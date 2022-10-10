Британские юристы предложили закрепить права животных и деревьев

Если страны хотят справиться с ухудшением климата и утратой биоразнообразия, важно юридически признать права нечеловеческих существ – животных, деревьев и даже рек. Об этом говорится в докладе британской ассоциации юристов The Law Society.

С развитием отношений между людьми и природными системами, внедрением биотехнологий, возникают новые вопросы о правах и ответственности, говорят эксперты. "Иногда мы видим себя вне природы, считаем природу чем-то, чем мы можем манипулировать, – сказала соавтор доклада доктор Триш О’Флинн. – Но на самом деле мы от природы, мы в природе, мы просто другой вид".

В своём докладе эксперты обращают внимание на бинарный подход, который используют люди по отношению к нечеловеческим существам, – он определяет, кто продолжит жить, а кто умрёт. Среди подобных бинарных конструкций: родной/чужой, здоровый/нездоровый, милый/мерзкий и другие. В этой связи возникают вопросы об этичности возрождения исчезнувших видов или истребления существующих, говорят эксперты.

Иногда бинарный подход применяется и к людям, отмечается в докладе. Например, трансгендеры уже сейчас сталкиваются с отторжением в обществе из-за отношения к их телам в рамке "мило/мерзко". В этой связи нужно задуматься, как будут относиться к биохакерам, биороботам, автономным роботам, химерам человека и животного в будущем.

Один из ответов – вывести решения, которые люди принимают по отношению к окружающей среде, и их последствия в юридическую плоскость. "Растёт понимание того, что нужно делать что-то новое, чтобы у наших детей была планета, на которой приятно жить, и тем более – можно выжить", – отметила соавтор доклада доктор Венди Шульц.