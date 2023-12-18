ЕС может ввести санкции против Росфинмониторинга и его главы

В 12-й пакет санкций Евросоюза против России, который, как ожидается, будет одобрен на этой неделе, может быть включена российская финансовая разведка – Росфинмониторинг, а также её директор Юрий Чиханчин. Об этом говорится в проекте санкционного списка, с которым ознакомился расследовательский проект Радио Свобода и «Настоящего Времени» – «Система».

Санкции, как следует из проекта, предлагается ввести из-за сотрудничества Росфинмониторинга с Минобороны России, в обеспечении гособоронзаказа и внесении критиков Кремля в список террористов и экстремистов. Ранее Чиханчин уже подпал под санкции США, Украины, Канады и Австралии, а Росфинмониторинг - в санкционных списках Новой Зеландии, Украины и Канады.

Официальное направление деятельности Росфинмониторинга - противодействие отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Санкции против этого ведомства могут привести к тому, что финансовые разведки стран ЕС и стран, которые хотят вступить в Евросоюз, откажутся от обмена любой информацией с Россией, - считает директор Трансперенси Интернешнл – Россия Илья Шуманов. При этом большинство стран ЕС уже отказались от обмена информацией с Росфинмониторингом, однако Шуманов не исключает, что взаимодействие в ряде случаев продолжается - например, в вопросах международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. До полномасштабного вторжения России в Украину с Росфинмониторингом в той или иной степени сотрудничали практически все европейские финразведки.

По мнению Шуманова, санкции Евросоюза против Росфинмониторинга могут повлиять на статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), становится более вероятным её включение в так называемый серый список. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным проблемам для российских граждан при открытии счетов или приобретении активов за границей.

Накануне стало известно, что Австрия сняла возражения против 12-го пакета санкций после того, как Украина приостановила включение Raiffeisen Bank International в список «международных спонсоров войны». Пакет предполагает ограничения на импорт российских алмазов, меры по борьбе с обходом санкций, расширение «чёрных списков» физических и юридических лиц.