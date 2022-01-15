Джонсон подвергся критике за вечеринку при локдауне в мае 2020 года

Пребывание Бориса Джонсона на посту британского премьер-министра находится на грани риска. Консервативные члены парламента начали открыто призывать к его отставке после признания Джонсоном, что он позволили себе провести садовую вечеринку во время коронавирусного локдауна. В свое оправдание глава правительства заявил, что считал этот поступок проведением «рабочего мероприятия».

Как сообщает британская пресса, Джонсон принес «тщательно взвешенное извинение за участие в мае 2020 года в садовой вечеринке, на которой присутствовало около сорока официальных лиц. В публикациях говорится, что общение отдыхающих гостей подогревалось алкогольными возлияниями. Приглашения на вечеринку якобы были разосланы по электронной почте, при этом указывалось, что при употреблении спиртного нужно будет соблюдать правила «социального дистанцирования» и наслаждаться теплой погодой.

Некоторые члены правительства позднее выразили через Твиттер свою поддержку премьеру. Министр культуры Надин Доррис сказала, что Джонсон поступил правильно, принеся личное извинение, потому что многие люди отнеслись к произошедшему с недовольством и гневом.

Доррис заявила, что теперь следует ждать результатов проводимого расследования.

Другой депутат парламента, настроенный более критично, назвал извинение Джонсона «половинчатым» и похожим на извинения, которые приносит ребенок за пролитое молоко.