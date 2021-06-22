ЕСПЧ присудил 2 млн евро по делу о пропаже жителей Чечни в 2005 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил почти два миллиона евро компенсации по делу об исчезновении одиннадцати жителей чеченской станицы Бороздиновская в 2005 году. Суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили множество статей Европейской конвенции о защите прав человека, среди которых – право на жизнь.



По свидетельствам очевидцев и правозащитников, летом 2005 года около сотни военнослужащих батальона "Восток" Минобороны России убили одного пожилого местного жителя и вывезли в неизвестном направлении 11 человек, преимущественно аварцев. Большинство военных батальона составляли выходцы из Чечни.

Россия проводила расследование произошедшего самостоятельно. Командование "Востока" все обвинения отвергло.

В октябре 2005 года Грозненский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру роты "Востока" Мухади Азиеву. За участие в зачистке Бороздиновской он получил условный срок. Азиева признали виновным в превышении должностных полномочий.

Родственники пропавших обратились в ЕСПЧ. Первое заседание суда по делу состоялось в конце 2006 года.