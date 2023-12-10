Экоактивисты окрасили воду в Венеции в зеленый цвет

Экологические активисты из движения Extinction Rebellion окрасили в зеленый цвет воду в каналах Венеции. Аналогичные акции были проведены в нескольких других городах Италии, включая Рим, Милан и Турин. Так экоактивисты выразили протест против хода конференции по климату COP28, которая сейчас продолжается в Дубае. Они считают, что обсуждаемых там соглашений недостаточно, а сама конференция коррумпирована.
Участники Extinction Rebellion вылили в воду промышленные химические красители. Они уточнили, что красители безвредны и не нанесут ущерба окружающей среде. Кроме того, они вывесили на венецианском мосту Риальто плакат с надписью «COP28: пока правительства договариваются, мы висим на волоске».
Из-за инцидента было временно остановлено движение водного транспорта по Большому каналу Венеции. Недавно прошедший реставрацию мост Риальто тоже будет осмотрен экспертами на предмет оценки нанесенного ему ущерба. Мэр города Луиджи Бруньяро осудил акцию, назвав ее авторов «эко-вандалами, а не экоактивистами». Он заявил, что будет добиваться их наказания.
- Движение Extinction Rebellion выступает за защиту климата на Земле, отказ от ископаемого топлива и уменьшение выброса парниковых газов в атмосферу. Оно известно эпатажными акциями. Например, его участники приклеивают себя к автомобильным магистралям, взлетным полосам аэропортов и к картинам в крупных музеях, чтобы привлечь внимание к проблемам климата.
- Климатический саммит COP28 проходит под эгидой ООН в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. В нем принимают участие представители 134 стран. Участники Extinction Rebellion обвиняют саммит в коррумпированности, поскольку многие из стран-участниц, в том числе ОАЭ, получают доходы от добычи ископаемых энергоносителей и, по мнению активистов, не заинтересованы в полном отказе от них.