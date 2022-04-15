Новости
Дудь, Шульман, Доброхотов и Елкин внесены в реестр СМИ-«иноагентов»
Журналист, популярный видеоблогер и автор документальных фильмов Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, главный редактор The Insider Роман Доброхотов и карикатурист Сергей Елкин, сотрудничающий с Радио Свобода, внесены Минюстом России в реестр СМИ-«иноагентов».
В реестр также внесены журналист Карен Шаинян, руководитель психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, феминистка и ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева, сотрудничающие с изданием Север.Реалии журналисты Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.
В реестре теперь 142 юридических лица и гражданина России, признанные СМИ-»иноагентами». Включение в реестр налагает на человека ряд требований, в том числе о финансовой отчетности, а также обязанность маркировать все свои записи в соцсетях специальным дисклеймером. За нарушение грозит административная, а затем и уголовная ответственность.
О причинах внесения в список Минюст, как обычно, не сообщил. Многие из них в последнее время тем или иным способом выступали против российского вторжения в Украину. Юрий Дудь на днях опубликовал документальный фильм «Человек во время войны» - о том, как россияне в Будапеште помогают украинским беженцам.
Шульман на этой неделе сообщила, что уехала в Берлин, получив стипендию от одного из германских фондов. Об отъезде за границу сообщил также Сергей Елкин.
Другие новости дня
Экс-президент Грузии Маргвелашвили и лидер партии ЕНД Мелия отправились в Украину
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, а также члены ЕНД Эка Херхеулидзе и Коба Накопия находятся в Украине.
Как заявил Мелия телеканалу «Мтавари архи», в своей поездке они представляют не грузинскую оппозицию, а грузинский народ, большая часть которого солидарна с Украиной. По словам политика, нахождение в составе этой делегации позволяет им проводить различные встречи.
Напомним, 15 апреля в Украину отправилась также делегация парламента Грузии во главе со спикером Шалвой Папуашвили. В ее составе – три вице-спикера: Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе («Грузинская мечта») и Леван Иоселиани («Граждане»), а также депутаты от различных политических групп: Вахтанг Мегрелишвили («Гирчи»), Ана Нацвлишвили («Лело для Грузии»), Хатуна Самнидзе (Республиканская партия) и Георгий Ходжеванишвили («За Грузию»).
Представители крупнейшей оппозиционной фракции – «Единого национального движения» – отказались от поездки в Киев в составе делегации, возглавляемой «Грузинской мечтой». В ответ в парламентском большинстве сказали, что ЕНД приняло такое решение, поскольку планировало некие провокации. После этого Служба государственной безопасности Грузии заявила о начале расследования.
Зеленский: Всех должна беспокоить возможность ядерного удара РФ
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеры стран мира должны быть обеспокоены возможностью применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины.
В интервью CNN Зеленский ответил на вопрос о том, согласен ли он с оценкой директора ЦРУ Уильяма Бернса. Тот в четверг заявил, что военные неудачи России повышают риск того, что президент Владимир Путин отдаст приказ использовать тактическое ядерное оружие.
«Не только я, все страны мира должны быть этим обеспокоены. Потому что это может быть не реальной информацией, но может быть и правдой», - сказал Зеленский, напомнив об угрозах применить химическое оружие (представитель так называемой ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что его слова о применении химических войск в Мариуполе не так поняли - РС). «Жизнь людей для них ничто» - сказал о российском руководстве президент Украины.
Разведка как США, так и Украины в последние дни заявили, что пока не наблюдают признаков подготовки Россией ядерного удара по украинской территории.
Вскоре после начала войны, 27 февраля, Владимир Путин приказал перевести российские стратегические силы в особый режим несения службы. Сообщений об отмене этого приказа не было.
Американская разведка ранее выражала опасения, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. Речь идет не о стратегическом ядерном оружии, то есть не об ударе по США, а о тактическом ударе по Украине с целью перехватить инициативу в войне.
Президент США Джо Байден и другие политики Запада неоднократно заявляли, что, стремясь остановить Россию и оказать помощь Украине, они не готовы к прямой военной конфронтации с Москвой, поскольку это могло бы означать ядерный конфликт. Поэтому США и страны НАТО не направляют в Украину своих солдат, а также осторожно подходят к поставкам Киеву тяжелых вооружений.
Келли Дегнан: Это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация
По словам посла США в Келли Дегнан, «это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация». По ее словам, визитом в Украину делегация выражает твердое желание грузинского народа встать на сторону Украины против российской агрессии за суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Это очень важный признак того, что делегация Грузии является многопартийной делегацией, что выражает сильное желание грузинского народа поддержать Украину в борьбе с российской агрессией за суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, это очень позитивный признак, что из Грузии в Украину едет многопартийная делегация.
По моей информации, председатель парламента Шалва Папуашвили провел очень позитивный телефонный разговор со спикером Верховной Рады Украины. Я думаю, что иногда возникает недопонимание из-за разных причин, средств массовой информации и отсутствия возможности говорить напрямую. Лучший способ решить эту проблему - поговорить с глазу на глаз. Мы очень рады, что братская поддержка грузинского народа украинскому народу продолжается», – цитирует Келли Дегнан Общественный вещатель Грузии.
По словам посла США, когда происходит конфронтация между Грузией и Украиной, от этого выигрывает только Россия.
«Видеть это единство сейчас очень обнадеживает. Это тот момент, когда все должны встать вместе и четко заявить, что применение силы и бомбардировки гражданского населения для завоевания другой страны не могут быть прощены. Это неприемлемо, и я думаю, что визит делегации является убедительным подтверждением этого», - заявила Келли Дегнан.
- Парламентская делегация во главе со спикером Шалвой Папуашвили сегодня отправилась в Украину. В состав делегации не входят представители «Единого национального движения» и «Европейских социалистов».
Делегация парламента Грузии отправилась в Украину
Парламентская делегация во главе со спикером законодательного органа Грузии Шалвой Папуашвили отправилась в Украину.
В составе делегации восемь депутатов. Правящую партию «Грузинская мечта» представляют вице-спикеры Арчил Талаквадзе и Давид Сергеенко, а также глава Комитета по вопросам диаспоры Бека Одишария; оппозицию – вице-спикер, член партии «Граждане» Леван Иоселиани, член «Лело» Анна Нацвлишвили, член «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, член «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и член партии «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.
По словам депутатов, они едут в Украину, чтобы выразить солидарность украинским друзьям от имени грузинского народа.
В состав делегации не входят представители «Единого национального движения» и «Европейских социалистов».
Ранее стало известно, что Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье 325 Уголовного кодекса (Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии) в связи с заявлением первого вице-спикера парламента Гии Вольского.
Вольский сегодня заявил, что «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, не входит в состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, потому что оппозиционная партия планировала «определенную провокацию» в ходе визита.
В Абхазии четвертый день ищут пропавшего в горах российского туриста
Спасатели МЧС самопровозглашенной республики Абхазия четвертый день ведут поиски гражданина России, пропавшего в горном массиве Мамзышха. Об этом агентству «Апсныпресс» сообщили в абхазском МЧС.
Информация о том, что Андрей Сазонов 1970 года рождения пропал в горах, поступила в пожарно-спасательный отряд города Гагра 11 апреля в 21 час 56 минут. Спасатели сразу же выехали в горы, однако найти пропавшего не удалось.
12 апреля к поискам присоединились 10 спасателей из поисково-спасательного отряда МЧС. Поисковая операция продолжается, заявили в ведомстве.
Китай проводит военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань
Китай решил провести комплексные военные учения вокруг Тайваня в ответ на посещение острова конгрессменами США. Об этом заявило Минобороны КНР.
Пекин считает визит представителей Вашингтона на остров преднамеренной провокацией, которая подрывает отношения Китая и США и создаёт напряжённость в Тайваньском проливе.
Минобороны отметило, что конгрессмены посылают "неверные сигналы" руководству острова, хотя ранее Вашингтон обещал не поддерживать независимость региона.
МИД Китая заявил, что США должны прекратить все официальные контакты с властями острова.
Шесть американских конгрессменов прибыли в Тайвань 14 апреля. В планах делегации – встреча с президентом Тайваня.
Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признаёт и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
У Вашингтона нет дипотношений с властями Тайваня, но между ними с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты. При этом американские власти поддерживают позицию Пекина об одном китайском правительстве.
Россия предупредила США о последствиях за помощь Украине
Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о "непредсказуемых последствиях" в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Об этом пишет The Washington Post cо ссылкой на копию российского документа.
"Мы призываем Соединённые Штаты и их союзников остановить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", — цитирует издание ноту. Россия также предупредила об опасности попадания оружия в руки украинских экстремистов, пишет газета.
The Washington Post предполагает, что Москва направила письмо в ответ на новый пакет военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов. Посольство России в США передало документ в Госдепартамент. Там информацию пока не прокомментировали.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины подтвердил решимость США продолжать оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную поддержку.
В среду, 13 апреля, стало известно, что Пентагон выделил Украине новую военную помощь. Киев должен получить тяжёлую артиллерию, беспилотники, противотанковые ракеты, вертолёты и другое вооружение.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном убийстве мирных жителей и уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты, а сообщения о жестоком обращении с гражданскими лицами называет фейками.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
ФСБ России просит увеличить госрасходы на погребение военных
ФСБ попросило правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. На это обратило внимание Би-би-си.
На данный момент на оплату ритуальных услуг выделяется не больше 20 350 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге – не больше 28 178 рублей. ФСБ просит увеличить эти суммы до 23 837 и 33 005 рублей соответственно. Расходы на один надгробный памятник предлагается увеличить на 4,8–6 тысяч рублей. В целом компенсация расходов на захоронение одного погибшего военнослужащего вырастет до 56 400 – 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.
В пояснительной записке просьба выделить дополнительные деньги на погребение военных объясняется тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.
До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство.
- 25 марта Минобороны России сообщило, что во время боевых действий погиб 1351 российский военнослужащий и еще 3825 – получили ранения. С тех пор о своих потерях Кремль не упоминал. По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составили около 20 тысяч человек. Проверить данные о потерях сторон в условиях военного времени не представляется возможным.
Партию Саакашвили обвинили в подготовке провокации во время визита в Украину
Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по статье 325 Уголовного кодекса (Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии) в связи с заявлением вице-спикера парламента Гии Вольского.
Вольский сегодня заявил, что «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, не входит в состав парламентской делегации, которая отправится в Украину, потому что оппозиционная партия планировала «определенную провокацию» в ходе визита.
«Я уверен, что украинцы примут соответствующие меры в связи с этим и визиту ничто не помешает», – сказал Вольский.
Как заявили в СГБ грузинской службе Радио Свобода, ведомство уже передало имеющуюся в их распоряжении информацию украинской стороне.
Как сообщалось накануне, в парламентскую делегацию под руководством спикера Шалвы Папуашвили, которая отправится в Украину, вошли представители всех оппозиционных партий, за исключением «Нацдвижения».
Правительство Грузии обнародовало опросник для получения статуса кандидата в ЕС
Анкета Евросоюза, переданная Грузии в ответ на заявку на получение статуса страны-кандидата в ЕС, обнародована на сайте правительства Грузии. В опроснике 369 вопросов.
По информации грузинского Кабмина, первый опросник состоит из политической и экономической частей. В ближайшее время Грузия получит вторую часть документа, которая будет отражать отраслевые темы и совместимость с законодательством ЕС в различных секторах.
Ранее министр иностранных дел Илья Дарчиашвили объяснил решение правительства опубликовать документ «высоким общественным интересом».
Сегодня утром состоялось заседание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, на котором был обсужден данный вопрос.
«Что касается реформ, то их проведение является одним из основных приоритетов нашего правительства. Правительство активно участвует в процессе реформ. Мы считаем, что Грузия очень быстро и эффективно справляется с реформами, которые должны быть проведены в нашей стране. Соответственно, план реформ, который мы выполнили и запланировали, дает нам основу и возможность подготовить этот вопросник и направить его европейским партнерам», – сказал Дарчиашвили.
Власти Грузии подали заявку на получение статуса страны-кандидата в члены Евросоюза 3 марта. 11 апреля Брюссель передал Тбилиси соответствующую анкету для заполнения. Представители оппозиционных партий ранее призывали правительство к открытости в процессе заполнения опросника.
Бибилов не намерен обжаловать в суде дату второго тура выборов – пресс-секретарь
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который баллотируется на второй срок, не намерен обжаловать в суде решение Центризбиркома, назначившего второй тур выборов на четверг, 28 апреля. Об этом агентствам «Рес» и ТАСС заявила пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева.
Ранее о том, что Бибилов планирует оспорить дату проведения второго тура выборов в Верховном суде, сообщили РИА Новости в его штабе.
Гассиева говорит, что «касательно просьбы ЦИК по назначению нерабочего дня 28 апреля, на данный момент идут консультации с юристами, после чего будет принято решение».
Югоосетинский Центризбирком накануне назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что будет направлено письмо Бибилову, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».
Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».
«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».
12 апреля глава ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что выборы могут пройти 8 мая, 13 апреля предложила провести голосование 23 апреля. Решение провести второй тур 28 апреля утвердили 11 членов ЦИК, трое выступили против.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев после обработки 100% протоколов набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Авиакомпания Uzbekistan Airways запустит прямые рейсы из Ташкента в Батуми
С 21 мая текущего года авиакомпания Uzbekistan Airways запустит прямые рейсы из Ташкента в Батуми.
Как сообщил «Эху Кавказа» представитель авиакомпании, авиарейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A320.
Uzbekistan Airways начала оперировать на рынке Грузии в 2019 году и ранее выполняла лишь рейсы из Ташкента в Тбилиси.
В Агентстве гражданской авиации Минэкономики Грузии в апреле заявили, что в летний навигационный сезон 2022 года до 35 авиакомпаний будут выполнять регулярные рейсы из Грузии по 70 направлениям в 30 странах мира.
Жители Белгорода сообщают о работе ПВО над городом
Жители Белгорода сообщают о работе системы ПВО над городом. Об этом пишет "Коммерсантъ". В соцсетях появляются фото и видео с разных точек, на которых на небе видны следы от снарядов, в комментариях люди сообщают о звуках двух взрывов.
Вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах, как он утверждал, со стороны Украины. По его словам, под обстрел попали два села — Журавлевка, расположенное примерно полутора километрах от украинской границы, и Сподарюшино. По данным губернатора, пострадал один человек.
Украинская сторона сообщения Гладкова пока не прокомментировала.
С начала так называемой "специальной военной операции" на приграничных с Украиной территориях Белгородской области было зафиксировано более десяти инцидентов. 1 апреля в Белгороде произошёл пожар на заводе "Роснефти". Гладков тогда заявил, что по объекту был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны. Киев заявил, что не имеет отношения к случившемуся.
Накануне власти Брянской области - другого приграничного с Украиной российского региона - заявили об обстреле посёлка Климово и пострадавших жителях, в том числе двухлетнего ребёнка. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято – неясно.
Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Следственный комитет России заявил, что удары по посёлку нанесли 2 украинских боевых вертолёта.
Украинская сторона приводит доказательства того, что обстрел поселка в Брянской области был провокацией с российской стороны, публикуя перехваченные телефонные разговоры российских военнослужащих. Подлинность этих разговоров подтвердить не представляется возможным.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Грузинские фигуристы выиграли короткую программу в парном катании на юниорском ЧМ
Грузинские фигуристы Карина Сафина и Лука Берулава заняли первое место после короткой программы среди спортивных пар на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Эстонии.
Сафина и Берулава набрали 67,77 балла. Результат, который принес спортсменам малые золотые медали, также является их личным рекордом, пишет агентство «Новости-Грузия».
На втором месте идут Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур из Австралии – 61,72 балла. Третью позицию занимают Анастасия Смирнова и Данил Сияница из США – 60,38 балла.
Всего в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию принимают участие десять пар. Все они попали в произвольную программу, которую представят 15 апреля. Фигуристы из России из-за войны в Украине отстранены от участия в турнире.
Карина Сафина и Лука Берулава тренируются под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Максима Транькова. Пара представляет Грузию с сезона 2021-2022. В прошлом Карина каталась с Сергеем Бахматом, а Лука – с Алиной Бутаевой.
Вместе со своей новой партнершей Берулава дебютировал на международном юниорском турнире 2021 года в Словакии в начале сентября.
В этом году Сафина и Берулава показали исторический для Грузии результат на Олимпийских играх в Пекине, заняв девятое место в соревнованиях спортивных пар.
Gulagu.net: в тюрьме Димитровграда пытают осужденных-мусульман
В Ульяновской области в тюрьме Димитровграда около ста заключённых объявили голодовку и вскрыли себе вены и животы в знак протеста против пыток и унижений после того, как сотрудники учреждения избили постящихся осуждённых-мусульман, в основном уроженцев Чечни и Ингушетии. Об этом сообщает правозащитный проект Gulаgu.nеt.
Известны имена семи пострадавших. Одного из них Расанбека Бекмурзаева после полученных травм и увечий вывезли под конвоем в городскую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.
Во время избиения другие заключенные — не мусульмане — также вскрыли себе вены в знак солидарности и для приглашения надзирающего прокурора и общественной наблюдательной комиссии.
В ходе обысков бойцы УФСИН в масках уничтожили Кораны и молитвенные коврики, а также оскорбляли заключенных по поводу их религии и национальности.
По словам очевидцев из числа персонала тюрьмы, бойцы УФСИН избивая заключенных-кавказцев кричали : "Поехали на Украину и думаете, что вы стали защитниками России?".
Правозащитники призывают управление ФСИН, следователей и прокурора Ульяновской области организовать проверку и наказать виновных в истязаниях заключённых и бесчеловечном обращении. Для этого Gulаgu.nеt просит изъять видеорхивы тюрьмы с 12 по 15 апреля.
Правозащитники также обращаются к главе Чечни Рамзану Кадырову, который, по их словам, позиционирует себя чуть ли не главным защитником мусульман на постсоветском пространстве, с предложением съездить в тюрьму Димитровграда с проверкой.
Глава ЦРУ: нельзя легкомысленно относиться к ядерным угрозам Москвы
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс считает, что к угрозе применения Россией тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности в Украине нельзя относиться легкомысленно, "учитывая возможное отчаяние президента Путина", если ему не удастся добиться подобия победы в этой войне. Об этом сообщает "Голос Америки".
Однако Центральное разведывательное управление, несмотря на "риторические заявления" Кремля о приведении ядерного арсенала в состояние повышенной боевой готовности, не располагает практическими доказательствами того, что Москва в действительности планирует пойти на столь крайние меры, подчеркнул Бёрнс, выступая в четверг в Технологическом институте штата Джорджия.
На днях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил НАТО, что Москва разместит ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты в Калининграде на побережье Балтийского моря, если Швеция и Финляндия присоединятся к Североатлантическому союзу .
Бёрнс также назвал действия российских войск в Буче и других частях Украины "ужасающими преступлениями" и предупредил, что следующий этап войны будет кровавым.
Уильям Бёрнс был послом США в России в 2005-2008 годах. Последний раз глава ЦРУ был в Москве в ноябре 2021 года по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предупредить Путина о том, что американская разведка знает о планах российского вторжения в Украину.
По словам Бёрнса, принимая решение о военной операции, Путин ожидал быстрой капитуляции украинской армии и победы российских сил с минимальными потерями - и не предвидел жестких санкций Запада, а также считал, что валютные резервы защитят российскую экономику от санкций. "Путин оказался неправ по каждому из этих пунктов", - сказал Бернс.
Через семь недель после начала войны Украина не сломлена, а Россия несет колоссальные материальные и репутационные потери, заявил глава ЦРУ.
- Россия имеет большой арсенал тактического ядерного оружия и ядерного оружия малой мощности, рассчитанного для применения на поле боя. По оценкам экспертов, в нём около 2000 единиц.
В Иерусалиме на Храмовой горе произошли беспорядки
Задержаны 300 палестинцев, 150 получили ранения
Не менее 300 палестинцев задержаны, 150 пострадали во время столкновений в Иерусалиме на Храмовой горе, которую считают священной как евреи, так и мусульмане. Ранения получили трое израильских полицейских.
Массовые беспорядки возникли в пятницу утром, 15 апреля, во время утренней молитвы на Храмовой горе по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан. Как сообщают израильские СМИ, сотни молодых людей арабского происхождения под флагами Палестинской автономии и радикальной группировки ХАМАС прошли маршем по Старому городу Иерусалима. Затем они начали кидать камни и фаеры в иудеев, находящихся у Стены плача.
Полиция Израиля пыталась вытеснить участников беспорядков с Храмовой горы, но они забаррикадировались в мечети Аль-Акса. Там были обнаружены камни и арматура. Полицейские применили резиновые пули, шумовые бомбы и слезоточивый газ. В итоге порядок на Храмовой горе был восстановлен.
ХАМАС и другие радикальные группировки осудили действия полицейских.
В связи наступающим 15 апреля еврейским праздником Песах спецслужбы Израиля приведены в повышенную готовность.
Накануне полиция задержала по подозрению в планировании ритуального обряда на Храмовой горе четверых израильтян. По данным следователей, они собирались принести в канун Песаха в жертву козлёнка. Задержанным грозят обвинения в провокации.
Порядок на Храмовой горе регламентируется Иерусалимским исламским советом. Любые еврейские ритуалы на территории комплекса запрещены.
В марте и апреле в разных городах Израиля произошли теракты. В начале апреля в Тель-Авиве в нескольких местах неизвестные открыли стрельбу по местным жителям. Погибли два человека, как минимум восемь получили ранения.
В марте в течение недели теракты произошли сразу в трёх городах – Бней-Бараке, Беэр-Шеве и Хадере. Погибли в общей сложности 11 человек. Ответственность взяла на себя запрещённая во многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство".
Старый город – часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после победы в Шестидневной войне 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель. ООН и значительная часть международного сообщества не признают израильского суверенитета над восточной частью Иерусалима.
В Киеве минувшей ночью были слышны сильные взрывы
В Киеве в ночь на пятницу были слышны взрывы. По информации Reuters, они стали одними из самых сильных с начала войны. Очевидец сказал корреспонденту Би-би-си, что взрывы были слышны на юго-западе украинской столицы. Что именно взрывалось и есть ли пострадавшие, неизвестно.
По данным украинских медиа, это могло быть следствием работы ПВО.
Reuters отмечает, что взрывы произошли после того как стало известно, что крейсер "Москва", флагман российского черноморского флота , затонул.
Утром в пятницу министерство обороны России заявило о ракетном ударе по военному заводу "Визар" на окраине Киева. В российском ведомстве утверждают, что в результате удара уничтожены цеха по производству и ремонту зенитных ракетных комплексов. В Минобороны России заявили, что будут наращивать количество и масштабы ракетных ударов по целям в Украине "в ответ на атаки террористического характера или диверсии на российской территории".
После взрывов в части города пропало электричество. Некоммерческая организация NetBlocks, которая отслеживает нарушения работы интернета в разных странах, сообщила, что после сообщений о взрывах часть Киевской области также оказалась обесточена, из-за чего там снизилось число подключений к интернету.
Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась практически на всей территории Украины. Взрывы были в Херсоне, в Ивано-Франковске работала ПВО.
О начале "специальной военной операции" в Украине Путин объявил 24 февраля. Уже более полутора месяцев идут тяжёлые бои. Российские войска в ходе боевых действий заняли часть территории на юге Украины с городом Херсон, а также в Харьковской области и в Донбассе. Однако от Киева и с севера Украины они отступили.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Армения первой перешла на оплату российского газа в рублях
Армения перешла на платежи за российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваган Керобян. Когда именно это произошло, он не уточнил.
Глава Минэкономики Армении рассказал РБК, что ценообразование происходит в долларах, но оплата проводится в рублях. "Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", – сказал он.
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном "уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется". По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров. "Газпром" является единственным поставщиком в Армению природного газа, который продается потребителям.
Ранее министр экономики Ваан Керобян заявлял, что покупка газа за рубли является положительным развитием для Армении. "Если мы зафиксируем цену в рублях, это будет очень большой успех, потому что у нас сейчас есть проблема, когда наши экспортеры, не имея уверенности в будущем курсе рубля, слишком неохотно оценивают свой экспорт в российских рублях. Если у нас будет фиксированная цена на газ в рублях, это позволит нам через обратные сделки давать нашим экспортерам фиксированный будущий курс рубля", – говорил министр.
В конце марта на фоне санкций, введенных против России из-за развязанной ею войны в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" за рубли. Для того чтобы заплатить за газ, западные страны должны будут открыть рублевые счета в "Газпромбанке".
После этого страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – отказались от природного газа из России. Председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс отметил, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ, так как на них больше нельзя полагаться.
Европа получает из России более 40% природного газа. Наиболее зависима от российского газа Германия – доля топлива из РФ составляет более 50%.
Несмотря на западные санкции, Россия в апреле может получить почти 800 млрд рублей дополнительных доходов. Об этом говорят в министерстве финансов России. Причина – рост цен на топливо. Владимир Путин не видит серьезных проблем для России, если Европа массово откажется от российской нефти и газа. Он заявляет, что у страны есть план, куда деть российские энергоресурсы.
В Украине резко вырос спрос на марки с утонувшим крейсером «Москва»
Недавно «Укрпочта» выпустила марки с украинским пограничником Романом Грибовым, показывающим средний палец крейсеру «Москва». Грибов – автор фразы о «русском военном корабле», ставшей мемом.
После новостей о потоплении крейсера спрос на марки резко вырос. В некоторых отделениях украинской почты в четверг образовались очереди за марками с «Москвой», пишет Би-би-си.
Ранее с альбомом этих марок сфотографировался и президент Украины Владимир Зеленский.
Минобороны России вечером в четверг сообщило о гибели флагмана российского Черноморского флота - ракетного крейсера «Москва».
«При буксировке крейсера в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», - сообщили в российском оборонном ведомстве.
В ночь на 14 апреля Минобороны России заявило о пожаре на крейсере «Москва», и последующей детонации на нём боезапаса. Отмечалось, что корабль получил серьёзные повреждения, но основное ракетное вооружение не пострадало, экипаж был полностью эвакуирован. Причины пожара не назывались.
Также в российском оборонном ведомстве утверждали, что крейсер сохраняет плавучесть и принимаются меры по его буксировке в порт. Но куда именно, не говорилось. Не указывалось и где именно произошло ЧП. 10 апреля крейсер «Москва» была замечен в Севастополе.
Вечером 13 апреля источники издания «Украинская правда» и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщили, что крейсер «Москва» был поражён украинскими противокорабельными ракетами «Нептун». В результате на борту начался пожар. Марченко отмечал, что кораблю были нанесены очень серьёзные повреждения. На помощь «Москве», по данным источника «Украинской правды» в разведке, пришли четыре российских технических судна. На море тогда был шторм.
Обвиняемых в убийстве Ники Кварацхелия приговорили к 17 и 16 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве 22-летнего Ники Кварацхелия.
Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Грузии – статья 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и статья 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия группой лиц).
Челидзе приговорен к 17 годам лишения свободы, а Кавиладзе – к 16 годам заключения.
По словам судьи Давида Мгелиашвили, рассмотренные по делу доказательства свидетельствовали о групповом преступлении. Сами подсудимые не присутствовали в зале суда при оглашении приговора. Они участвовали в процессе в онлайн-формате, пишет Общественный вещатель.
Следствие не смогло доказать версию заказного убийства, задержав лишь исполнителей, передает агентство «Новости-Грузия».
- Ника Кварацхелия был сыном «вора в законе», однако сам отношения к преступному миру не имел. Он являлся одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов «до 30 лет», составленный грузинским изданием Forbes. Его убили 15 сентября днем выстрелами из пистолета в упор возле дома, в котором он проживал.
Соцсети: в Украине погиб еще один доброволец из Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один доброволец из самопровозглашенной республики Южная Осетия, воевавший на стороне России. Осетинские Telegram-каналы сообщили о смерти Руслана Казиева.
Ранее стало известно о смерти добровольца Руслана Бесаева. Он был мастером спорта по рукопашному бою и, по информации югоосетинского Минобороны, погиб «в боях в районе Мариуполя».
17 марта в Цхинвали с воинскими почестями похоронили российского сержанта Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. Он проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
Военных из Южной Осетии, получивших ранения в Украине, в Москве навестил глава югоосетинского Минздрава Сослан Наниев. О количестве раненых не сообщается.
Глава РАН заявил о приостановке научного сотрудничества с Китаем
Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов. Сложности, по его словам, возникают и в сотрудничестве с академиями наук других стран, которые "срывают" совместные мероприятия.
"Наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения", - цитирует Сергеева "Интерфакс".
В 2019 году РАН и Академия наук Китая подписали "дорожную карту" о сотрудничестве. Оно касается таких направлений, как исследования деятельности мозга и изучения Тибетского плато, также планировались совместные экспедиции в Южно-Китайское море и восточную Арктику для установления источников выброса метана. В том же году было подписано соглашение с Академией наук США.
Сейчас, по словам Сергеева, Российская академия наук находится в беспрецедентной ситуации. Она продолжает контакты с теми учеными, которые хотят сотрудничать, но с агентствами и академиями наук других стран - в том числе Франции, Германии и США отношения заморожены , рассказал Сергеев.
В конце марта Великобритания объявила об ограничении финансирования совместных с Россией научных проектов, которые имеют "стратегическое значение для российского государства".
В то же время крупнейшие мировые издательства научных журналов выпустили совместное заявление о приостановке продаж в России и сервисов этих издательств для российских научных организаций. Статьи российских ученых могут быть опубликованы на сервисах при наличии положительных отзывов от международного сообщества, однако российским ученым будет запрещено пользоваться иностранными. На долю России приходится два с половиной процента мировой научной продукции.
В США выдвинуты обвинения против зампреда Госдумы Александра Бабакова
В Соединённых Штатах выдвинуты обвинения против заместителя председателя Госдумы России Александра Бабакова и двух его помощников – Александра Воробьёва и Михаила Плисюка.
Им вменяют в вину сговор с целью совершения преступлений в США - в рамках реализации глобальной схемы иностранного влияния. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте американского министерства юстиции.
"Российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников, предположительно, организовали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализовывать враждебные политические замыслы России против Украины и других стран, включая США", - приводятся в пресс-релизе слова прокурора Дэмиана Уильямса.
Помощник генпрокурора США Мэтью Олсен заявил, что находящиеся под санкциями высокопоставленный российский законодатель, поддерживающий взгляды президента Владимира Путина, и двое его сотрудников участвовали в попытках получить доступ к выборным представителям властей США. В американском Минюсте указывают, в частности, что ответчики контактировали с членами Конгресса с 2012 по 2017 годы, чтобы добиваться с ними встреч и предлагали, как минимуму одному из конгрессменов бесплатную поездку от имени Александра Бабакова.
«Обвиняемые планировали повлиять на политику США в отношении России посредством специально организуемых мероприятий, проплаченной пропаганды, а также вербовки, по меньшей мере, одного американского гражданина – для выполнения их поручений в неофициальном качестве. Обвиняемые стремились вовлекать американских и европейских политиков и влиять на общественное мнение в своих интересах, используя американских и европейских граждан в качестве своих доверенных лиц…чтобы иметь доступ к власти, уклоняться от санкций и скрывать истинную цель – продвижение российской внешней политики", - говорится в сообщении Минюста США.
В тексте также указано, что ответчики вели работу по ослаблению партнёрства США с европейскими союзниками.
Вменяемые россиянам преступления предусматривают наказания от пяти до двадцати лет тюремного заключения.
Комментариев российской стороны на эту информацию пока не последовало.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.