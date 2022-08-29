Эксперты МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую атомную станцию. Они прибудут на место "позднее на этой неделе". Об этом сообщил в твиттере глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. К записи он прикрепил фото, на котором изображён он сам и ещё 13 специалистов агентства.



На сайте МАГАТЭ сообщается, что миссии агентства предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на атомной электростанции.

Список членов группы, с которым ознакомилось The New York Times, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из "нейтральных стран". При этом в состав миссии вошли эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета. Ни Соединённые Штаты, ни Великобритания в составе делегации не представлены.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В началае августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.