Дональд Трамп не планирует передавать Украине дальнобойное оружие

Президент США Дональд Трамп во вторник, отвечая на вопрос журналистов о возможной готовности Вашингтона поставлять Украине ракеты большой дальности, заявил, что его администрация не намерена этого делать.

Трампа также попросили прокомментировать появившееся в американских медиа со ссылкой на источники сообщение о том, что он якобы поощрял украинского президента Владимира Зеленского нанести удар по Москве. В публикациях говорилось, что Трамп спросил Зеленского, сможет ли он нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу, если США предоставят дальнобойное оружие. Об этом писала, в частности, The Financial Times.

В комментарии во вторник Дональд Трамп сказал, что Украина не должна нацеливаться на российскую столицу. Глава Белого дома также сказал, что не занимает чью-либо сторону в связи с войной в Украине, и просто хочет остановить убийства.

Чуть ранее 15 июля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что слова американского президента были вырваны из контекста. «Президент Трамп просто задал вопрос, а не побуждал к дальнейшим убийствам. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить насилие и положить конец войне», - сказала Левитт телеканалу CNN.

В комментариях во вторник Трамп также, как отмечает Reuters, защищал установленный им днём ранее срок в 50 дней, в течение которых Россия, по его словам, должна согласиться на сделку по прекращению огня в Украине, избежав тем самым высоких пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть. «Не думаю, что 50 дней это слишком большой срок, и это может произойти и раньше», - цитирует Трампа Reuters.