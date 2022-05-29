ЕС может отказаться от идеи полного эмбарго на российскую нефть

Еврокомиссия в преддверии встречи лидеров стран ЕС, которая пройдет 30 и 31 мая, разработала компромиссное предложение по вопросу об эмбарго на поставки российской нефти, которое учитывает пожелания Венгрии. Об этом сообщают в воскресенье Bloomberg и Politico.

Евросоюз уже более месяца не может одобрить шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину, главным образом из-за позиции Будапешта. Венгрия против эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, утверждая, что такой запрет сильно ударит по ее экономике. Правительство Виктора Орбана не согласилось даже на отсрочку эмбарго для Венгрии до 2024 года.

Теперь дипломаты в ЕС рассматривают другой вариант санкций. Он предусматривает эмбарго только на морские поставки российской нефти и выводит из-под запрета поставки по трубопроводам, что позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России. Politico оценивает этот компромисс как поражение сторонников более жестких мер в отношении России. По данным источников, они, однако, готовы на него пойти, чтобы санкционный пакет вообще был принят. Официально новый откорректированный санкционный пакет пока не представлен.

Ожидается, что на саммите будут обсуждаться и другие меры поддержки Украины, включая поставки оружия. Вопроса о предоставлении Украине статуса члена-кандидата в страны ЕС на повестке дня нет, ожидается, что он будет обсуждаться позднее, вероятнее всего, летом.