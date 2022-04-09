Премьер-министр Великобритании провел переговоры с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. О его визите в Украину не было объявлено заранее.

После переговоров Джонсон сообщил, что Лондон предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы, передает Би-би-си.

В пятницу премьер-министр заявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорске. Поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракетные системы, а также «дроны-камикадзе».

Лидеры двух стран совершили прогулку по центру Киева.

Еще совсем недавно - в конце марта - российские войска находились в 20-25 километрах от столицы Украины, по городу наносились удары. Сейчас войска России покинули Киевскую область и весь север Украины.

«Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются», – передает слова Джонсона Би-би-си.