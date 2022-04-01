«Энергоатом»: военные РФ выходят из Чернобыля, получив дозы облучения

Российские военные покидают Чернобыльскую атомную электростанцию, сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на Пентагон. Информацию подтвердили в украинской компании "Энергоатом". Как рассказали в её руководстве, военнослужащие отправились двумя колоннами в сторону украинской границы с Беларусью. На станции осталось "небольшое количество" солдат РФ.

В "Энергоатоме" также сообщили, что российские войска строили фортификационные сооружения в так называемом Рыжем лесу (самой загрязнённой территории Чернобыля) и получили значительные дозы облучения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что у него нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне.

«Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации», - написала пресс-служба агентства.

В свою очередь мэр Славутича, украинского города-спутника ЧАЭС, Юрий Фомичёв заявил, что уходя военные РФ взяли в плен несколько сотрудников Национальной гвардии МВД Украины, которые охраняли электростанцию и с первого дня её захвата оказались в плену. Фомичёв рассчитывает, что нацгвардейцев обменяют на пленных россиян.

Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС в первый же день вторжения на территорию Украины - 24 февраля. Почти месяц после этого персонал на станции работал без необходимой ротации.

30 марта в Минобороны РФ заявили о "плановой перегруппировке" российских войск для "завершения операции по полному освобождению Донбасса". Наблюдатели сообщили об отводе военных колонн из ряда населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.