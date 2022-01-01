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Экс-сотрудники по нацбезопасности США призвали раскрыть санкции против РФ
Группа бывших сотрудников США по нацбезопасности призвала президента Джо Байдена опубликовать санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом пишет Associated Press.
Среди подписавших заявление – экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и несколько послов в Киеве.
По мнению авторов документа, раскрытие деталей потенциальных экономических санкций повлияет на решение Кремля до того, как Москва решится на эскалацию.
Вечером 30 декабря президенты России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Как заявил Белый дом по итогам разговора, Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины и дал понять, что США с союзниками и партнерами «решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины». Кремль сообщил, что Москва добивается «твердых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.
Кроме того, ситуацию с безопасностью на Украине упомянул и канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что ЕС стоит перед новым вызовом и подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом торга.
- Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности - в частности не расширять НАТО на восток и включать в союз новых членов бывших советских республик. Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на январь.
Другие новости дня
С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров
С 1 января в Грузии выросли пенсии для возрастных пенсионеров. Повышение было предусмотрено государственным бюджетом на 2022 год.
Для пенсионеров до 70 лет пенсии подняли на 20 лари, до 260 лари, а для пенсионеров из высокогорных регионов – до 312 лари. Прибавка для граждан старше 70 лет составила 25 лари. Теперь их пенсия увеличилась до 300 лари, а для пенсионеров из высокогорных сел – до 360 лари.
Всего в 2022 году государство выделило на пенсии 2,9 миллиарда лари, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Рост обоснован существующим в Грузии законодательством, предполагающим индексацию пенсий. Соответствующие положения вступили в силу с 1 января 2021 года, и теперь пенсии будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.
В Абхазии выявлено 83 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 83 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 75 пациентов. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 71 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, состояние 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ - 8, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 17 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 867 человек. Зарегистрировано 557 летальных случаев. Выздоровели 30 168 человек.
Сторонники Саакашвили прекратили массовую голодовку
Массовая голодовка, начатая в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прекращена. Об этом сообщил сегодня, 1 января, председатель крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия, передает агентство «Новости-Грузия».
До 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря продолжали голодовку у центрального офиса ЕНД в Тбилиси. Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь. Прервать свою акцию они согласились в ответ на призыв экс-президента.
«Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы», - сказал Мелия.
Лидер основанной Саакашвили партии не уточнил, к каким методам прибегнут оппоненты властей, подчеркнув, что их борьба будет «многообразной и ненасильственной».
- Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время находится в тюрьме города Рустави. Экс-президента этапировали туда в ночь на четверг из военного госпиталя в Гори, где он проходил курс лечения после 50-дневной голодовки.
Коронавирус в Грузии: 2 103 новых случая заражения, 60 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 2 103 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 6,14%, за последние две недели – 5,55%, а за последнюю неделю – 5,58%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 936 844.
Более 48% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 013. В Имерети выявили 268 случаев заражения, в Аджарии – 218, в Самегрело и Земо Сванети – 141, в Шида Картли – 118, в Квемо Картли – 102, в Кахетии – 97, в Гурии – 78, в Мцхета-Мтианети – 34, в Самцхе-Джавахети – 28, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
От ковида умерли еще 60 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 13 860.
Выздоровели 1 553 человека, их общее число выросло до 896 868.
Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 1 149 956 человек, что составляет 40% взрослого населения Грузии. Только одну дозу вакцины получили 1 290 114 граждан или 44,9% взрослого населения. 73 465 человек уже сделали бустер-прививки.
На Новый год президент прочла письма нуждающихся детей, объяснив важность национального примирения
Вместо новогоднего поздравления президент Грузии Саломе Зурабишвили зачитала письма детей из социально незащищенных семей, напомнив о важности общественного примирения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Я – Мари, мне 9 лет. У меня есть двое братьев, и мы из социально незащищенной семьи. Я никогда ни о чем не просила. Я хочу елку, у меня ее нет. Если у вас будет возможность, и вы меня порадуете, будет хорошо. Если нет, то я буду благодарна за то, чем вы меня порадуете.
- Здравствуйте, я - Вако Элбакидзе. Мне 7 лет и у меня есть маленькая сестра. Мы вынужденные переселенцы и социально незащищенные. Я прошу вас, добрые люди, исполнить желание мое и моей сестры. Я надеюсь на вас и верю, что вы исполните мечту.
- Я – Нини, 5 марта мне исполнится 5 лет. Я очень жду, что Дед Мороз исполнит мое желание и принесет мне кухню. Я просила кухню и в прошлом году, но он не принес ее мне. Я не знаю, есть ли у вас возможность, но я надеюсь.
- Я – Ако, мне 11 лет. У меня есть четырехлетний брат Дато и сестра Нанка, ей год и четыре месяца. Мы социально незащищенные. Нас все порадует, на что у вас будет возможность. Особенно моего брата порадует увидеть вас. Мы ждем вас с радостью.
- Я – Анна, 11 лет. Я социально незащищенная. Я хочу, чтобы Дед Мороз меня порадовал и принес планшет. Моя мама не может его купить. У меня есть брат с сестрой и у брата лейкемия. Мы очень нуждаемся, потому много денег необходимо на его лечение.
- Я – Датуна, мне 8 лет. Я – социально незащищенный и очень хочу, чтобы мне принесли телефон, так как мой компьютер испортился, и я не могу подключится к онлайн-урокам. Я тоже хочу учится, как сверстники.
Президент Грузии пообещала, что новогодние желания этих детей будут исполнены, однако сотни детей в стране по-прежнему продолжат жить в нужде. Зурабишвили видит свою задачу в том, чтобы «найти пути национального согласия для будущего страны».
«Как ранее говорил Илья (Чавчавадзе): страна стоит перед большой пропастью - достаточно нас толкнуть, и мы сорвемся вниз. Но если Илья переживал из-за невежества, недостатка усилий, потери цели, то для нас дела обстоят еще хуже. Мы потеряли друг друга, мы толкаем друг друга к пропасти, нам уже не нужен враг, чтобы нас толкнуть, мы сами делаем его дело и толкаем друг друга…
Все мои усилия в эти дни и те, которые я приложу после Нового года и пока я нахожусь на этой должности, направлены на то, чтобы как-нибудь найти пути к друг другу. Суметь, слушая и говоря, а не рознью, спасти страну», - сказала Зурабишвили.
Лидер консерваторов в Европарламенте призвал к единству в диалоге с Россией
Лидер крупнейшей фракции Европарламента – консервативной Европейской народной партии – Манфред Вебер призвал к более активному участию Европейского союза в урегулировании кризиса вокруг Украины. Политик сделал это заявление 31 декабря в интервью изданиям концерна «Функе-Медиенгруппе».
Днем ранее, по инициативе Москвы, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.
Лидер фракции консерваторов Европарламента Манфред Вебер, считает, что «при обсуждении будущей архитектуры безопасности, Европейский союз должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон».
«Мы должны стать фактором власти, а не просителями», – сказал Вебер. По его мнению, эта позиция будет успешной только при условии, что у всех государств ЕС будут «воля к этому и единодушие».
Манфред Вебер назвал важным шагом вперед то обстоятельство, что между западным сообществом и руководством России снова «все активнее ведется диалог».
Гарибашвили обещает Грузии год прогресса, процветания и развития
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил население страны с Новым годом, выразив надежду на то, что 2022-й год принесет Грузии прогресс, единство, успех, благополучие и развитие.
«Прежде всего, я желаю, чтобы этот Новый год принес общий мир и положил конец пандемии на Земле, чтобы люди во всем мире могли вернуться к нормальной жизни, и все мы могли смотреть вперед», - сказал Гарибашвили.
Премьер указал, что 2021 год был непростым для страны, том числе потому, что несколько тысяч жизней граждан Грузии унесла пандемия коронавируса. Одновременно, как указал Гарибашвили, прошлый год был отмечен разными успехами – «страна не останавливалась ни на минуту», демонстрируя «серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне».
По словам главы правительства, главной целью в 2022 году должна быть экономически сильная и единая Грузия.
«Прошлый год был успешным, экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось… В следующем году мы создадим новые рабочие места, мы должны сократить бедность, у нас будет развитие и прогресс во всех направлениях», - сказал Гарибашвили.
Премьер-министр отдельно поздравил с Новым годом представителей сферы здравоохранения – врачей, медсестер и всех тех людей, которые «бесстрашно, героически служат нашему народу, защитам их жизней и здоровья».
Гарибашвили также поздравил эмигрантов, которые встречают Новый год вдали от дома, пожелав им поскорее вернуться на родину к своим семьям, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Интерфакс-Запад» уходит из Беларуси, чтобы «не нарушать правовое поле»
Информационное агентство «Интерфакс-Запад» объявило о прекращении с 1 января 2022 года своей работы в Беларуси в качестве СМИ. Об этом сообщает ТАСС.
«В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство Интерфакс-Запад, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО «Интерфакс», не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ, - сообщило в пятницу агентство на своем сайте. - С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь».
Агентство «Интерфакс-Запад» работало на белорусском информационном рынке с 1994 года.
24 мая белорусский правитель Александр Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ. В них расширен перечень сведений, распространение которых запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения о политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на материалы с запрещенной информацией.
В Германии 31 декабря закрылись три АЭС. Последние три закроются в 2022-м
В последний день 2021 года Германия сократила наполовину мощности своей ядерной энергетики. Из шести действовавших до нового года АЭС, продолжат работать только три. Агентство AFP отмечает, что Германия продолжает выполнять взятые на себя обязательства - постепенно отказаться от ядерной энергетики.
Такое решение было принято более десяти лет назад, после крупной аварии на японской АЭС «Фукусима» 11 марта 2011 года. В результате землетрясения и цунами вышли из строя четыре реактора.
- 31 декабря 2021 года в Германии прекратили работу АЭС в Брокдорфе (земля Шлезвиг-Гольштейн, север ФРГ), в Гронде (Нижняя Саксония, центр страны) и Гундреммингене (Бавария, на юге ФРГ). Общая мощность отключаемых энергоблоков - 4 ГВт/ч. По объему это соответствует выработке тысячи ветряных электростанций.
- На конец 2022 года запланирован вывод из эксплуатации последних трех немецких АЭС - в Некарвестхайме и Изаре (Isar 2) и в северном Эмсланде. Их общая мощность также составляет 4 ГВт/ч.
Новый германский министр экономики Роберт Хабек сказал, что в 2020 году ядерная энергетика обеспечивала 11% потребностей страны в электричестве. В минувший вторник он заверил, что после отключения трех АЭС «безопасность энергоснабжения в Германии остается гарантированной».
Соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария избит вместе со своим несовершеннолетним сыном
Бывший губернатор края Самегрело и Земо-Сванети, ближайший соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария Малхаз Тория подвергся нападению вместе со своим сыном-подростком. Об этом сегодня на брифинге сообщил член политсовета партии Гахария «За Грузию» Каха Кемоклидзе.
Случай произошел накануне вечером в селе Коки Зугдидского муниципалитета недалеко от кладбища. Тория навещал могилу своего отца, который скончался несколько дней назад, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Примерно восемь молодых людей приблизились к Малхазу Тория и физически расправились как с ним, так и с его несовершеннолетним ребенком. Также поврежден автомобиль, они порезали все четыре колеса машины и отобрали мобильный телефон, который позже был найден на близлежащей территории», – рассказал Кемоклидзе.
Согласно его заявлению, нападавшие сказали Тория, что политик «заслуживает большего, поскольку он выбрал неправильный путь и отступился от них».
Злоумышленники передвигались на трех автомобилях, регистрационные знаки которых ни политик, ни его сын не запомнили. В партии утверждают, что некоторое время они следили за Тория, подбирая момент для нападения.
«За Грузию» считает, что произошедшее связано только с политической деятельностью Тория. Партия считает, что за нападением стоят власти и требует незамедлительного расследования.
«Речь идет не только о преступлении, но и о полном стирании человечности, а также об адаптации темной и порочной практики прошлых властей», – добавил Кемоклидзе.
По факту нападения начато следствие. Как сообщают СМИ, Тория уже опросили в полиции. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.
В настоящее время Малхаз Тория возглавляет краевое отделение партии, является депутатом сакребуло (муниципального собрания) Зугдиди. Будучи членом правящей партии «Грузинская мечта», в феврале-июне 2021 он занимал пост губернатора Самегрело и Земо-Сванети. Эту должность Тория покинул вскоре после скандальной отставки Гахария с поста премьера.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 14 осужденных
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Нового года помиловала 14 осужденных. Об этом сообщает сегодня администрация главы грузинского государства.
Девять осужденных покинут пенитенциарные учреждения уже сегодня, а одному сократили срок наказания, передает агентство «Новости-Грузия».
В отношении еще четырех помилованных в прошлом были применены альтернативные виды наказаний. На основании акта президента двое из них освобождены от отбывания условного срока и из-под домашнего ареста. Двум другим сокращен испытательный срок и восстановлено право управления транспортным средством.
Кадыров и его родители объявлены "заслуженными правозащитниками"
Глава Чечни Рамзан Кадыров, его покойный отец Ахмат и мать Аймани объявлены в республике "заслуженными правозащитниками". Соответствующее распоряжение подписал уполномоченный по правам человека в регионе Нурди Нухажиев. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
В своей торжественной речи, на которой глава Чечни и его мать не присутствовали, омбудсмен отметил "огромный вклад" семьи Кадыровых "в обеспечение прав человека и в укрепление государственности". Видеосюжет об этом опубликовал республиканский телеканал ЧГТРК "Грозный".
Все трое удостоились не только званий, но медалей. Покойному Ахмату Кадырову присудили награду с формулировкой "за беспримерное мужество и стойкость в защите прав чеченского народа"; Аймани Кадырова награждена "за выдающиеся заслуги в защите прав граждан и за большой вклад за оказание помощи людям"; Рамзан Кадыров получил медаль "за исторический вклад в дело естественных и неотъемлемых прав чеченского народа" и за "высокую гражданственность".
Неделей ранее медалью "За защиту прав человека" была награждена старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат, которая занимает должность министра культуры Чечни. В этом же месяце Айшат Кадырова была удостоена награды "За заслуги перед Чеченской республикой" и звания "Заслуженный работник культуры Чеченской республики".
Кавказ.Реалии подробно писали о том, какими наградами и званиями ранее были удостоены члены семьи Кадырова.
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- Независимые правозащитники неоднократно критиковали власти Чечни и лично Кадырова, обвиняя их в нарушениях прав человека. Одна из наиболее резонансных историй в последние годы - преследования в республике гомосексуалов и других представителей ЛГБТ, вплоть до их похищений, пыток и убийств. Кадыров и многие люди из его окружения включены в санкционные списки США по так называемому закону Магнитского - за масштабные нарушения прав человека. Власти Чечни эти нарушения отрицают или же не считают их таковыми.
В Грузии выявили 2100 новых случаев коронавируса, 42 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 800.
За сутки в стране выявили 2100 новых случаев коронавируса. Накануне провели 38 802 теста: PCR-тестов – 15 330, экспресс–тестов на антиген – 23 472.
Выздоровел еще 2251 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 934 741, выздоровевших – 895 315.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,41%, за последние 14 дней составляет 5,5%, за неделю – 5,28%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5532 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 512 858.
В США за сутки коронавирусом заразилось почти 500 тысяч человек
В Соединённых Штатах за сутки выявлено самое высокое число инфицированных коронавирусом за почти 2 года пандемии. По данным The New York Times, в среду в стране было выявлено более 488 тысяч инфицированных. По неофициальным данным портала Worldometers, в четверг этот показатель был ещё выше - более 500 тысяч.
Столь резкий рост числа инфицированных специалисты связывают с быстрым распространением более заразного штамма "омикрон". Такая же картина наблюдается во многих странах Западной Европы. В частности, в Великобритании, население которой примерно в 6 раз меньше, чем в США, за последние сутки выявлено почти 200 тысяч инфицированных, во Франции более 200 тысяч.
В большинстве стран мира при этом сейчас нет локдаунов, которые, как правило, вводились прошлой зимой. Действуют различные иные ограничения - например, масочный режим или необходимость предъявлять куар-коды о вакцинации.
В отличие от показателей числа инфицированных, число госпитализированных и умерших от COVID-19 в странах, где быстро распространяется "омикрон", растёт далеко не такими быстрыми темпами. В ЮАР, где "омикрон" более месяца назад был впервые выявлен, специалисты говорят о том, что вызванная им волна заражений уже схлынула и фактически не привела к увеличению числа смертей.
- Во всём мире сейчас фиксируется более 1 миллиона заражений коронавирусом за сутки - это самые высокие показатели с начала пандемии - и несколько тысяч смертей. При этом в ряде европейских стран, в том числе в России, число заражённых и умерших продолжает постепенно снижаться.
- Очередного всплеска заболеваний власти России ожидают в январе-феврале 2022 года. Об этомсообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Распространение "омикрона", которое власти уже назвали неизбежным, по оценкам Reuters, приведёт к тому, что будет выявляться более 50 тысяч случаев заражения в сутки. При этом власти надеются, что, как и в странах Запада, резкого увеличения числа смертей не произойдёт, поскольку течение болезни при "омикроне" мягче, чем при доминирующем в России сейчас штамме "дельта".
- 31 декабря исполняется два года с момента, когда Китай официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Вскоре был выявлен ранее не известный коронавирус, который и стал причиной болезни. Начавшаяся пандемия унесла жизни более 5 миллионов человек, перенесли инфекцию, по официальным данным, почти 300 миллионов по всему миру.
Михаил Саакашвили впервые рассказал о внебрачной дочери
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении из Руставской тюрьмы рассказал о телевизионном дебюте внебрачной дочери – Элис Марии Саакашвили. Мать ребенка – известная грузинская певица Софо Нижарадзе. Саакашвили впервые признал, что у него есть внебрачный ребенок.
«Это первый год, когда с экрана телевизора нас вместе с мамой поприветствует самая молодая участница новогоднего концерта телеканала «Мтавари архи» Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка и самый младший ребенок», – сказано в обращении Саакашвили.
Ранее, 1 октября стало известно, что он создал семью с украинским политиком Лизой Ясько. Для бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс это стало неожиданностью. У Саакашвили и Рулофс двое сыновей – Эдуард и Николоз.
Путин дал гражданство России неформальному советнику Рейгана
Владимир Путин дал российское гражданство американской писательнице и бывшему неформальному советнику президента США Рональда Рейгана по СССР Сюзанне Масси. Соответствующий указ российский президент подписал 30 декабря.
Сюзанне Масси 90 лет. Она исследователь истории России и автор книги "Земля Жар-птицы: красота древней России". Считается, что Рейган заинтересовался Масси после прочтения её произведения. Президент и писательница встретились в Белом доме. После этого она стала неформальным советником Рейгана по взаимодействию с Советским Союзом.
Масси помогала американскому президенту в подготовке встреч с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Женеве и Рейкьявике в середине 1980-х годов. Считается, что именно Масси научила Рейгана говорить по-русски фразу "доверяй, но проверяй".
В мае 2021 года Масси обратилась к Путину с просьбой дать ей российское гражданство. Тогда она сказала, что посвятила много лет сближению двух стран. Позднее Масси отметила, что паспорт ей нужен в том числе и для написания в России книги.
Официальная смертность от COVID-19 в России в ноябре обновила максимум
В России и аннексированном Крыму в ноябре умерли более 87,5 тысяч человек с диагнозом COVID-19. У 80 тысяч из них заболевание точно или предположительно стало основной причиной смерти. Почти у полутора тысяч умерших коронавирус вызвал осложнения, ускорившие смерть. Об этом сообщает Росстат.
Официальное число смертей от COVID-19 в ноябре стало максимальным за месяц за два года пандемии.
Ранее замглавы правительства Татьяна Голикова сообщала, что в ноябре смертность в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 17 процентов. При этом основной прирост, по словам Голиковой, пришёлся именно на COVID-19.
30 декабря, на последнем в уходящем году заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Голикова сказала, что количество заражений коронавирусом снижается. Вместе с тем вице-премьер предостерегла о возможном росте заболеваемости после новогодних праздников.
16 декабря издание "Холод" подсчитало на основе выступлений Голиковой, что избыточная смертность в России с начала пандемии коронавируса превысила один миллион человек. В ответ глава Минздрава Михаил Мурашко назвал это сообщение фейком.
По официальным данным, с начала пандемии коронавируса в России с учётом Крыма диагностировано почти 10,5 миллионов случаев COVID-19. Умерли более 300 тысяч человек.
Путин предупредил Байдена об угрозе «полного разрыва отношений»
Вечером в четверг, 30 декабря, прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Байден во время разговора находился в своём доме в штате Делавэр.
Телефонный разговор двух президентов продолжался 50 минут.
Разговор прошёл на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Комментарий Белого Дома
В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров говорится о том, что Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины. Президент Байден дал понять, что США с союзниками и партнерами "решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины". При этом президент Байден поддержал дипломатические усилия, в частности двусторонний американо-российский стратегический диалог и переговоры в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ, которые должны пройти в январе. В заявлении Белого дома подчеркивается, что дипломатический диалог может привести к успеху лишь в условиях деэскалации конфликта.
По словам не названных по именам представителей администрации США, во время разговора Байден сказал Путину, что перед двумя странами открыты два пути: дипломатия или сдерживание России с помощью санкций. По какому пути будут развиваться события, зависит от действий России в ближайшее время. Президент США ещё раз сделал акцент на том, что его администрация готова ввести санкции, которые нанесут России серьёзный экономический урон, если Кремль начнёт полномасштабное вторжение в Украину, которого опасаются в Киеве и на Западе.
Президент Байден, по словам сотрудника администрации США, подчеркнул принцип, которого неукоснительно придерживаются Соединенные Штаты в переговорах с Россией, - ни один из вопросов, связанных с безопасностью американских союзников и партнеров, не будет решаться без их участия. Путин принял это к сведению, подчеркнул представитель Белого дома. В начале января Вашингтон намерен продолжить "очень интенсивный период консультаций" со своими европейскими союзниками и партнерами.
Комментарий Кремля
Разговор в преддверии переговоров России с США и НАТО по вопросам безопасности инициировала Москва.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре сказано, что главной его темой стали предстоящие переговоры об обсуждении российских требований о предоставлении "гарантий безопасности". Путин вновь сказал Байдену, что Москва добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".
Переговоры, как говорится в сообщении, состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. В сообщении Кремля говорится, что Байден заявил, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.
Возможное введение санкций против России "в случае эскалации ситуации вокруг Украины" Путин назвал "серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор, подчеркнул, что президент США, в частности, говорил о недопустимости развязывания ядерной войны.
Что предшествовало разговору
Это уже второй разговор Путина и Байдена в декабре - после переговоров по видеосвязи.
Осенью СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
Секретарь Совета нацбезопасности Украины, сообщил, что Киев пока не видит угрозы полномасштабного вторжения со стороны России. По словам Алексея Данилова, Москва в данный момент не может начать полноценное вторжение физически.
Ночные клубы будут работать в Грузии в новогоднюю ночь
Ночным клубам в Грузии разрешили провести вечеринки на Новый год – 31 декабря и 1 января. Соответствующее решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19.
По итогам консультаций с сектором было достигнуто соглашение, что на мероприятия будет допускаться ограниченное количество гостей. При этом регуляции будут ужесточены, пишет агентство «Новости-Грузия».
В частности, ночные клубы будут допускать только:
- Полностью вакцинированных лиц;
- Лиц, переболевшие коронавирусом;
- Лиц, предоставивших результат отрицательного ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 48-часов до мероприятия.
«Соответствующие ведомства будут строго контролировать исполнение регуляций», – отмечено в сообщении, распространенном пресс-службой правительства.
Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года после того, как в стране появились первые заболевшие коронавирусом. С тех пор развлекательным заведениям, в отличие от ресторанов, фитнес-клубов и театров и так и не разрешили возобновить работу.
В течение нескольких месяцев власти и владельцы ночных клубов пытались договориться об открытии, однако эти переговоры были безуспешны. Представители сферы заявили, что, несмотря на запрет, намерены проводить мероприятия с соблюдением правил безопасности, а в случае санкций обещали прибегнуть к акциям протеста.
В Грузии запретили курить в такси, на канатных дорогах и водном транспорте
Парламент Грузии сегодня принял поправки в «Закон о контроле табака» - 80 депутатов проголосовали «за», один был «против», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Теперь закон запрещает курить в такси, а также в частном автомобиле, если в нем едет несовершеннолетний. Курение в такси, а также на канатных дорогах и на водных видах транспорта будет наказываться штрафом в размере 200 лари (65 долларов).
Штраф за курение в частных машинах в присутствии несовершеннолетних составит 50 лари (16 долларов). В случае повторных нарушений в течение года размер денежных санкций удвоится.
Рекомендацию о запрете курения в такси и частных машинах в присутствии детей парламент Грузии принял в апреле текущего года. После мониторинга соблюдения «Закона о контроле табака» депутаты решили, что ведение такого положения необходимо. Инициаторами поправок стали депутаты от большинства Дмитрий Хундадзе и Владимир Кахадзе. Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года.
На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
На сегодняшний день цены на пачку сигарет в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения - в 2017 году пачка сигарет стоила около 1,5 лари.
Президент Радио Свобода осудил расширение списка «иноагентов»
Президент медиакорпорации Радио свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил включение в реестр «иноагентов» сотрудничающих с радиостанцией. «Сегодняшнее добавление двоих журналистов Радио Свобода в список «иностранных агентов» довело до 18 работающих с радиостанцией число россиян, на которых навешен такой ярлык. Эти действия не заставят нас прекратить работу на российскую аудиторию», - заявил Флай.
Минюст РФ внес в реестр СМИ-физлиц – «иностранных агентов» еще восемь человек. Теперь в реестре их 111.
Список пополнили редактор социальных сетей Радио Свобода Иван Беляев, журналистка Север.Реалии Елена Владыкина, бывший замдиректора Первого канала и бывший член Общественной палаты России Марат Гельман, колумнист издания The New Times Виктор Шендерович, главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надя Толоконникова и Вероника Никульшина и ярославский кинопредприниматель и основатель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.
Толоконникова в фейсбуке написала, что не намерена маркировать свои записи и будет оспаривать решение в суде. «Надо оговориться, что эта позиция не всем подходит, и людям правда приходится эту адскую простыню текста писать», - отметила активистка.
Андрей Алексеев рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить», что ему с сентября уже поступали неофициальные сообщения о вероятности включения в реестр Минюста. «Мы никогда не скрывали, что проводим кинопоказы в сотрудничестве с немецким фондом Фридриха Науманна, всегда открыто об этом говорили», - подчеркнул предприниматель.
- В реестре СМИ – иностранных агентов значатся 111 человек и изданий. 94 из них внесли в список в 2021 году.
Парламент Грузии ввел санкции за осквернение флагов ЕС, НАТО и дружественных стран
Парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении поправки Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие санкции за осквернение символов стран-партнеров Грузии и международных организаций. Изменения получили единогласную поддержу – за них проголосовал 81 депутат, пишет SOVA.
Согласно законопроекту, осквернение установленного госучреждением официального символа Евросоюза, НАТО или другой международной организации, членом которой является Грузия, а также осквернение флага или герба стран, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения, будет караться штрафом в размере 1000 лари (около 320 долларов). Повторное правонарушение повлечет за собой штраф в размере 2000 лари (около 650 долларов) или административный арест сроком до 15 суток.
Законопроект был инициирован после беспорядков в Тбилиси 5-6 июля. Тогда толпа радикалов дважды сорвала флаг Евросоюза, установленный перед зданием парламента Грузии.
Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» Шендеровича и Толоконникову
Минюст Российской Федерации внес в реестр СМИ-физлиц – «иностранных агентов» еще восемь человек. Теперь в реестре их 111.
Список пополнили редактор социальных сетей Радио Свобода Иван Беляев, журналистка Север.Реалии Елена Владыкина, бывший замдиректора Первого канала и бывший член Общественной палаты России Марат Гельман, колумнист издания The New Times Виктор Шендерович, главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова, участницы Pussy Riot Надя Толоконникова и Вероника Никульшина и ярославский кинопредприниматель Андрей Алексеев.
Толоконникова в Фейсбуке написала, что не намерена маркировать свои записи и будет оспаривать решение в суде. «Надо оговориться, что эта позиция не всем подходит, и людям правда приходится эту адскую простыню текста писать», - отметила активистка.
- В реестре СМИ – иностранных агентов значатся 111 человек и изданий. 94 из них внесли в список в 2021 году.
Югоосетинские власти освободили двух граждан Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили двух ранее задержанных граждан Грузии – Нику Бежиташвили и Квирия Элизбарашвили. Об этом заявили в СГБ Грузии.
О задержании граждан Грузии, жителей села Гремисхеви Душетского муниципалитета в Тбилиси сообщили накануне.
- 27 декабря в Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии сообщили о задержании двух граждан Грузии, жителей села Авлеви Карельского муниципалитета Зазы Мегрелишвили и Тамаза Гогичашвили.
- 9 декабря были задержаны жители Гори – Кахабер Натадзе и Владимир Каниашвили. Одного из них обвинили в контрабанде наркотических средств.
- 12 декабря стало известно о задержании бывшего военного Мамуки Чхиквадзе. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении него пока не принято.
- 19 декабря власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Гелу Гочошвили, задержанного 14 августа.
- 24 декабря освободили задержанных близ села Адзви Горийского муниципалитета четверых граждан Грузии.
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