Путин всё чаще ездит на бронированном спецпоезде – «Досье»

Президент России Владимир Путин всё чаще путешествует не на самолётах, а на поезде. Для своих поездок он использует бронированный спецсостав, – утверждается в расследовании центра «Досье».

Как говорится в расследовании, спецпоезд построили ещё в 2015 году, однако регулярно Путин начал им пользоваться во второй половине 2021 года - именно тогда российская армия начала подготовку к вторжению в Украину. «Досье» ссылается на не названного по имени знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента.

«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — цитирует «Досье» своего собеседника. Утверждается, что состав используется в том числе по соображениям секретности, поскольку передвижение президентского самолёта можно отследить при помощи онлайн-сервисов, а для поездов такого сервиса нет.

Фото поезда снаружи никогда не публиковалось, как и фото Путина в поезде. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД, однако у него всё же есть ряд характерных особенностей. В расследовании «Досье» публикуются фотографии состава, которым предположительно может пользоваться президент. На вагонах изображена эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма, как утверждается, связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.

Среди особенностей поезда то, что президентские вагоны бронированы, а расписание поездов «корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок». В спецпоезд обязательно входят вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи, – говорится в расследовании. От обычных поездов спецсостав можно отличить по антеннам спецсвязи. Также, как утверждается, его тянут сразу три локомотива.

Специальным бронированным поездом в своих поездках в Китай и Россию пользовался руководитель КНДР Ким Чен Ын.