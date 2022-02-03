Джо Байден заявил об убийстве главы «Исламского государства» спецназом США

Лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши убит в бою в Сирии, в провинции Идлиб, американским спецназом в ночь на четверг. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Ночью по моему указанию вооруженные силы США в северо-западной Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным", — говорится в заявлении президента. Там сказано, что все участвовавшие в операции американцы вернулись домой.

В заявлении также отмечается, что дальнейшие комментарии, связанные с операцией, последуют в течение дня.

Ранее, как отмечает Associated Press, министертво обороны США подтверждало информацию о рейде в Сирии, не называя его задачи.

Агентство ссылается на очевидцев столкновения, которые рассказали о 13 убитых, включая шестерых детей и четырёх женщин. Перестрелка продолжалась более двух часов. Американские военные прибыли на вертолетах, осадив дом в районе города Атма, близ границы с Турцией.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши возглавил "Исламское государство" спустя несколько дней после того, как в результате американского рейда в том же сирийском регионе в октябре 2019 года был убит предыдущий главарь боевиков Абу Бакр аль-Багдади.