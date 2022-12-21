Два европейских спутника наблюдения упали в океан после крушения ракеты-носителя

Два европейских спутника наблюдения упали в Атлантический океан после неудачного пуска ракеты-носителя «Вега-Си» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Попытка запуска была совершена в ночь 21 декабря по Московскому времени.

Пуск ракеты-носителя транслировался в Youtube. Через 10 минут полёта ракета отклонилась от заданной траектории и связь с ней была потеряна. Неизвестно, сработал ли при этом механизм самоуничтожения, передаёт Agence France-Presse.

Ракета-носитель должна была вывести на орбиту современные спутники наблюдения за Землёй «Плеяды Нео 5 и Плеяды Нео 6» производства Airbus. Предполагалось, что они будут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Первые запущенные спутники этой серии могут использоваться в войне в Украине.

На момент крушения ракета-носитель находилась на расстоянии 900 километров от точки запуска, на высоте около ста километров. Неизвестно, сохранились ли спутники после крушения. Кроме того, авария ставит под угрозу будущие европейские пуски.

«Вега-Си» — новая европейская ракета-носитель, это был её второй запуск. После введения против России санкций за войну в Украине Роскосмос отказался предоставлять Европейскому космическому агентству российские ракеты-носители «Союз». Часть пусков «Вега-Си» должна была взять на себя, часть досталась американской корпорации SpaceX.