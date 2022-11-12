ЕС и Британия будут бойкотировать выступления России на саммите G20

Евросоюз и Великобритания намерены бойкотировать выступления российской делегации на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали в Индонезии 15-16 ноября. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Представитель службы внешних связей ЕС заявил газете, что международное сообщество таким образом хочет показать, что думает «обо всех этих преступлениях, злодеяниях и незаконных действиях России».

Страны также призовут Россию к прекращению войны, отметив, что переговоры должны проходить на условиях, приемлемых для Украины.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 и не будет участвовать в нем в видеоформате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение Путина «необходимостью его нахождения в России». Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

В июле на конференции глав МИД G20 на Бали Лавров оказался в изоляции и покинул встречу раньше срока. В апреле во время выступления российских представителей заседание G20 покинули министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 ноября, что откажется от участия в саммите, если в нем будет участвовать Владимир Путин. Однако 8 ноября в Киеве все же подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите «в каком-то формате» – возможно, онлайн.