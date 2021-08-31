ЕСПЧ не нашёл доказательств причастности российских властей к убийству Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека не нашёл доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году. Однако суд признал, что расследование дела могло бы быть более эффективным, и присудил сестре Эстемировой Светлане компенсацию в 20 тысяч евро.

Эстемирова возглавляла чеченское подразделение правозащитной организации "Мемориал". Утром 15 июля 2009 года она была похищена в Грозном. Спустя девять часов её тело с огнестрельными ранами в области головы и груди было обнаружено в лесополосе возле селения Гази-Юрт в Ингушетии, в часе езды от чеченской столицы.

Согласно утверждениям следствия, убийство совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев в качестве мести за её публикации. Он был убит через несколько месяцев после гибели правозащитницы. Её коллеги ставят под сомнение эту версию, отмечая, что к убийству могут быть причастны власти Чечни.

Европейский суд отметил, что российская сторона не предоставила ему полные материалы уголовного дела об убийстве, что расценено как нарушение европейской Конвенции о защите прав и свобод. В решении указано на необходимость продолжить расследование дела.