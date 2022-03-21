Экипаж приписываемой Путину суперъяхты оказался сформирован из сотрудников ФСО

Экипаж суперъяхты "Шехерезада", чья стоимость оценивается в 700 миллионов долларов, оказался сформирован из сотрудников российской Федеральной службы охраны. Это может доказывать, что её владельцем является президент России Владимир Путин. Об этом рассказывается в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального.

140-метровая суперъяхта спущена на воду в 2020 году на верфи в Германии, она одна из крупнейших в мире в своём классе. Однако её владелец неизвестен. В середине марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что американские чиновники связывают её с президентом России Владимиром Путиным.

Газета рассказала, что яхта дважды, летом 2020 и 2021 года, ходила в Сочи. Там расположена резиденция Путина, где он проводит много времени. О связи яхты с президентом России рассказал один из бывших членов экипажа, писало издание.

Команде Навального удалось ознакомиться со списком членов экипажа яхты. Выяснилось, что все они, кроме капитана, граждане России. Первый помощник, боцман, помощник боцмана, несколько охранников и ещё несколько членов экипажа оказались действующими сотрудникам ФСО, говорится в расследовании. У многих из них в качестве адреса указана воинская часть ФСО в Сочи.

Только из 23 членов экипажа на первых листах списка почти половина имеют отношение к ФСО. Их комментарии в расследовании не приводятся. Ранее капитан судна Гай Беннет-Пирс заявлял журналистом, что Путин не владелец "Шехерезады", и что президент России на ней не бывал. Он отказался называть владельца.