Дума приняла бюджет во 2-м чтении. Военные расходы превысят 10 трлн

Госдума России в среду приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025–2026 годов.

Бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы. Также, даже в сравнении с бюджетами предыдущих годов, велика закрытая часть бюджета. Во втором чтении она несколько уменьшилась – в открытую часть переведены около 1,2 триллиона рублей. Однако и после этого закрытая часть, по расчетам РБК, составит около 27% от всех предусмотренных бюджетом расходов.

Доходы федерального бюджета в 2024 году запланированы в объеме 35 триллионов рублей, расходы – на уровне 26,6 триллиона. Дефицит таким образом составит около 0,9% ВВП.

На статью «национальная оборона» предлагается выделить около 10,8 триллиона рублей. В рамках этой статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий. В бюджете на 2023 год военные расходы были заложены лишь в сумме 6,4 триллиона рублей, то есть речь идет об увеличении более чем в полтора раза. Всего военные расходы составят около 6% ВВП это одно из первых мест в мире.

Всего ко второму чтению было принято более 700 поправок, подавляющее большинство внесло правительство. Несколько возросли предполагаемые расходы на социальные программы. Во втором чтении также нашлись деньги на индексацию окладов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы.

Аналитики Bloomberg ранее утверждали, что авторы проекта бюджета полагаются на оптимистичный сценарий развития событий в российской экономике: несмотря на санкции и военные расходы, Минфин оценивает доходы бюджета следующего года на 22% больше, чем в 2023-м.