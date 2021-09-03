Джо Байден раскритиковал отказ суда приостановить закон об абортах

В Техасе с 1 сентября запрещено делать аборт после шестой недели

Президент США Джо Байден раскритиковал Верховный суд за отказ приостановить техасский закон об абортах. По словам американского лидера, это беспрецедентное посягательство на права женщин.

Байден поручил юристам Белого дома разработать шаги, которые могут предпринять федеральные власти, чтобы предоставить жительницам Техаса доступ к безопасным и законным абортам.

Закон, который американцы называют "Актом о сердцебиении", вступил в силу в штате Техас 1 сентября. Он запрещает делать аборт после шести недель в большинстве случаев, даже после изнасилования или инцеста. Исключение – аборты по медицинским показаниям, на которые необходимо получить письменное заключение от врача.

"Акт о сердцебиении" также даёт право любому частному лицу подать в суд на докторов, совершивших процедуру позже установленного срока, а также на тех, кто помогал им или содействовал. Таким образом заявитель может отсудить у ответчика до 10 тысяч долларов. Подать в суд может даже, например, друг беременной или отца ребёнка.

Правозащитники, а также сеть женских клиник Planned Parenthood пытались заблокировать закон в Верховном суде, пока его конституционность оспаривается. Но им отказали: пять из девяти судей выступили за то, чтобы акт продолжал действовать.

Некоторым жительницам Техаса до ближайшей клиники, где можно легально сделать процедуру, придётся уезжать за 400 км от дома. Союз защиты гражданских свобод утверждает, что миллионы женщин практически лишились права на аборт.