных зонах.
Спасатели эвакуировали двух травмированных туристов c горы в Сванетии
Спасателям эвакуировали двух травмированных иностранных туристов со склона горы Тетнульди в Сванетии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным агентства «Новости-Грузия», группа из шести туристов запросила помощь 12 августа. В тот же день к месту направили отряд спасателей со всем необходимым снаряжением. Сегодня на рассвете двух членов группы доставили на вертолете погранполиции в медицинское учреждение. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.
Спасательная операция продолжается. По данным ведомства, трое иностранцев могут передвигаться самостоятельно, а один серьезно травмирован – он упал в ущелье.
Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» запретили въезд в ЕС
Сотрудникам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву, которых задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.
«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», – цитирует документ газета.
Солдатову и Тимофеева задержали 12 августа во время их поездки на поезде из Нарвы в Таллин. Газета «Известия» утверждает, что они находились в Эстонии в качестве туристов, но «не смогли проигнорировать последние события» и решили подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.
- 11 августа власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с выданными страной шенгенскими визами. Это решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами Шенгенской зоны. Однако на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд всем гражданам России.
В операции по спасению иностранных туристов в Сванетии задействован вертолет
К операции по спасению иностранных туристов в горах Сванетии на северо-западе Грузии привлечен вертолет пограничной полиции. Об этом сообщает сегодня Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Группа из шести туристов, попавших в беду на горе Тетнульди, вторые сутки дожидается помощи. По предварительным данным, два человека травмированы, у них открытые переломы.
Спасательная операция была начата накануне. Отряд спасателей пешком отправился к месту, однако из-за плохой погоды добраться до пострадавших так и не удалось, пишет агентство «Новости-Грузия». Сегодня на рассвете из Кутаиси в Сванетию вылетел вертолет погранполиции, с помощью которого планируется эвакуировать туристов.
Зеленский предложил россиянам получать статус беженцев в случае угроз
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал Евросоюз отменить визы для россиян, а людям, которых преследуют в России, предложил обращаться за статусом беженцев. Об этом он заявил в своем вечернем обращении в пятницу.
«Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного террора не воспользуются шенгенскими визами, – сказал Зеленский. – Европа не должна превращаться в супермаркет, где неважно, кто заходит, главное, чтобы он платил за товары».
Зеленский отметил, что «есть люди, которым действительно нужна защита, которых преследуют в России и даже могут убить». По мнению президента Украины, они должны получить помощь цивилизованного мира. «Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать», – перечислил Зеленский.
Он также поблагодарил Чехию, страны Балтии и другие европейские государства, которые вынесли вопрос о запрете шенгенских виз для россиян на официальный уровень дискуссии. Запрет будет рассмотрен в конце августа на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа и может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
- Зеленский призвал запретить въезд на территорию западных стран в понедельник, 8 августа. Его предложение поддержали Эстония, Латвия и Финляндия. Германия дала понять, что не согласна с идеей. Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
Чехия поддержала запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Чехия – председатель Евросоюза до 1 января 2023 года – поддержала призывы запретить выдачу шенгенских виз россиянам в ответ на вторжение Кремля в Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«(Россияне) должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он сообщил, что Чехия будет добиваться консенсуса по этому решению на встрече глав МИД Евросоюза в конце августа в Праге. Такой запрет может быть включен в очередной пакет санкций ЕС против России.
Ранее запретить россиянам въезд на территорию западных стран призвал президент Украины. Его предложение поддержали члены Евросоюза Эстония, Латвия и Финляндия. Также член ЕС Германия дала понять, что не согласна с идеей о запрете виз для всех россиян. «Это война Путина», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Еврокомиссия исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», – заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
- Несколько стран Евросоюза, в том числе Эстония, Латвия, Литва и Чехия, прекратили выдачу туристических виз гражданам России еще до предложения Зеленского. Эстония также объявила о запрете въезжать на свою территорию россиянам, у которых есть шенгенская виза, выданная этой страной.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ.
Минобороны Эстонии: Балтийское море станет внутренним морем НАТО
Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.
«Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», – отметил Певкур. Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.
Совместная противоракетная оборона позволит закрыть Финский залив от российских военных кораблей. «Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция», – подчеркнул Певкур.
- Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину. Их вступление в альянс должны одобрить все 30 стран-участниц организации. На 4 августа соглашение о новых членах ратифицировали 23 государства.
- Еще один член НАТО в Балтике, Дания, которая последние тридцать лет не участвовала в оборонной политике Евросоюза, решила к ней подключиться после вторжения России в Украину.
- Выход в Балтийское море имеет также Калининградская область – эксклав России, граничащий с Польшей и Литвой, тоже членами НАТО.
В Польше произошла серьезная экологическая авария
Серьезная экологическая авария произошла на территории Польши. Химикатами оказалась загрязнена река Одер, текущая из Польши в Германию, и ее притоки. В реках массово гибнет рыба. По первым анализам воды, она содержит запредельные концентрации солей ртути. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что химикаты были сброшены в реку умышленно.
Первые признаки загрязнения и гибели рыбы были отмечены еще две недели назад, но польские власти признали факт экологической катастрофы только 12 июля. По словам главы польского управления водных ресурсов Пшемыслава Дачи, из Одера удалено уже 10 тонн мертвой рыбы. Массовая гибель рыбы и живущих в реках животных, например, бобров, отмечается и ниже по течению Одера, в Германии. В западнопольском городе Зелена Гура запрещена рыбалка; в германской земле Бранденбург, примыкающей к польской границе, местных жителей просят не подходить близко к воде и не выгуливать на берегах рек домашних животных.
Германские власти пожаловались, что Польша долгое время не сообщала им о загрязнении рек: они подняли тревогу только когда на гибель рыбы обратили внимание немецкие речники. «Мы видим, что цепочка оповещения, предназначенная для таких случаев, не сработала,» - заявил представитель германского Министерства окружающей среды Кристофер Штольценберг.
К ликвидации последствий загрязнения привлечены силы польской армии. Однако, по словам Матеуша Моравецкого, масштаб загрязнения настолько силен, что на восстановление экосистемы могут уйти годы. Премьер-министр пообещал, что виновные не останутся безнаказанными, но не назвал ни одного подозреваемого.
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