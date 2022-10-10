Новости
Британские юристы предложили закрепить права животных и деревьев
Если страны хотят справиться с ухудшением климата и утратой биоразнообразия, важно юридически признать права нечеловеческих существ – животных, деревьев и даже рек. Об этом говорится в докладе британской ассоциации юристов The Law Society.
С развитием отношений между людьми и природными системами, внедрением биотехнологий, возникают новые вопросы о правах и ответственности, говорят эксперты. "Иногда мы видим себя вне природы, считаем природу чем-то, чем мы можем манипулировать, – сказала соавтор доклада доктор Триш О’Флинн. – Но на самом деле мы от природы, мы в природе, мы просто другой вид".
В своём докладе эксперты обращают внимание на бинарный подход, который используют люди по отношению к нечеловеческим существам, – он определяет, кто продолжит жить, а кто умрёт. Среди подобных бинарных конструкций: родной/чужой, здоровый/нездоровый, милый/мерзкий и другие. В этой связи возникают вопросы об этичности возрождения исчезнувших видов или истребления существующих, говорят эксперты.
Иногда бинарный подход применяется и к людям, отмечается в докладе. Например, трансгендеры уже сейчас сталкиваются с отторжением в обществе из-за отношения к их телам в рамке "мило/мерзко". В этой связи нужно задуматься, как будут относиться к биохакерам, биороботам, автономным роботам, химерам человека и животного в будущем.
Один из ответов – вывести решения, которые люди принимают по отношению к окружающей среде, и их последствия в юридическую плоскость. "Растёт понимание того, что нужно делать что-то новое, чтобы у наших детей была планета, на которой приятно жить, и тем более – можно выжить", – отметила соавтор доклада доктор Венди Шульц.
- В 2008 году Эквадор стал первой в мире страной, закрепившей права природы в своей Конституции. Закон признаёт неотъемлемые права экосистем на существование и процветание, даёт людям право подавать петиции от имени природы и обязывает правительства устранять нарушения этих прав. В 2022 году в Эквадоре юридически признали права диких животных.
- По состоянию на июнь 2021 года законы о правах природы действовали на местном и национальном уровнях как минимум в 39 странах.
Другие новости дня
В Абхазии назначили нового главного санитарного врача
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба представил коллективу Республиканской санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) нового руководителя – Аллу Беляеву.
«Алла Ивановна, вы будете возглавлять большой, слаженный и дружный коллектив. Мы вместе должны вывести работу СЭС совершенно на другой уровень. Вы прекрасно понимаете, какие задачи перед вами поставлены министерством здравоохранения. Ковид ещё не закончился, во всём мире есть вспышки, не нужно ослаблять бдительность. Вы являетесь большим профессионалом», – отметил Бутба.
Алла Беляева, в свою очередь, поблагодарила главу Минздрава за оказанное доверие, пишет агентство «Апсныпресс».
«Я надеюсь, что мы вместе с санитарной службой выполним все поставленные перед нами задачи, прилагая к этому максимум усилий», – сказала она.
Ранее должность главного санитарного врача Абхазии занимала Людмила Скорик. Против неё возбудили уголовное дело, обвинив в хищении более трех миллионов рублей. Скорик, летом покинувшая Абхазию, отвергает все обвинения.
Число жертв массированного удара по Украине достигло 11 человек
В результате массированного российского ракетного удара по городам Украины в понедельник погибли, по последним данным властей, 11 человек - из них 6 в Киеве и 4 в городе Днепр. Данные, которые приводят Национальная полиция и служба по чрезвычайным ситуациям, могут быть не полными. Число пострадавших, по всей видимости, превысило 100 - только в Киеве их более 50, в Днепре около 20.
Удары были нанесены и по другим крупным городам, таким как Харьков, Львов, Кривой Рог. Главной целью, судя по всему, были объекты энергетической инфраструктуры. В нескольких областях Украины до сих пор отсутствует электроснабжение или отмечаются перебои с ним, есть также перебои с водой.
Так, во Львове по состоянию на 15.00 мск 90 процентов территории города оставалось без электричества, не ходили трамваи и троллейбусы. В городе также отсутствует горячее водоснабжение, холодная вода подаётся через резервные источники.
Власти призвали украинцев ограничить вечером, с 17 до 23 часов, потребление электроэнергии, чтобы не допустить веерных отключений электричества.
По данным Генштаба Вооружённых сил Украины, по территории страны было выпущено 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, около половины удалось сбить. Минобороны России сообщило о поражении всех целей.
Атака была крупнейшей с начала российского вторжения 24 февраля и затронула почти всю территорию страны. Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось.
Поддерживающие Украину в войне против России страны Запада осудили массированный ракетный удар.
Сотрудник Госохраны пытался ввезти в Абхазию более 100 млн рублей
Начальника 9-го отдела Государственной службы охраны (ГСО) самопровозглашенной республики Абхазия отстранили от занимаемой должности на время проведения расследования.
Руслан Чепи-ипа был задержан на российской стороне де-факто границы по реке Псоу, на автомобильном пункте пропуска «Адлер». Об этом сообщили в пресс-службе ГСО.
По информации ведомства, абхазский чиновник пытался вывезти из России в Абхазию крупную сумму наличных денег – более 100 миллионов рублей (более 1.5 млн долларов).
Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, Руслан Чепи-ипа перевозил деньги в чемодане.
- Уточнение: в первоначальной версии новости было ошибочно указано, что сотрудник Госохраны пытался вывезти деньги из Абхазии в Россию.
В Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии
На войне в Украине погиб еще один уроженец Южной Осетии – российский военнослужащий Альберт Джуссоев. Об этом сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики.
«Альберт Джуссоев – офицер разведгруппы, героически погиб, пожертвовав своей жизнью ради спасения боевых товарищей в ходе выполнения боевой задачи на запорожском направлении. Группа попала в засаду противника, завязался ожесточенный бой, Джуссоев получил тяжелое ранение, потерял часть нижней конечности. Понимая, что бойцы погибнут, спасая его, он приказал оставить ему гранату и отступать. Он прикрывал своих сослуживцев пока был в состоянии. Альберт Джуссоев погиб, уничтожив группу противника», – сказано в сообщении.
По информации югоосетинского ведомства, тело военнослужащего было найдено спустя 14 суток, идентифицировать его удалось лишь посредством анализа ДНК.
С 2018 году Джуссоев проходил военную службу по контракту в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в составе 4-й российской военной базы. Принимал участие в российском вторжении в Украину с первых дней.
Ранее сообщалось о смерти на войне в Украине 18 уроженцев Южной Осетии – добровольцев и военнослужащих РФ.
На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец
На войне в Украине погиб еще один грузинский доброволец – Эдишер Кварацхелия.
По имеющейся информации, грузинский боец состоял в 25-й отдельной мотострелковой дивизии «Київська Русь».
Кварацхелия был участником российско-грузинской войны 2008 года, с 2014 года воевал в Украине. Он погиб сегодня утром в результате обстрела Донецкой области.
С начала российского вторжения в Украину погибли уже 20 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне Киева.
Россиянам будут вручать повести и на «Нижнем Зарамаге»
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил продолжить выдачу повесток подлежащим «частичной мобилизации» гражданам на границе с Грузией, а также начать выдавать их на де-факто границе с Южной Осетией.
«Ситуация на выезде из республики нормализовалась, в плановый порядок перешла – это хорошо, но представитель военкомата там должен быть. И на «Верхнем Ларсе», и на «Нижнем Зарамаге». Люди пересекают границу, пограничники возвращают тех, кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ», – сказал Меняйло.
Как пишет «Интерфакс», он также поручил уточнить списки граждан, стоящих на воинском учете в республике.
«Надо провести работу по уточнению списков людей, стоящих у нас на воинском учете. Выехали, не выехали, сняли с учета или нет и так далее. И по категориям это сделать, по военно-учетным специальностям», – сказал глава Северной Осетии.
Отметим, что в конце сентября Министерство обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия рекомендовало военнослужащим и лицам гражданского персонала ведомства пересекать де-факто границу с Россией по югоосетинским паспортам.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
Лукашенко и Путин договорились о развёртывании группировки войск
Россия и Беларусь развернут совместную региональную группировку войск. Об этом заявил на совещании с военными в Минске Александр Лукашенко. По его словам, он договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Петербурге 7 октября.
По его словам, группировка будет развёрнута "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". Основу группировки, по его словам, составит белорусская армия, но в ней будут и российские военные числом, как сказал Лукашенко, гораздо более одной тысячи человек.
Где именно будет развёрнута эта группировка, Лукашенко не сказал.
Белорусский авторитарный лидер вновь обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. По его словам, процесс подготовки такого нападения "пошёл". "Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть" - приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. Он сослался на некие каналы, по которым якобы из Киева Минску пригрозили "вторым Крымским мостом", на что Лукашенко якобы ответил, что в случае нападения на Беларусь "Крымский мост покажется цветочками". Он также вновь обвинил страны Запада в том, что они "рассматривают варианты возможной агрессии... вплоть до нанесения ядерного удара".
Белорусские военные не участвуют в войне России против Украины, при этом страна предоставляет свою транспортную логистику и воздушное пространство для нанесения ударов по Украине. В Беларуси также размещены российские военные. Из слов Лукашенко следует, что их число может быть увеличено.
В субботу Минск обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь. 8 октября посол Украины Игорь Кизим был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где ему была вручена дипломатическая нота. В ней говорится, что Украина якобы готовит удар по территории Беларуси.
Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором назвало эти обвинения инсинуациями белорусского режима. Военная разведка Украины ГУР в воскресенье заявила, что, по её данным, российский президент Владимир Путин пытается склонить Лукашенко к прямому вступлению в войну с Украиной.
В Украине заявляют, что внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, пока не видят признаков подготовки к нападению, но в любом случае к нему готовы. Ранее сообщалось о подрыве мостов и минировании погранпереходов на границе двух стран.
Бывший председатель федерального резерва США удостоен Нобелевской премии по экономике
Бывший председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, экономисты Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг удостоены премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2022 году. Церемония объявления лауреатов прошла в Стокгольме 10 октября.
Учёные отмечены за исследование банков и финансовых кризисов. Отмечается, что их работы в этой области заложили фундамент таких исследований ещё в ранних 1980-х годах. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что их работы показали, почему для экономики стран жизненно важно избегать краха банков.
В сообщении комитета говорится, что работы Даймонда и Дибвига показали важность банков как посредников между владельцами сбережений и инвестициями. В них же теоретически обосновывается уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовый изъятие денег и банк рушится.
Бернанке анализировал причины и последствия Великой депрессии в США. В его работах показывается, как массовые бегства вкладчиков из банков стали решающим фактором в том, что кризис оказался таким глубоким и продолжительным. Когда банки рухнули, была утеряна собранная ими информация о заёмщиках, что сократило возможности будущих продуктивных инвестиций, говорится в тексте.
- Премия по экономике не входит в число традиционных Нобелевских премий, вручаемых по завещанию Альфреда Нобеля. Её учредил и финансирует Банк Швеции.
- Бернанке был председателем ФРС, фактически исполняющего роль Центробанка в США, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме. На время его руководства резервной системой пришёлся ипотечный кризис в США 2007 года, который перерос в мировой экономический кризис-2008. Он был идеологом проведения политики количественного смягчения, выведшей США из кризиса.
Путин назвал массированный удар по Украине «ответом»
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России. Помимо прочего, Путин заявил, что украинские спецслужбы пытались подорвать газопровод "Турецкий поток" по дну Чёрного моря, однако им это не удалось.
По словам Путина, ранее Служба безопасности Украины "совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС" - он пояснил, что речь идёт о подрывах линий электропередачи. Также Путин обвинил Украину в подрыве Крымского моста. По словам российского президента, "Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками".
Путин прокомментировал нанесённый сегодня утром массированный ракетный удар по Украине. По его словам, он был нанесён "высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". Путин назвал удар ответным и пригрозил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов" на территории России "ответы будут жёсткими". Москва официально считает своими аннексированные Крым, Севастополь и ещё 4 региона Украины, часть которых Россия даже не контролирует.
О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось. Российское телевидение показало только выступление Путина. Заседание велось в формате он-лайн.
Ранее ряд российских официальных лиц, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров и глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов, утверждали, что сегодняшние удары - свидетельство изменения подходов к проведению так называемой спецоперации, а не разовая акция.
В результате ударов по городам Украины есть погибшие и раненые, пострадал ряд объектов энергетической инфраструктуры. Страны Запада резко осудили эти удары и заявили о продолжении поддержки ими Украины.
Путин также коснулся недавних взрывов на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море. В них он не стал обвинять Украину, но отметил, что понятно, кому взрывы могли быть выгодны. Ранее Путин говорил, без доказательств, что к диверсии причастны "англосаксы".
Украина не взяла на себя ответственность за большинство событий, о которых говорил Путин, включая взрыв на Крымском мосту. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в терроризме, называя им удары по гражданским объектам.
Зеленский: G7 соберётся на срочное совещание из-за ударов по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о необходимости срочно провести совещание лидеров "Группы семи" (G7) для обсуждения ситуации в Украине после массированной российской ракетной атаки по этой стране.
Германия председательствует в "Семёрке", в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада. Зеленский сообщил о том, что должен будет выступить на встрече, которая, очевидно, пройдёт в формате онлайн. Представитель правительства Германии сообщил, что она состоится во вторник.
Великобритания, США и Евросоюз выступили с осуждением российских атак, которые были нанесены по объектам инфраструктуры и привели к гибели людей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о введении новых санкций против России, а глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь.
Посольство США в Киеве обвинило Россию в атаках на гражданское население и призвало американских граждан в Украине укрыться, а впоследствии покинуть страну, как только это станет безопасным.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провёл переговоры с украинским министром Дмитрием Кулебой и осудил российские удары.
С осуждением действий России выступили также глава Европарламента, премьер Нидерландов, президент Эстонии, главы МИД Латвии, Финляндии и Литвы.
В МИД Молдовы заявили, что три российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство страны. В Кишинёве это резко осудили, в МИД был вызван российский посол.
Саломе Зурабишвили: «Вся Грузия стоит на стороне Украины»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары по крупнейшим городам Украины.
«Страшные новости о бомбежках Киева и других городов. Неизбирательное нападение на мирных жителей с целью уничтожить, внушить страх. Но мир увидел решимость украинской нации. Вся Грузия стоит на стороне Украины», – написала она в твиттере.
Утром в понедельник российские военные нанесли не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам. Россия попыталась разрушить инфраструктурные объекты, в том числе нанести урон энергосети.
На открытии торгов акции «Газпрома» упали почти на 30%
В первые минуты открытия торгов акции российской компании «Газпром» упали на 29,7%. Индекс Московской биржи снизился на 8,7% – до минимума с начала вторжения России в Украину.
Причиной падения финансовые аналитики называют обострение войны в Украине и дивидендную отсечку: с понедельника, 10 октября, покупатели акций «Газпрома» не смогут получить дивиденды за первую половину 2022 года. По решению собрания акционеров они составили рекордные в истории компании 51,03 рубля на одну акцию.
Чтобы не останавливать торги из-за резкого падения, «Мосбиржа» объявила по акциям «Газпрома» дискретный аукцион, после чего их стоимость стала корректироваться.
- По итогам первой половины 2022 года чистая прибыль «Газпрома» выросла в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом – до 2,51 триллиона рублей. Причиной существенного роста стали высокие цены на газ в Европе.
Кадыров теперь «на 100 процентов доволен» ходом войны
Ряд российских деятелей, в последнее время призывавших вести более активные военные действия против Украины, выразили удовлетворение массированными ракетными ударами, которые утром в понедельник наносятся по стране.
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме, что он теперь "на сто процентов доволен" проведением так называемой специальной военной операции. Он также обрушился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского и призвал его бежать на Запад.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал нанесение ударов по Украине "хорошими новостями". По его мнению, "подходы к проведению специальной военной операции изменены". Аксёнов выразил надежду, что "темпы операции сбавляться не будут".
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала удары "ответочкой", предположив, что "красной линией" для российских властей был Крымский мост, частично разрушенный при взрыве 8 октября. Российские власти обвинили в нём Украину.
Власти Украины заявили, что в результате ракетных ударов в стране повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. В ряде регионов есть перебои с электричеством, водоснабжением и связью. В результате российских ударов есть погибшие и раненые.
Минобороны России официально не комментировало удары. По данным властей Украины, главной их целью стали энергетические объекты.
По городам Украины нанесены массированные ракетные удары
В Киеве утром 10 октября произошло несколько взрывов. Сообщается о работе ПВО в Киевской области. Мэр города Виталий Кличко заявил, что атаке подвергся Шевченковский район в центре украинской столицы. Сообщается о не менее пяти взрывах, есть раненные и погибшие. В результате попадания одной из ракет загорелось несколько автомобилей.
Также был нанесён удар по Днепру. В городе и области объявлена воздушная тревога. Сообщается о ракетных ударах по Житомиру, Тернополю, Львову и Хмельницкому.
Последний раз ракетный удар по Киеву был нанесён в конце июня. Тогда в результате попадания ракеты был частично разрушен девятиэтажный дом в Шевченковском районе. Несколько человек было ранено, один погиб.
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на взрыв на Крымском мосту "может быть только прямое уничтожение террористов", добавив, что "так принято в мире", и что "именно этого ждут граждане России". Украину он назвал "несостоявшимся государством", а власти страны - "криминальным режимом". Президент России Владимир Путин обвинил во взрыве моста спецслужбы Украины.
Земфира со сцены: «Молюсь, чтобы моя страна прекратила войну»
Певица Земфира на своём концерте в кипрском городе Лимасол выступила с антивоенной речью. Соответствующее видео, сделанное одним из слушателей в зале, появилось в воскресенье вечером в телеграм-канале "ЧТД".
"Сегодня 228-й день войны, 228-й день ада, который стал реальностью, - сказала Земфира. - Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну". После этого певица исполнила песню "Не стреляйте".
Концерт Земфиры в Лимасоле, состоявшийся 9 октября - первый в рамках мирового турне певицы, которая ранее уехала из России. В течение ближайшего месяца Земфира выступит в Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбах-ам-Майне, Гамбурге, Берлине, Париже и Гааге. Финальный концерт тура запланирован на 3 ноября в одном из самых престижных концертных залов Лондона - Royal Albert Hall.
После полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины десятки известных российских музыкантов выступили против войны. В результате большинство из них столкнулись с отменой концертов в России. Часть музыкантов уехала из страны, часть подверглась преследованию со стороны властей. Так, рэпер Оксимирон был признан "иностранным агентом", а лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук был оштрафован на 50 тысяч рублей по обвинению в дискредитации действий российской армии.
В июле стало известно, что концертные агентства стали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические и антивоенные заявления со сцены. Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины.
Ван дер Беллен переизбран президентом Австрии
На президентских выборах в Австрии, которые прошли в воскресенье, победу одерживает действующий глава государства Александр ван дер Беллен.
Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным министерством внутренних дел, он набрал более 54 процентов голосов. Тем самым ван дер Беллен одержал победу в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.
Основной соперник действующего президента, Вальтер Розенкранц из крайне правой Партии Свободы набрал около 19 процентов голосов и признал свое поражение.
Ван дер Беллен - бывший глава австрийской партии Зеленых. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.
В этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии, как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не стали выдвигать своих кандидатов. Ныне 78-летний президент приобрел большую популярность в обществе благодаря своей взвешенной позиции во время политических кризисов в стране, в том числе громкого скандала с участием бывшего канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен выступал с критикой российского президента Владимира Путина и вторжения в Украину.
По конституции, президент обладает довольно большими полномочиями, однако, как правило, он не вмешивается в деятельность канцлера и исполнительной власти.
Пригожин: из ЧВК «Вагнер» можно уехать либо на пенсию, либо в гробу
В сети появилось видео, на котором близкий к Владимиру Путину бизнесмен и один из создателей частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин беседует с российскими заключенными, принимавшими участие в боевых действиях на территории Украины. Все четверо собеседников Пригожина, как видно на записи, потеряли на войне конечности.
Издание Baza сообщает, что взамен поездки на войну заключенные получили помилование. При этом один из них, как следует из беседы с Пригожиным, был осужден за тяжкое преступление, получив 23 года лишения свободы, из которых он отсидел всего десять. «Раньше ты был нарушитель, а теперь герой войны», - говорит ему Пригожин, добавляя, что «те, которых учили всю жизнь (видимо, воевать. – Прим. РС) - драпают, а те, которых никто не учил - идут вперед, им пофигу».
Двое других заключенных говорят на записи, что после протезирования собираются вернуться в ЧВК «Вагнер». На это Пригожин отвечает, что из компании «можно уехать только на пенсию по старости, либо в цинковом гробу».
Где и когда сделана видеозапись - не сообщается.
Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, ЧВК «Вагнер» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой занимается лично Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны. Осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. В сентябре издание «Важное истории» сообщало, что таким образом ЧВК «Вагнер» завербовала почти шесть тысяч заключенных.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако ее бойцы принимают участие в наземных операциях РФ в Сирии, Африке и в войне в Украине. ЧВК считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. При этом бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. В последнее время он публично и в резкой форме критикует высшие чины Министерства обороны РФ - предполагается, что с одобрения в Кремле.
Песков ничего не знает о попытке Турции организовать переговоры
Кремлю ничего не известно об организации Турцией переговоров между Россией и четырьмя западными державами «по украинской проблематике». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков.
Ранее в турецкой газете Milliyet появилась информация о том, что турецкое руководство предложило организовать переговоры между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией о возможностях прекращения войны в Украине. После этого российские официальные СМИ со ссылкой на главу Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаила Эмраха Карайеля сообщали, что переговоры могут состояться в Стамбуле.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что не будет вести переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Это заявление Зеленского последовало за проведением так называемых референдумов на оккупированных территориях востока и юга Украины, после которых Кремль объявил о присоединении этих регионов к России.
- Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию, связанную с войной в Украине, в ходе длительного телефонного разговора, состоявшегося 9 октября. В коммюнике Белого дома и сообщениях информационных агентств отмечается, что оба лидера назвали «безответственными» упоминания о возможности применения ядерного оружия, прозвучавшие в выступлении Владимира Путина 21 сентября, а объявленную им мобилизацию назвали «жестокой ошибкой». Байден и Шольц согласились с тем, что никогда не признают законность каких-либо аннексий украинской территории Россией.
Молодая женщина убита в Телави - за неделю это третье жестокое убийство в Грузии
Молодая женщина в воскресенье была убита с особой жестокостью в городе Телави на востоке Грузии, подозреваемый задержан. По данным следствия, 22-летний Т.Г., в состоянии алкогольного опьянения, нанес 26-летней женщине, с которой состоял в незарегистрированном браке, смертельное ранение в горло.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет, или пожизненное заключение за умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах. Нож, которым был нанесен удар, изъят в качестве вещественного доказательства.
По данным грузинской службы Радио Свобода, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, в начале октября он был отпущен под залог в две тысячи лари.
Близкие погибшей рассказали, что обвиняемый последнее время угрожал женщине, а сегодня пришел к ней домой, где и произошло убийство. В этот момент в квартире находились трое маленьких детей женщины. Журналисты также выяснили, что на мужчину был выписан ограничительный ордер.
За последние дни это третий случай убийства женщин в Грузии.
С утра в воскресенье стало известно, что 52-летняя жительница Тбилиси была убита знакомым на арендуемой квартире на проспекте Важа Пшавела. Подозреваемый, некий П.П. 1983 года рождения, ранее судимый, задержан по обвинению в умышленном убийстве. По данным следствия, мотивом преступления была месть.
До этого, несколько дней назад, трагедия произошла в спальном районе Тбилиси Диди Дигоми. Подозреваемый - иностранец, 20-летний гражданин Ирана, нанес 40-летней женщине множество ножевых ранений и двое суток прятал тело. Он задержан, суд уже вынес решение о заключении под стражу в качестве меры пресечения.
Аппарат Народного защитника Грузии неоднократно выражал обеспокоенность участившимися случаями фемицида в стране. С начала года в Грузии были убиты до 20 женщин, в большинстве случаев - членами семьи. В прошлом году в стране были убиты 22 женщины.
До подрыва моста грузовик был в Болгарии, Грузии и Армении – глава СК России
Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик прибыл в Россию через Болгарию, Грузию и Армению, сказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край», – сказал Бастрыкин.
В таком изложении маршрут выглядит странно. К примеру, из Болгарии в Грузию он, предположительно, должен был попасть через Турцию. Неясно также, как грузовик мог попасть из Армении, которая не граничит с Россией, в российскую республику Северная Осетия.
- Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском (Керченском) мосту, который произошёл 8 октября.
- Российские телеканалы вечером в воскресенье показали кадры встречи Путина с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Тот заявил о причастности к взрыву не только спецслужб Украины, но и неких граждан России и зарубежных государств.
Путин обвинил спецслужбы Украины во взрыве на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском (Керченском) мосту, который произошел 8 октября.
Российские телеканалы вечером в воскресенье показали кадры встречи Путина с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Тот заявил о причастности к взрыву не только спецслужб Украины, но и неких граждан России и зарубежных государств.
По словам Бастрыкина, дело о взрыве возбуждено по статье «терроризм», а сотрудники ФСБ якобы уже установили ответственных. Путин назвал подрыв Крымского моста «терактом, направленный на разрушение критически важной инфраструктуры».
«Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины» - добавил Путин.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Как утверждает российское следствие, взорвалась фура, которая проезжала по мосту в сторону аннексированного Крыма. После этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Подтверждена гибель трех человек. Обрушились два пролета автомобильной части моста из Краснодарского края в Крым.
По словам Бастрыкина, грузовик ехал из Болгарии через Грузию и Армению в Северную Осетию и далее Краснодарский край. В таком изложении маршрут выглядит странно - неясно, в частности, как грузовик мог попасть из Армении, которая не граничит с Россией, в российскую республику Северная Осетия. Ранее СМИ сообщали, что владельцем грузовика является предприниматель из Краснодара, а за рулем находился его родственник.
Движение легковых автомобилей по мосту возобновили по уцелевшей его части - по двум полосам. Также возобновлено движение поездов.
Ряд украинских официальных лиц приветствовали случившееся, в то же время официальный Киев не взял на себя ответственность за взрыв. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал предположение, что он мог стать результатом борьбы за власть в России. Соединенные Штаты не стали комментировать взрыв, отметив лишь, что ответственность за войну в Украине несет Россия. Ведущие американские СМИ, цитируя источники в руководстве Украины, высказали предположение, что взрыв мог быть результатом операции украинских спецслужб.
Сообщается, что в понедельник Путин проведет совещание с членами Совбеза.
С лика Богоматери в главном храме Гелатского монастыря начала осыпаться мозаика
Изображение Богоматери XII века повреждено в главном храме Гелатского монастыря из-за просочившейся воды, сообщил бывший министр культуры Ника Вачеишвили. Он опубликовал фотографии, на которых видны повреждения мозаики на лике Богоматери в алтарной апсиде. Экс-министр публикует фотографии разных лет из Гелати, предлагает сравнить изображения и призывает немедленно отреагировать на происходящее Министерство культуры и Патриархию.
Гелати - монастырский комплекс близ Кутаиси, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, там была расположена знаменитая академия и похоронен легендарный царь Давид Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет агентство «Новости-Грузия».
Масштабная реставрация Гелати началась в 2008 году, во времена третьего президента Михаила Саакашвили. Одной из особенностей реставрации было решение покрыть строения комплекса глазурованной керамической черепицей зеленого цвета – исторически такую черепицу использовали средневековые грузинские мастера, образцы черепицы были обнаружены во время раскопок на территории комплекса.
После смены власти в Грузии проект реставрации Гелати был ненадолго приостановлен и продолжился с 2014 года. В процессе постоянно возникали проблемы – сначала начала падать черепица с крыши центрального храма и выяснилось, что она сделана некачественно. Потом оказалось, что крыша центрального храма пропускает воду, из-за чего стали разрушаться уникальные фрески. После того, как общественность забила тревогу, черепичную крышу частично разобрали и храм перекрыли временной жестяной крышей. Также выяснилось, что в некоторых частях крыши под черепицей были проложены слои непредусмотренного проектом материала. Часть крыши в какой-то момент сорвал ветер. В ЮНЕСКО заявили, что берут ситуацию под контроли и обязали Грузию предоставлять отчеты о состоянии Гелати.
Министерство культуры Грузии ссылается на то, что сложная ситуация в Гелати стала следствием кровельных работ, проведенных в 2020 году, но по проекту, составленному в 2008 году. В начале прошлого года власти Грузии объявили о смене компании, занимающейся восстановлением главного храма Гелатского монастыря. Компании «Икорта 2007» и «Международный центр искусств» были оштрафованы.
Несколько недель тому назад министр культуры Тея Цулукиани заявляла, что рисков обрушения настенных росписей в западном и северном рукавах главного храма Гелатского монастыря больше нет. Одновременно министерство сообщило, что в конце ноября в Грузию прибудет миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ряд международных организаций для оценки состояния монастырского комплекса Гелати. Миссия оценит состояние комплекса и даст соответствующие рекомендации по дальнейшим работам.
В Лимане началась эксгумация тел погибших жителей
В городе Лиман Донецкой области, с мая находившемся под контролем российских войск и недавно освобожденном украинской армией, в воскресенье были эксгумированы первые 20 тел из массового захоронения мирных жителей города, погибших во время оккупации. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
После того, как город перешел под контроль Украины, стало известно о двух массовых захоронениях. В одном из них похоронены около 200 гражданских лиц, они похоронены в одиночных могилах. Второе - братская могила украинских военнослужащих. Цель эксгумации - идентифицировать погибших и определить причину их смерти. Она проводится в рамках уголовного дела о нарушении правил и обычаев войны.
Всего с 29 сентября полиция Украины, как сообщается, обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донецкой области 87 тел. Большинство из них погибли от осколочных ранений или умерли по естественным причинам.
Ранее в городе Изюм Харьковской области, который был отбит украинскими войсками в начале сентября, была проведена эксгумация из массового захоронения, где находились тела более 400 человек. Среди них, как сообщается, были найдены тела со следами пыток.
- В воскресенье украинский доброволец, бывший командир полка «Азов» Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео, снятое, как он утверждает, в городе Купянск Харьковской области еще во время российской оккупации. Как утверждает Жорин, не приводя подробностей, видео было обнаружено в телефоне российского военного. На нем видно, как тело женщины в гражданской одежде и с мешком или непрозрачным пакетом на голове сбрасывают в яму, где уже лежат тела нескольких человек (осторожно, кадры по ссылке могут вас шокировать). Российские телеграм-каналы публикуют это видео, сопровождая его словами о том, что кадры якобы показывают расправу украинских военных над жителями города, возможно сотрудничавшие с российскими войсками. Официально украинские власти или российские военные видео не комментировали.
Тато Григалашвили выиграл Чемпионат мира по дзюдо 2022
Грузинский дзюдоист, 22-летний Тато Григалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на Чемпионате мира в Ташкенте.
В финале грузин одолел действующего чемпиона мира, бельгийца Матиаса Кассе.
У них давняя история встреч. В апреле этого года Григалашвили стал чемпионом Европы, и в финале тогда он тоже победил Кассе. Тогда грузинскому спортсмену удалось взять реванш у Касе после двух поражений. Ранее Григалашвили проиграл бельгийцу в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Токио и в финале ЧМ-2021 в Будапеште.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.