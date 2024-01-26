«Дождь»: Артисту Максиму Галкину не позволили въехать на Бали

Пограничники в индонезийском аэропорту Денпасар не позволили въехать в страну российскому комику Максиму Галкину. 27 января он должен был дать концерт на острове Бали. Однако в аэропорту его задержали и запретили въезд, несмотря на наличие гастрольной визы. Как сообщает «Дождь», Галкину заявили, что его паспорт находится в некоем «черном списке». Что это за список, не уточняется.

В ноябре прошлого года концерты Галкина и еще одного комика - Руслана Белого - были отменены в Таиланде. Транслирующее позицию Кремля российское государственное агентство ТАСС тогда заявляло со ссылкой на источник в тайской развлекательной индустрии, что причиной отмены могла быть политическая позиция артистов. Утверждается, что местные власти жестко реагируют на политические высказывания со сцены.

Журналистка и ведущая «Дождя» Анна Монгайт уточняет, что в Индонезии с гастролями бывали и другие российские артисты, не скрывающие своих оппозиционных взглядов, например Земфира и Оксимирон, однако они не встречали никаких препятствий.