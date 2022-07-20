Новости
Эксперты потребовали от ФРГ ускорить поставки вооружений Украине
Почти 100 международных экспертов по Восточной Европе выступили с открытым письмом к правительству Германии. Они требуют максимально ускорить и расширить поставки Украине современного тяжелого вооружения. Надежды на то, что Европа сможет поспособствовать достижению мира в Украине путем дипломатических переговоров, авторы письма считают неоправданными.
Открытое письмо, озаглавленное "Тяжелое вооружение - сейчас!", которое подписали 96 политологов, историков и политиков, специализирующихся на восточноевропейском регионе, опубликовано на сайте издания Focus Online. Оно стало ответом на обращение немецких интеллектуалов, вышедшее в июне в газете Zeit под заголовком "Остановить вооружение - сейчас!": в нем ученые, публицисты и деятели культуры призывали немецкое правительство не вооружать Украину, а добиваться мирного процесса дипломатическим путем. Авторы нынешнего, ответного письма критикуют авторов предыдущего за слабое понимание политических устремлений Москвы, ведь никто из них не является специалистом по Восточной Европе.
Авторы письма считают, что Россия не готова к мирным переговорам, а ее военная агрессия в отношении Украины является лишь одним из проявлений стремления Владимира Путина установить гегемонию России во всем восточноевропейском регионе. Они упоминают более ранние претензии РФ на доминацию в Молдове, Грузии, на Северном Кавказе, а также свидетельства о предполагаемых нарушениях российскими властями и их ставленниками прав человека в контролируемых Россией регионах Украины. Как подчеркивается в письме, единственный способ остановить российскую агрессию - противостоять ей, и Европа обязана помочь в этом Украине.
Инициатор нового обращения, эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреас Умланд, в комментарии для Redaktionsnetzwerk Deutschland согласился, что переговоры и прекращение огня рано или поздно будут необходимы, но сейчас Украине нужно именно тяжелое оружие - как можно быстрее и больше. Он подчеркнул, что вооружение понадобится ей и для безопасности в будущем, поскольку Украина еще долго не будет интегрирована в военные союзы.
Другие новости дня
Конгресс США пытается защитить однополые браки
Во вторник Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, которым на федеральном уровне защищаются однополые и межрасовые браки. За этот законопроект проголосовали все демократы – члены Палаты представителей и четверть конгрессменов-республиканцев.
Закон, который официально называется "Акт об уважении брака", был инициирован законодателями-демократами после недавнего решения Верховного суда США, отменившего свое решение пятидесятилетней давности о конституционности абортов. Критики этого решения суда опасаются, что в недалеком будущем Верховный суд, в котором подавляющее большинство составляют судьи консервативных убеждений, может пересмотреть и решения, которыми в свое время были узаконены однополые и межрасовые браки.
Несмотря на то что в своем решении об абортах Верховный суд особо отметил, что это решение не означает, что он намерен пересмотреть другие решения своих предшественников, сторонники законопроекта говорят, что право на брак нуждается в законодательной защите. Они приводят высказывания некоторых членов Верховного суда о готовности вновь рассмотреть вопрос о конституционности однополых браков. Новым законопроектом аннулируется "Акт о защите брака", которым брак определялся как союз мужчины и женщины, закон, признанный неконституционным Верховным судом в 2015 году, и вводятся дополнительные меры защиты однополых и межрасовых браков. Конституционность межрасовых браков также в свое время была утверждена Верховным судом.
Получит ли этот законопроект поддержку в Сенате, неизвестно. Для его одобрения требуются по меньшей мере десять голосов сенаторов-республиканцев. Некоторые сенаторы-республиканцы называют попытку принятия нового закона политическим трюком демократов, предпринятым в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся нынешней осенью. По их словам, никакой угрозы однополым или межрасовым бракам в США нет.
Ираклий Кобахидзе: «Харцель играл негативную роль в отношениях Грузии и ЕС»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе негативно оценивает работу посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.
В то время, как страна смогла получить признание ее европейской перспективы, во время своего пребывания в качестве посла Харцель играл только отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией, заявил журналистам Кобахидзе.
«Все это время мы избегали делать комментарии в отношении него, пока он был действующим послом Евросоюза по разным причинам, в том числе и потому, что у нас была подана заявка в ЕС. Но сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза. Это очень печальное явление. Мы очень надеемся, что следующий посол будет действовать по-другому», - сказал председатель правящей партии.
Напомним: Карл Харцель руководил представительством Европейского Союза в Грузии с сентября 2018 года. Четырехлетняя дипломатическая миссия посла в Грузии истекает в сентябре этого года.
Новым главой представительства Евросоюза в Грузии станет польский дипломат Павел Герчински (Pawel Herczynski).
Саломе Зурабишвили: «Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего»
Депутаты Европарламента прибыли в Грузию в исторический момент, какой редко бывает в стране. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместном брифинге с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером.
«Визит проходит в очень важный для нас момент, таких исторических моментов было немного. Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего. В это время выслушать европарламентариев и поделиться нашими посланиями с ними чрезвычайно важно. Также следует отметить, что депутаты европарламентарии приехали сегодня в рамках регионального визита. Это также подчеркивает геополитическую значимость этого региона в современном мире", - сказала президент.
Зурабишвили также обратила внимание на европейскую перспективу Грузии и выполнение 12 рекомендаций Брюсселя, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены ЕС:
«Мы должны понимать, и, пожалуй, это главное для этой страны, что европейская перспектива, которая была нам дана Европарламентом, а также Европейским советом, чрезвычайно важна. Иногда мы забываем об этом и не видим, что это сделанный шаг, который уже не будет отозван. Это требует от нас быть достойными этой европейской перспективы. С другой стороны, на ближайшее будущее может быть еще важнее то заявление, что мы получим статус кандидата в конце года, если выполним главные рекомендации, которые мы называем 12 пунктами, и работа над которыми должна начаться. Эта работа должна начаться в Брюсселе, куда, по моим ожиданиям, поедут представители власти, чтобы прояснить с Комиссией некоторые детали и то, как должны быть выполнены некоторые части этих пунктов».
Председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей наряду с выполнением 12 рекомендаций Брюсселя, остается преодоление политической поляризации в стране.
«С госпожой президентом мы обсудили, насколько важно, чтобы объединились все политические силы, отложили в сторону разногласия и действовали конструктивно для достижения одной цели – предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, всплывает одно слово и это поляризация. Это процесс, политический дискурс, который характеризуется очень жесткой риторикой и нежеланием противоборствующих политических сторон работать вместе для достижения той цели, которую поставила перед собой страна», - заявил Дэвид Макаллистер.
По его словам, Евросоюз активно призывает противоборствующие стороны прийти к согласию по базовым реформам, укреплению верховенства закона и демократическому развитию Грузии.
"Шарль Мишель руководит и включен в этот процесс, и это само по себе свидетельствует о той огромной поддержке, которая есть у Грузии со стороны Европейского совета", - отметил Макаллистер.
По его словам, обнадеживает то, что "ведется очень серьезная работа над 12-пунктным планом " как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции и общественных организаций. Они представили собственные планы, что, по словам Макаллистера, свидетельствует, что все понимают цель - вступление в Евросоюз.
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам подчеркнул, что расширение Евросоюза остается основанным на заслугах процессом, который требует проведения соответствующих реформ в области укрепления демократии и верховенства права.
«Оценка Грузии и дальше будет проводиться, исходя из этих заслуг» — сказал Макаллистер.
По его словам, народ Грузии, который поддерживает членство страны в Евросоюзе, заслуживает этого.
- Делегация комитета Европарламента по иностранным делам в составе шести человек прибыла сегодня в Грузию из Азербайджана. Они отправятся из Грузии в Армению в рамках турне по странам Южного Кавказа.
- Среди обсуждаемых вопросов - ежегодный отчет о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с Европейским союзом и поданная страной заявка на получение статуса кандидата в ЕС.
- В рамках визита депутаты Европарламента встречаются с президентом Грузии, представителями исполнительной власти и оппозиции, а также Народным защитником и представителями неправительственного сектора.
Трое бывших членов Высшего совета юстиции Грузии обвиняют посольство США в давлении на суд
Трое бывших членов Высшего совета юстиции Грузии - Заза Харебава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили - присоединились к обвинениям в адрес посольства США в давлении на суд.
В своем заявлении бывшие члены Высшего совета юстиции выражают солидарность судье Лаше Чхиквадзе, который приговорил директора оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия к тюремному заключению. Ранее Чхиквадзе заявил, что сотрудник посольства США Кевин Бёрк встретился с ним в Тбилисском городском суде и от имени американского посла потребовал отчета о деле Гварамия, после чего сказал судье, что тот больше не поедет в США в рамках образовательной программы.
«Упомянутый факт является явным вмешательством в независимость конкретного судьи. С другой стороны, это наглядный пример «косвенного» давления на других судей, то есть того, как не должен вести себя судья, чтобы его взяли в поездку или не исключили из уже существующего списка», — считают Харебава, Кадагидзе и Гзиришвили.
Они также выражают недовольство тем, что Высший совет юстиции не включен в планирование и организацию визитов грузинских судей в США. По их словам, сотрудники посольства напрямую связываются с судьями, часто это делает Кевин Бёрк. Согласно заявлению, Совет не участвует и в определении тематики рабочих встреч, лекций и семинаров, проходящих в Грузии, а также в составление списка участников - экспертов или судей.
«Мы не забываем и ценим донорскую поддержку, которую на протяжении многих лет США через свое посольство оказывают системе правосудия Грузии, хотя это не исключает и не дает какого-то эксклюзивного права вмешиваться каким-либо образом во внутренние дела или администрирование суда», - говорится в заявлении.
Бывшие члены Высшего совета юстиции считают, что любая коммуникация с судьями должна строго регулироваться на законодательном уровне, как это делается в западных странах, чтобы исключить давление, от кого бы оно не исходило.
- 15 июля судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе, приговоривший гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия к трем с половиной годам лишения свободы, распространил письмо, в котором обвинил посольство США в давлении из-за этого дела. В своем письме судья Чхиквадзе, в частности, писал, что после оглашения приговора по делу Гварамия, он встречался с представителем посольства США – Кевином Бёрком из департамента юстиции. Он передал вопрос посла Келли Дегнан, которая интересовалась, почему к Гварамия применили крайнюю меру – лишение свободы. Судья расценил вопросы как «требование отчета по конкретному делу». Чхиквадзе также отметил, что после этого ему было отказано в посещении США, куда он собирался вместе с еще пятью судьями уголовного права для участия в тренинге.
- Посол США Келли Дегнан в ответ на обвинения заявила, что «любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности». По ее словам, США уже много лет помогают Грузии в строительстве независимой, беспристрастной и прозрачной судебной системы, которая является «важной частью здоровой демократии».
Путин в Тегеране встретился с лидерами Ирана и Турции
Президент России Владимир Путин во вторник совершил первый визит в дальнее зарубежье с начала войны с Украиной. Он посетил Иран, где встретился с местным президентом Ибрахимом Раиси, высшим руководителем страны Али Хаменеи и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Визит Путина состоялся в рамках Астанинского формата переговоров, направленного на урегулирование ситуации в Сирии. Россия и Иран поддерживают там центральную власть во главе с авторитарным президентом Башаром Асадом, Турция — вооружённую оппозицию на севере страны. Однако ещё одной из тем переговоров стала война в Украине.
Турция, несмотря на то что является страной НАТО, не поддерживает санкции против России, поставляя, однако, оружие Украине. Анкара предлагает себя в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом. Стороны, в частности, обсуждают обеспечение морского вывоза пшеницы из заблокированных из-за войны украинских портов.
Официальные лица Тегерана стали одними из немногих в мире, открыто поддержавшими позицию России в войне. Страны Запада подозревают, что Иран может оказать техническую поддержку Москве, поставив ей военные беспилотные аппараты. Тегеран это отрицает, но Хаменеи после встречи с Путиным заявил, что если бы Россия не начала войну в Украине, то войну бы начали страны НАТО, повторив один из тезисов Кремля.
Накануне визита Путина российский "Газпром" и иранская национальная нефтегазовая компания (NIOС) подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся инвестиционных проектов на сумму 40 миллиардов долларов. Экономика Ирана, как и России, находится под жесточайшими санкциями Запада политики двух стран заявляют о расширении сотрудничества на фоне изоляции российской экономики.
После переговоров стороны заявили, что продолжат совместную войну с терроризмом, но не сообщили о каких либо соглашениях. Путин и Эрдоган заявили о прогрессе в переговорах по зерну.
Китай стремится помешать ООН опубликовать доклад по Синьцзяну
Китай просит Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет не публиковать доклад о нарушениях прав человека в китайском районе Синьцзян. Об этом говорится в письме, составленном китайской стороной. С документом ознакомилось агентство Reuters.
Правозащитные организации обвиняют Пекин в нарушении прав мусульман-уйгуров, проживающих в Синьцзяне. В частности, по данным правозащитников, китайские власти безосновательно задерживают уйгуров и помещают их в тюрьмы и трудовые лагеря. Китай последовательно отвергает обвинения.
Группа экспертов по правам человека готовила доклад о положении уйгурского меньшинства в Китае более трёх лет. Бачелет обещала опубликовать его до своего ухода в конце августа 2022 года.
В письме, написанном китайскими дипломатами, выражается "серьёзная озабоченность" докладом по Синьцзяну. "Мы настоятельно призываем госпожу Верховного комиссара не публиковать такую оценку", – говорится в документе.
Китай распространил письмо среди дипломатов других стран и попросил их подписать его. Три дипломата подтвердили, что получили этот документ. Представитель дипмиссии Китая в ООН не сказал, отправляли ли они письмо, и не ответил на вопросы о его содержании. Однако он отметил, что недавно почти сто стран поддержали Китай по Синьцзяну и "выступили против вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом прав человека" – в том числе в "совместном письме".
По мнению двух дипломатов, иногда странам трудно отказать Китаю в поддержке из-за тесных экономических связей с ним. Агентству Reuters не удалось выяснить, сколько подписей собрало письмо.
Также неизвестно, получила ли письмо Китая сама Мишель Бачелет. Комиссар посетила Синьцзян в мае 2022 года. На пресс-конференции по итогам визита она уклонилась от признания нарушений прав человека в Китае. Позже Бачелет призналась, что находясь в Синьцзяне, она не имела возможности разговаривать с заключёнными уйгурами и их родственниками. Кроме того, в поездке по району её постоянно сопровождали правительственные чиновники.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая сообщил, что во время визита Бачелет увидела "настоящий Синьцзян с безопасным и стабильным обществом".
Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%
Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам добровольно сократить использование природного газа на 15% со следующего месяца. Это вызвано опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива, передаёт агентство Bloomberg.
Добровольные ограничения могут быть включены в постановление, сопровождающее план сокращения спроса энергоносителя "Сохрани газ для безопасной зимы". Еврокомиссия собирается опубликовать этот план 20 июля. Он также будет включать рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение и рыночные меры для экономии газа.
Как заявил во вторник еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, Еврокомиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток – 1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.
По данным Bloomberg, власти ЕС хотят закрепить за собой право обязывать страны-участницы сокращать потребление газа, если добровольных ограничений будет недостаточно. Эта мера требует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики. Большая часть стран выступает против принудительных ограничений.
Как пишет агентство ТАСС, президент России Владимир Путин заявил во время визита в Иран, что для увеличения поставок газа в Европу можно использовать "Северный поток – 2". 22 февраля Германия остановила процесс запуска газопровода в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу
Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» могут быть сокращены уже в июле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Тегеране. Компенсировать это он предложил запуском газопровода «Северный поток-2», этот проект был остановлен из-за вторжения России в Украину.
По словам Путина, на следующей неделе российский газовый монополист «Газпром» отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат, после чего мощность «Северного потока» снизится до 30 миллионов кубометров в сутки. Это 1/5 от от его проектной мощности. Российский президент заявил, что поставки можно будет удерживать на большем уровне, если Германия передаст России турбину, которая задерживалась Канадой из-за санкций.
При этом в некоторые периоды трубопровод перекачивал больше газа, чем проектная мощность. После начала войны «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу сначала до 100 миллионов кубометров со 167, а потом — до 67 миллионов кубометров. После этого он был остановлен на ремонт, прокачка газа должна возобновиться 21 июля.
Путин предложил компенсировать поставки с помощью газопровода «Северный поток-2», проект был остановлен перед запуском из-за вторжения в Украину. Ветка не сертифицирована немецкими властями. Против восстановления проекта выступают и правящие партии Германии и большинство оппозиции, рассказывала в начале июля редакция DW.
Экономика крупнейшей страны Евросоюза, Германии, и ещё нескольких стран ЕС в значительной мере зависит от поставок газа из России. Немецкие политики обвиняют Москву в том, что Кремль использует поставки в качестве оружия для давления на европейские страны.
Российские поставки обеспечивали приблизительно до 40 процентов газа ЕС, его сложно заменить в краткосрочной перспективе. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит топлива приведет к рецессии.
Страны Союза ищут способы компенсировать поставки — как за счёт покупок газа у других поставщиков, так и за счёт поиска альтернативных источников топлива.
ИКАО признала ответственность Минска за посадку самолёта Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) закончила расследование экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, после которой белорусские спецслужбы задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Эксперты пришли к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту была заведомо ложной и о ней сообщили экипажу по указанию "высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси".
Организация пришла к выводу, что само сообщение о минировании угрожало безопасности рейса. Представитель Совета ИКАО от России с итогами расследования не согласился. Отчёт экспертов будет передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
23 мая 2021 года самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Балтии или Польше. "Боинг - 737" находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair.
Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику в странах Запада. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Беларуси были введены новые жёсткие санкции, включая запреты на перелёты, что нанесло колоссальный ущерб Минску как транспортному хабу.
Иран не потерпит закрытия границы с Арменией – Хаменеи Путину
Иран не потерпит закрытия границы с Арменией. Об этом заявил верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По сообщению иранского государственного информационного агентства ИРНА, на состоявшейся накануне в Тегеране встрече Хаменеи и Путин обсудили широкую повестку двусторонних, региональных и международных вопросов.
Духовный лидер Ирана, в частности, охарактеризовал НАТО как «опасную организацию», а в отношении войны на Украине выразил уверенность в том, что если бы ее не инициировала Москва, то это сделала бы противоположная сторона.
Али Хаменеи также подчеркнул недопустимость закрытия армяно-иранской границы, о чем было сказано и во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день.
Белый дом: Кремль готовит аннексию части Украины
Россия "закладывает фундамент" для аннексии значительной части территории Украины, заявил во вторник представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Джон Кирби.
Сославшись на данные американской разведки, Кирби предупредил, что российские власти намерены объявить частью России территорию вокруг Херсона, Запорожья и весь Донбасс. Он сравнил действия Москвы на захваченных в ходе вторжения в Украину территориях с тем, что происходило в Крыму. "Россия уже назначает незаконных должностных лиц в частях Украины, находящихся под ее контролем. Первым делом эти люди проведут фиктивные референдумы, затем Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины", - заявил Кирби.
По словам представителя Белого дома, прежние предположения о намерениях России подтверждаются данными разведки, согласно которым, усилия в направлении аннексии становятся "более согласованными и более стратегическими". "Попытка аннексии территории силой будет грубейшим нарушением Устава ООН и она не останется безнаказанной", - предупредил Кирби. Он заявил о том, что против Кремля будут введены новые жесткие санкции. В ближайшие дни будет объявлено о отправке Украине систем залпового огня HIMARS.
Кирби подчеркнул, что США разоблачают планы Кремля с тем, чтобы мир знал о предполагаемой готовящейся незаконной аннексии.
Карл Харцель завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Грузии
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и его супруга Метте Харцель передали прощальное видеообращение к гражданам Грузии.
«Пришло время, когда мы должны покинуть Грузию после четырех незабываемых лет. Мы очень благодарны за годы, проведенные в этой стране. Это была необыкновенная теплота и доброта, которую мы чувствовали от граждан Грузии, людей, которых мы встретили в Тбилиси и других частях Грузии. Большое спасибо, Грузия, за все», — говорит Метте Харцель в видеообращении.
В свою очередь, посол ЕС благодарит граждан Грузии. По его словам, Грузия – уникальная страна.
«Большое спасибо за то, что вы сделали нас частью Грузии, потому что Грузия всегда будет частью нас. Грузия – удивительная, уникальная страна. Вы стоите на плечах своих предков, тех великих людей, которые боролись за эту страну, за традиции, культуру, язык и наследие», — заявляет Карл Харцель.
Как отмечает дипломат, в прошлом месяце ЕС подтвердил, что Грузия имеет европейскую перспективу и что Грузия является членом семьи европейских наций.
«Вы, наверное, знали, что Грузия — европейская страна, я это знал, это знали многие друзья Грузии, но мы не можем не оценить тот факт, что Евросоюз официально признал Грузию в качестве потенциального будущего члена. Хотя впереди еще много сражений, мы гордимся тем, что являемся свидетелями этого исторического момента, и верим, что Грузия успешно использует возможности, созданные этим моментом. Не только потому, что на протяжении всей истории вы неоднократно доказывали, что не склонны к отступлению, но и потому, что Грузия держится на европейском фундаменте. Грузия также принимала участие в формировании тех ценностей, которые сегодня называют европейскими ценностями, и поэтому у вас есть возможность внести свой вклад в укрепление Европы. Ваша энергия и дух достойны восхищения. И когда наступит день, когда вся эта энергия будет направлена на одну цель, никто и ничто не сможет вас остановить. До следующей встречи», — говорится в видеообращении Карла Харцеля, передает "Грузия Online".
Посол Евросоюза Карл Харцель завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Грузии.
Армен Григорян: Армения полностью выводит свои войска из Нагорного Карабаха
В Нагорном Карабахе не будет военнослужащих срочной службы, призванных из Армении, а процесс возвращения в Армению частей, отправленных в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны во время 44-дневной войны, завершится в сентябре, заявил в интервью «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«В результате войны ряд частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», - отметил он.
Григорян добавил, что, тем не менее, контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают, при необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.
Секретарь Совбеза заявил, что в плане безопасности в Нагорном Карабахе ничего не меняется, ведь и до этого функцию обеспечения безопасности выполняла Армия обороны. Затем он добавил, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности.
На замечание, что события в Парухе показали, что это не так, чиновник ответил: «События в Парухе являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и применимого международного права. Подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Российская Федерация заверила нас, что вторгшиеся азербайджанские силы должны быть выведены оттуда, и мы надеемся, что российские миротворческие силы обеспечат вывод незаконно вторгшихся азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе».
Интервью Армена Григоряна на тему призыва в Карабах последовало за пространным выступлением президента Азербайджана в конце прошлой недели, в котором тот заявил, что спустя более 1,5 лет после 44-дневной войны Армения до сих пор не выполнила свои обязательства, между тем представитель Минобороны России в Баку пообещал, что к июню армянские войска будут выведены из Карабаха.
«Армения, как сторона, потерпевшая поражение в войне, приняла на себя обязательства. Эти обязательства там отчетливо указаны в заявлении от 10 ноября. Одно из них заключается в выводе армянских вооруженных сил из Карабаха. Этот вопрос до сих пор не нашел решения. Мы неоднократно поднимали вопрос, но Армения затягивает его», - сказал Алиев.
Заявление Григоряна носит больше дипломатический характер - политолог
Политолог Тигран Григорян отмечает, что заявление секретаря Совбеза, по сути, не является новостью, и официальный Ереван не впервые говорит о том, что не будет посылать призывников из Армении в Нагорный Карабах.
«Очевидно также, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Байрамов-Мирзоян, которая состоялась в Тбилиси. Об этом есть упоминание, например, в распространенном после встречи сообщении МИД Азербайджана, и ясно, что Азербайджан говорит с Арменией на языке угроз, хотя это заявление Григоряна носило больше дипломатический характер, потому что в этом заявлении он не сказал ничего нового», - сказал политолог.
Он отметил, что президент Азербайджана, говоря об армянских войсках, не разделяет вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха, ожидая разоружения Армии обороны. Власти Армении, наоборот, отмечают, что Армия обороны останется на своем месте.
«Хотя в заявлении от 9 ноября нет упоминания об Армии обороны. Думаю, по крайней мере, со стороны стран-посредников, активно занимающихся нашим конфликтом, есть понимание, что без существования Армии обороны процесс обеспечения безопасности в Арцахе будет достаточно сложным. Важно то, что, подобное понимание, как я думаю, есть в первую очередь у России, потому что, если у России такого понимания не будет, Армии обороны просто не будет», - сказал он.
Еще в конце прошлого месяца, во время очередного летнего призыва, в Вооруженных силах Армении сообщили, что с 30 августа в Нагорном Карабахе больше не будет призывников из Армении. Отмечалось, что все вакантные должности в Армии обороны Нагорного Карабаха заполняются, служба организуется за счет военнослужащих-контрактников.
В Иране могут запретить держать домашних животных как «символы Запада»
Парламент Ирана рассматривает законопроект, который может ввести в стране фактический запрет на содержание домашних животных, сообщает Би-би-си. Если он будет принят, владеть животными можно будет только по специальному разрешению правительственной комиссии. За ввоз в Иран любых животных, вплоть до кроликов и черепах, будет предусмотрен штраф в размере около 800 долларов. Их считают «символом вестернизации», неприемлемой для восточной страны.
По словам президента Ассоциации ветеринаров Ирана и противника законопроекта доктора Пайама Мохеби, дебаты по этому поводу начались больше десяти лет назад. Тогда законопроект не был одобрен, хотя к его обсуждению периодически возвращались. Однако на фоне нынешнего усиления консервативных настроений в Иране законопроект может быть одобрен в ближайшее время.
В списке животных, которых касается законопроект - не только собаки, но и кошки и многие другие виды.
Корреспондент Би-би-си в Тегеране также сообщает, что в иранских городах участились случаи арестов за выгул собак в парках и других общественных местах. Животных у арестованных изымают.
- Вопреки распространенному стереотипу, Коран не запрещает мусульманам держать собак, если те приносят пользу - например, как охранники или помощники в охоте. Мусульманские богословы считают ритуально нечистыми собачью слюну и шерсть и рекомендуют держать собак не в жилище, а во дворе. Запрета на содержание других животных - кошек, птиц, хомячков, кроликов, - в исламе нет. По мусульманскому преданию, кошки были любимыми животными пророка Мухаммеда.
- До «исламской революции» 1979 года Иран был одной из самых прогрессивных восточных стран в отношении содержания домашних животных. Он первым на Ближнем Востоке принял законы о защите животных; в 1948 году здесь появилась первая государственная организация по контролю за их соблюдением. Собаки были даже у членов королевской семьи. Одна из самых популярных в мире пород кошек - персидская - была выведена в Иране (Персии). В Тегеране действует музей, посвященный истории этой породы.
В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим федерального ЧС
В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщает Рослесхоз, режим ЧС был введен по упрощенному порядку для более оперативной работы по тушению пожаров. Природные пожары начались в этих регионах в конце мая.
Упрощенный порядок введения режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне был принят в 2021 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что он позволит быстрее координировать усилия федеральных и региональных органов в борьбе с пожарами. «В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», - отметил министр.
На региональном уровне режим ЧС был объявлен в Якутии уже в июне, в Хабаровском крае - в начале июля. Сейчас огнем в них охвачены 603,4 тысяч гектар. Однако это более чем втрое меньше, чем в прошлом году в тот же период.
- В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
Аслан Бжания встретился с представителями партий и ветеранских организаций
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями политических партий и ветеранских организаций республики. На повестке дня - обсуждение вопроса ратификации «Соглашения между правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель президентской администрации Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба. К обсуждению были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики. Участие во встрече приняли председатель ПП «Айтайра», депутат парламента Леонид Лакербая, председатель «Народного фронта» Лаша Сакания, председатель Коммунистической партии Бакур Бебия, председатель ПП «Амцахара» Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения «Амцахара», депутат парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов ОВНА «Абааш» Ерцаху Адлейба, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Аслан Бжания рассказал присутствующим предысторию вопроса. Глава республики подчеркнул, что принципиальная и самая главная разница в соглашениях 1995-го и 2022-го гг. заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России, земля же, как была, так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране.
Присутствовавшие единогласно поддержали позицию президента о необходимости ратификации «Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
Россия, КНДР и Китай попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США
Россия, КНДР, Китай, Мьянма, Иран и Венесуэла попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США, распространенный Госдепартаментом. Перечень подготовлен в рамках исполнения указа президента Джо Байдена о предотвращении таких задержаний и ответных действиях в связи с ними.
Указ был подписан президентом 19 июля, сообщается на сайте Белого дома. Он уполномочивает государственные органы вводить санкции и применять иные меры для противодействия задержаниям. Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением со стороны семей заложников и задержанных, в том числе в связи с делом баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в России, - передает Голос Америки.
США не предоставляют официальных данных о количестве американских граждан, содержащихся под стражей за рубежом. Однако такую статистику ведет Фонд наследия Джеймса В. Фоули, названный в честь американского журналиста, похищенного и убитого в Сирии. По подсчетам правозащитников, более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах, в том числе - российскими, белорусскими и кубинскими властями.
Габуния: Заболевшие «омикроном» в основном не требуют госпитализации
В Грузии большинство случаев заражения распространенным в настоящее время штаммом «омикрон» протекают в легкой форме и не требуют госпитализации. Об этом сегодня, 19 июля, заявила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Чиновница назвала симптомы, характерные для этого штамма коронавируса: насморк, кашель, лихорадка, общая слабость, диарея.
По ее словам, с учетом указаний семейного врача лечение вирусного заболевания следует продолжать дома, без дополнительных обследований и госпитализации, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это симптомы, которые могут быть у человека при простуде и гриппе. В такое время нет необходимости в дополнительных обследованиях и госпитализации», - сказала Габуния.
Представительница Минздрава считает, что резкого роста случаев распространения вируса за прошедшую неделю не наблюдалось.
Между тем с 10 по 17 июля в Грузии было выявлено 7 812 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 52% превышает число заболевших на прошлой неделе.
Кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по «санитарному делу»
Кассационный суд в Москве оставил без изменений судебные решения в отношении Олега Навального, брата политика Алексея Навального, вынесенные по так называемому «санитарному делу», сообщает Интерфакс. Ранее защита Навального просила суд признать незаконными вынесенные по делу судебные решения.
В августе 2021 года суд назначил Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в начале года в Москве. В сентябре Олег Навальный покинул Россию. В январе 2022 года он был объявлен в розыск, а в феврале Люблинский суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на год лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд подтвердил это решение в марте.
«Санитарным делом» СМИ прозвали уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса, возбужденное в Москве после акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Обвиняемыми стали сторонники политика, муниципальные депутаты, участницы Pussy Riot и брат Алексея Олег Навальный - летом прошлого года большинство из них были приговорены к ограничению свободы. По мнению суда, публикуя посты с призывами выйти на январский митинг во время пандемии COVID-19, все они «подвергли угрозе заражения коронавирусом неограниченный круг лиц».
В Европе стоит аномальная жара – сотни погибших, лесные пожары
В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов и зеленых насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Ученые связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением климата.
«Изменение климата убивает: оно убивает людей, нашу экосистему, наше биоразнообразие. Оно уничтожает то, что дорого нам как обществу, – наши дома, наш бизнес, наш скот», – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время поездки в один из наиболее пострадавших регионов страны.
В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40°C. В стране вспыхнуло более тридцати лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более семисот человек.
В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47°C, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны.
Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них – за последнюю неделю. Во французском департаменте Жиронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. Только в Жиронде за последние дни свои дома и места отдыха покинули около 32 тысяч местных жителей и туристов.
В Великобритании во вторник ожидается до 41°C. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33°C. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.
Климатологи считают, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и продолжительными из-за изменения климата, а в сочетании с засухами – затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления климата погода будет становиться более экстремальной, а лесные пожары – более частыми и разрушительными.
- В России также на протяжении нескольких недель сохранялась жаркая погода. В Москве и Подмосковье температура фиксировалась на 5–6°C выше климатической нормы. В Центральной России и на Алтае были побиты рекорды многолетней давности. В нескольких регионах был введен режим ЧС из-за лесных пожаров на фоне устойчивой сухой погоды, в том числе – в Хабаровском крае.
- Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с начала 2022 года во всем мире было побито 188 рекордов тепла и 18 рекордов холода. «Это то, чего можно ожидать от глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами. Теперь это мир, в котором мы живем», – говорит климатолог, профессор наук о Земле Габриэль Векки.
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных, сообщает "РИА Новости". Обмен прошел по формуле "45 на 45". По словам члена пророссийской областной администрации Владимира Рогова, все военные погибли на мариупольском направлении.
Первый обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 2 июня. Тогда стороны передали друг другу по 160 тел. По сообщению военного корреспондента российского "Первого канала" Ирины Куксенковой, Украина получила тогда тела военных, погибших на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Далее в июне прошли еще три обмена: 7 июня - по формуле "50 на 50", 14 июня - "56 на 56", 21 июня - "35 на 50".
4 июля глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулось уже более 400 тел погибших служащих ВСУ. По ее словам, этого мало, потому что тел с обеих сторон намного больше. Однако, как подчеркнула Верещук, Россия не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.
Кутаисский аэропорт закроется на две недели в октябре
Международный аэропорт Кутаиси, из которого ежедневно отправляются рейсы в Европу и другие страны, будет закрыт на две недели в октябре. Причина – ремонт взлетно-посадочной полосы.
«Планируется полная плановая реабилитация взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 км. Авиакомпании, которые работают с нами, сами решат, продолжать ли полеты в период реабилитации из других аэропортов Грузии или полностью прекратить их на две недели», — говорится в заявлении, распространенном аэропортом.
Международный аэропорт Кутаиси прекратит работу с 10 по 24 октября.
Шалва Папуашвили: «Нацдвижение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» и сегодня уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии.
«Проходит заседание в рамках комитета по юридическим вопросам той небольшой рабочей группы, в которой мы обсудили первичные вопросы, далее будет широкое включение представителей гражданского сектора. И сегодня еще раз «Национальное движение» и с ними две партии - «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» - уклонились от работы по рекомендациям Еврокомиссии. Вчера нам говорили, что вопросы следует будто бы спешно обсудить, а сегодня они не участвуют в обсуждении этих вопросов, что еще раз показывает нашему обществу, что для них главный партнер не Европа и продвижение вперед, единственная главная цель - это возвращение власти», - заявил Папуашвили.
По его словам, термин «деолигархизация» усугубил желание внести в политику деструктивные настроения со стороны радикальных групп.
«Вопрос деолигархизации есть в рекомендациях по всем трем странам: Молдове, Украине, Грузии. В случае с Украиной речь идет об имплементации существующего закона, так как вы знаете, что в Украине этот закон был принят прошлой осенью и задействован только в мае этого года, поэтому рекомендация - имплементировать. Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что может подразумеваться в случае с нашей рекомендацией. Мы обсудили украинский закон, каковы его принципы, как он работает и каковы критерии. Конечно, он имеет преимущество в том плане, что оторван от грузинской политической ситуации», - сказал Папуашвили.
Ника Гварамия: «Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны»
В Тбилисском апелляционном суде прошло первое судебное заседание по уголовному делу основателя и генерального директора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия.
Находящийся в заключении директор оппозиционного канала заявил, что судебный приговор в отношении него отсрочил европейскую перспективу всей страны:
«Судья Чхиквадзе одним приговором подписал отсрочку европейской перспективы. Именно отсрочку, потому что у Чхиквадзе недостаточно власти и ее никогда не будет у всей судебной системы Грузии, чтобы отобрать у нашей страны европейскую перспективу. Ни у Бидзины Иванишвили нет такой власти, потому что это исторический вопрос", - сказал Гварамия.
По его словам, ранее судебный процесс был перенесен вплоть до наступления исторического момента для Грузии (решения о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС):
«(Процесс) был отложен на восемь недель, ровно до принятия этого европейского решения. Они закрыли дверь именно в момент прохождения через нее. Господин Чхиквадзе оказался автором этого судьбоносного решения», — сказал Гварамия в суде.
Он считает, что был наказан за то, что борется за европейское будущее Грузии:
«Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны… Условно говоря, я не борюсь за Нику Гварамия и за его свободу, я борюсь за эту страну и ее европейское будущее", - сказал Ника Гварамия.
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария ранее обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвили с предложением помиловать Гварамия. На вопрос журналистов, собирается ли она прислушаться к обращению, президент сказала, что уже ответила на этот вопрос. Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Нику Гварамия.
Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.
- Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями в ранге гендиректора телекомпании «Рустави 2».
- Сотрудники «Мтавари», оппозиция и часть правозащитников считают вынесенный ему приговор тревожным сигналом другим критикующим власти телеканалам в Грузии. Самого Гварамия они называют «политическим заключенным». Оппозиция обращает внимание на то, что решение отправить за решетку главу оппозиционного телеканала было принято в то время, когда Грузия ожидала ответа на заявку по членству в Евросоюзе.
- Дело Ники Гварамия упомянуто как пример нарушения свободы СМИ в Грузии в резолюции Европарламента от 9 июня.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.