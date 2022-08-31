ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз

Министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, заявил во время пресс-конференции Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Теперь срок выдачи шенгенской визы для россиян увеличится от трех до шести месяцев, а визы будут выдавать в индивидуальном порядке в каждом случае, конкретным группам людей.

Это решение было принято на саммите глав внешнеполитических ведомств в Праге. При этом страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз, против этого выступили Германия, Франция, Италия и ряд других стран.

Главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии предупредили Европейскую комиссию, что представят свои ограничения на выдачу шенгена для россиян.

По словам Жозепа Борреля, "страны ЕС подтвердили право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы".

После вторжения России в Украину ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории.

С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти один миллион россиян.