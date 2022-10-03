Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск

Известный американский врач, который является лауреатом Нобелевской премии мира, добивается допуска в тбилисскую клинику «Вивамед», чтобы осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Доктор Джеймс Коби находится здесь и дожидается встречи с Михаилом Саакашвили… Впервые в истории Грузии врач-лауреат Нобелевской премии мира приехал навестить больного и оценить состояние президента Саакашвили, однако его до сих пор не пускают», – сообщил сегодня журналистам американский адвокат политика Массимо Данджело.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», доктор Джеймс Коби – хирург-ортопед. В 1997 году он получил Нобелевскую премию мира, как сооснователь-волонтер Международного движения за запрещение противопехотных мин.

Как уточнил другой адвокат политика Шалва Хачапуридзе, Агентство по регулированию медицинской деятельности Минздрава Грузии до сих пор не выдало разрешения, ссылаясь на проблемы с документацией.

«Проблема в том, что г-н Коби якобы не предоставил документ, подтверждающий работу в последние годы», – говорит Хачапуридзе.

С целью скорейшего допуска американского специалиста юристы обратились к посольствам США и Украины в Грузии. Кроме того, о проблеме проинформирован аппарат Народного защитника Грузии.

Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили заявил, что документация, представленная Джеймсом Коби для получения лицензии на медицинскую деятельность, была неполной, поэтому заявка не была удовлетворена.

Михаил Саакашвили, который после завершения своего президентского срока жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более четырех месяцев Саакашвили остается под охраной в тбилисской клинике «Вивамед». При участии зарубежных специалистов готовятся судебно-медицинская и психиатрическая экспертизы. Ожидается, что на основании этих заключений защита будет добиваться отсрочки отбывания наказания или же перевода политика на лечение за границу.

Экс-президент приговорен в Грузии к шести годам лишения свободы за помилование осужденных по резонансному делу о гибели Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Эти приговоры были вынесены заочно, пока Саакашвили находился за пределами Грузии.

В стадии рассмотрения — дела о растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении в телекомпанию «Имеди» в ноябре 2007 года. Также Саакашвили инкриминируется незаконное пересечение границы во время возвращения в Грузию осенью прошлого года.