Суд в Гааге заочно приговорил троих из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH-17 – россияна Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному тюремному сроку. Их признали виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек.

Олега Пулатова суд признал невиновным.

Самый высокий пост из них на момент крушения лайнера 17 июня 2014 году занимал Стрелков. Он возглавлял министерство обороны донецких сепаратистов. Дубинский был заместителем Стрелкова. Пулатов был подчинённым Дубинского. Харченко, в свою очередь, подчинялся Пулатову.

Все четверо подсудимых были связаны с командованием воюющих в Донбассе сепаратистов. Кроме того, суд указал, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские республики Донбасса.

Гаагский суд постановил, что малайзийский боинг был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", запущенной со стороны населённого пункта Первомайский. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Суд счёл версию обвинения доказанной.

По данным международного следствия, обвиняемые имели отношение к доставке из России на территорию Украины зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер. Отмечается, что выводы следственной группы основаны в том числе на собранных ею фотографиях, спутниковых снимках, перехваченных телефонных звонках и радиопереговорах.

Помощь расследованию оказали также данные из открытых источников, собранные расследовательской группой Bellingcat.

Никто из обвиняемых на слушаниях лично не присутствовал. У Олега Пулатова в суде в Нидерландах была группа адвокатов, представлявшая его интересы. Стрелков и Дубинский отрицали свою вину.

Ранее Пулатов сообщил, что "Бука" в его зоне ответственности не было. По словам Пулатова, в России он ни с кем не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь дня 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приёмом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777", которая произошла в зоне вооружённого конфликта. Международное следствие не исключает, что лайнер сбили по ошибке и целью пророссийских сепаратистов мог быть украинский военный самолёт.

После трагедии пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Её эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", а сам комплекс находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском.

Сегодняшнее решение суда – это не конец разбирательств вокруг катастрофы "Боинга" в международных официальных инстанциях. Вслед за Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко подсудимыми все в том же суде Нидерландов могут стать и другие люди. Следственная группа уже заявила, что до конца 2022 года станет известно, будет ли следующий процесс уже с другими обвиняемыми – предполагаемыми исполнителями.

Российский МИД назвал решение суда политически мотивированным. По данным ведомства, следствие оставило без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – Службы безопасности Украины.

МИД также обвинил Вашингтон за то, что США не дали возможность ознакомиться с американскими спутниковыми снимками, сделанными в день катастрофы.