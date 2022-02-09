ЕС введет санкции против троих депутатов Госдумы от Крыма

Партия «Единая Осетия» на прошедшем в Цхинвали съезде выдвинула Анатолия Бибилова на второй срок на должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.

Как пишет агентство «Рес», съезд прошел в киноконцертном зале «Чермен» и собрал 300 делегатов. За выдвижение Бибилова проголосовали 297 человек, против – 1, два бюллетеня оказались испорченными.

В работе съезда приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, глава Республики Северная Осетия-Алания, член высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Меняйло, глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин и депутат Народного совета «ЛНР» Денис Колесников. Выдвижение кандидатуры Бибилова на съезде поддержал и первый югоосетинский президент Людвиг Чибиров.

Выступая на мероприятии, Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия «продолжает свое развитие в качестве демократического государства». Он также сказал, что одним из направлений внешней политики и безопасности Южной Осетии остается «противодействие реваншистским устремлениям со стороны Грузии».

«В течение последних пяти лет грузинские власти не раз осуществляли провокации в приграничной зоне. Основной точкой напряжения стала местность вокруг селения Уиста Знаурского района (Цнелиси – ред.).

В этой связи руководство Южной Осетии было вынуждено усилить меры безопасности, а также выставить дополнительные посты у села Уиста. Жесткая реакция властей республики позволила пресечь дальнейшие провокации грузинских силовиков на границе», – сказал Бибилов.

По его словам, была сорвана реализация грузинской «Стратегии по деоккупации».

«Конечной целью грузинской стратегии было обозначено установление юрисдикции Грузии на территории Южной Осетии. Однако ни одного пункта этой стратегии не было реализовано благодаря твердой позиции руководства Республики. Грузинская сторона и сама признает факт своего провала, ставит это поражение в один ряд с поражением Грузии в августовской войне 2008 года», – добавил Бибилов.

Сегодня же в Цхинвали партии «Единая Осетия» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили председатель «Единой Осетии» Алан Тадтаев и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Выборы югоосетинского президента назначены на 10 апреля.