Джо Байден встречается с Владимиром Зеленским в Белом доме

В Белом доме - официальной резиденции президента США в Вашингтоне - проходит встреча президентов Соединенных Штатов и Украины.

Джо Байден с супругой Джилл встретили Владимира Зеленского с женой Еленой у входа в Белый дом.

Переговоры лидеров двух стран, как ожидается, будут посвящены войне России с Украиной и помощи, которую Соединенные Штаты и их союзники оказывают Киеву.

Впоследствии агентства распространили кадры начала беседы двух президентов в Овальном кабинете. Зеленский поблагодарил Байдена за помощь в борьбе с, как он выразился, «российским террором». Президент США сказал, что будет добиваться того, чтобы мир по-прежнему поддерживал Украину.

Ранее в четверг помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом сегодня объявит о поставках Украине очередной партии вооружений. В пакет, по словам Салливана, войдут мощные средства ПВО. Дальнобойных ракет ATACMS, возможность поставок которых Киеву обсуждает администрация США, в этом пакете не будет.

Владимир Зеленский в четверг перед встречей с Байденом побывал в Капитолии, где встретился с членами Палаты представителей и сенаторами, а также в Пентагоне, где провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

Администрация Джо Байдена добивается от Конгресса выделения на нужды помощи Украине дополнительных 24 миллиардов долларов. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате ставят необходимость этого под сомнение.