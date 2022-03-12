Джо Байден распорядился выделить Украине $200 млн на оборону

«Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме», - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Информацию распространяют украинские СМИ.

«Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Бенета. Мы в целом позитивно относимся, и я лично положительно отношусь к посредничеству кого-то. Но я не называю господина Бенета кем-то. Потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна: в ней много истории и параллелей много», - сказал Зеленский.

Так, он считает, что иметь посредничество Израиля - это «исторически очень неплохо».

«Мы говорили с господином Бенетом и я ему говорил, что я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, что да. И я ему это сказал», - отметил Зеленский.