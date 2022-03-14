В понедельник прямой эфир программы «Время» на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией.

Видеозапись акции массово публикуют пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как ведущая программы «Время» Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывает о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций. В этот момент в студию вбегает неизвестная и встает за спиной ведущей с плакатом с надписью «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут» и произносит «Остановите войну!» и «Нет войне!».

Спустя несколько секунд режиссеры программы «Время» прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.

Позже стало известно, что устроившая антивоенную акцию является сотрудницей Первого канала. Как сообщают СМИ, ее зовут Марина Овсянникова, в программе «Время» она работает редактором.

Известно также, что до того, как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию страной-агрессором, а Владимира Путина ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала «немедленно остановить братоубийственную войну» и выходить на митинги против нее, ничего не боясь. «Они не смогут пересажать нас всех», – сказала она.

Овсянников выразила сожаление, что работала на Первом канале, «занимаясь кремлевской пропагандой». «Мне сейчас очень стыдно за это, что я позволяла говорить ложь и зомбировать русских людей», - подчеркнула Овсянникова.

После акции Овсянникову задержали сотрудники полиции. В данный момент она находится на допросе в ОВД.