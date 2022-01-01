Экс-сотрудники по нацбезопасности США призвали раскрыть санкции против РФ

Группа бывших сотрудников США по нацбезопасности призвала президента Джо Байдена опубликовать санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом пишет Associated Press.

Среди подписавших заявление – экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу и несколько послов в Киеве.

По мнению авторов документа, раскрытие деталей потенциальных экономических санкций повлияет на решение Кремля до того, как Москва решится на эскалацию.

Вечером 30 декабря президенты России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Как заявил Белый дом по итогам разговора, Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины и дал понять, что США с союзниками и партнерами «решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины». Кремль сообщил, что Москва добивается «твердых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ.

Кроме того, ситуацию с безопасностью на Украине упомянул и канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к гражданам. Он отметил, что ЕС стоит перед новым вызовом и подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом торга.