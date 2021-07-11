Джон Кирби о ситуации в Афганистане: Пришло время ответственности

Ведущие грузинские СМИ требуют отставки полного состава правительства Грузии во главе с премьером Ираклием Гарибашвили, грозя перманентными протестами. Об этом было заявлено на масштабном митинге, проходившем сегодня, 11 июля, в центре Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».

«Мы дали властям срок до 12 часов завтрашнего дня. Для нас приемлемо одно-единственное решение: отставка полного состава правительства во главе с премьером Гарибашвили и отставка главы СГБ [Службы государственной безопасности] Лилуашвили. Если указанное требование не будет выполнено, завтра мы снова собираемся здесь в 6 часов», - заявил один из организаторов акции, генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.

Акция с требованием отставки правительства была спланирована в ответ на гибель оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. К митингу присоединились тысячи человек – политики, гражданские активисты, журналисты, рядовые граждане. В защиту свободы СМИ высказались абсолютно все медиа-организации, работающие в Грузии. В течение четырех часов многие из них в прямом эфире транслировали акцию.

Символически протестующие решили завершить демонстрацию шествием к канцелярии правительства Грузии примерно в пятистах метрах от парламента. Журналисты обещают, что власти получат «ежедневный протест», в том числе и в регионах, если их требования не будут выполнены.

Незадолго до начала акции более 70-и СМИ распространили совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что случаи нарушения прав журналистов «приблизились к критической грани». Авторы обращения призвали дипломатический корпус и международные организации «оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля», а также на факты «воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии».

Протестные пикеты и акции в знак солидарности с журналистами в течение всего воскресения продолжаются в разных городах Грузии. Помимо Тбилиси, граждане вышли на улицы в Батуми, Зугдиди, Гори, Рустави, Телави, Ахалцихе и других городах.

За целый день требования протестующих не прокомментировали ни в правительстве, ни в правящей партии «Грузинская мечта».