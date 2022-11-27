Два человека погибли при обстреле Курахова в Донецкой области

В результате обстрела со стороны российских войск в городе Курахово Донецкой области погибли два человека, еще один ранен - сообщил глава украинской областной администрации Павел Кириленко. На опубликованных фото последствий удара видно, что он пришелся в том числе по детской площадке. Пострадали жилые дома.

За последние сутки в Украине в результате боевых действий погибли семь мирных жителей, 19 получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Пять человек погибли при обстрелах в Донецкой области, один в Херсонской и еще один погиб, наступив на мину, в Харьковской области.

Утром в воскресенье российские войска нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. По данным местных властей, есть серьезные разрушения, о жертвах не сообщается. Также была повреждена линия электропередачи в Херсоне, однако, как утверждается, ее удалось быстро восстановить.

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что в результате обстрела было нарушено электро- и водоснабжение в поселке Ленинский на окраине города Шебекино. О пострадавших не сообщается. Сообщается также об обстреле контролируемого Россией Донецка.

Ни украинские, ни российские военные пока не комментировали сообщения об обстрелах 27 ноября.