Экспертиза подтвердила издевательства отца над сестрами Хачатурян

Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца из-за издевательств и жестокого обращения с его стороны. Об этом говорится в новой экспертизе института судебной психиатрии имени Сербского, пишет ТАСС со ссылкой на адвокатов.

По словам защитников, эксперты пришли к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца. Младшая сестра на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.

Адвокат средней сестры уточнила, что новая экспертиза подтвердила все установленные другими экспертами факты насилия со стороны отца, но уже в рамках нового уголовного дела – в отношении самого Хачатуряна.

По словам адвоката старшей сестры, родственники Хачатуряна утверждают, что девушки все выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Этого расстройства у сестер экспертиза не обнаружила.

Защита отметила, что все следственные действия по делу в отношении отца выполнены и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Девушек обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестер Хачатурян находится на доследовании.

Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте по статьям об истязаниях и изнасиловании.