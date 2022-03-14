Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против России

Одна из беременных девушек, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.

О гибели женщины первой рассказала у себя в фейсбуке журналистка "Голоса Америки" Ася Долина.

"Первая беременная девушка из видео и фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", – написала она.

Информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и сделал фотографию с девушкой, а также издание Associated Press, которое ссылается на местного хирурга Тимура Марина.

По данным АР, после обстрела роддома беременную женщину доставили в другую больницу. Марин рассказал агентству, что у нее был раздроблен таз и оторвано бедро. Врачи провели кесарево сечение, но ребенок "не подал признаков жизни". После этого врачи в течение получаса пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.

Имя погибшей не называется. В хаосе после обстрела медики, отмечает агентство, не успели его узнать до того, как родственники пришли за телами.

Другая женщина, бьюти-блогер Марианна Подгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку.

Ранее сообщалось, что после попадания ракеты в мариупольский роддом погибли три человека, среди которых один ребенок. Еще 17 пострадали. Украина обвинила в бомбежке российскую сторону.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта во время пресс-конференции сказал, что роддом в Мариуполе был "базой для экстремистов", и утверждал, что там не было пациентов и персонала.

Через несколько часов после комментария Лаврова Минобороны РФ заявило, что российская армия не наносила удара по больнице в Мариуполе и вообще "абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла". Авиаудар российское оборонное ведомство назвало "полностью режиссированной провокацией".

Автор фотографий разбомбленного российской армией роддома в Мариуполе Евгений Малолетка рассказал The Insider, что в больнице, вопреки заявлениям российского МИДа, находились обычные пациенты, а не батальон боевиков.