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Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%
Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам добровольно сократить использование природного газа на 15% со следующего месяца. Это вызвано опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива, передаёт агентство Bloomberg.
Добровольные ограничения могут быть включены в постановление, сопровождающее план сокращения спроса энергоносителя "Сохрани газ для безопасной зимы". Еврокомиссия собирается опубликовать этот план 20 июля. Он также будет включать рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение и рыночные меры для экономии газа.
Как заявил во вторник еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, Еврокомиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток – 1", который был закрыт с начала этого месяца на ремонт. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности.
По данным Bloomberg, власти ЕС хотят закрепить за собой право обязывать страны-участницы сокращать потребление газа, если добровольных ограничений будет недостаточно. Эта мера требует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики. Большая часть стран выступает против принудительных ограничений.
Как пишет агентство ТАСС, президент России Владимир Путин заявил во время визита в Иран, что для увеличения поставок газа в Европу можно использовать "Северный поток – 2". 22 февраля Германия остановила процесс запуска газопровода в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Другие новости дня
Путин анонсировал сокращение поставок газа в Европу
Поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» могут быть сокращены уже в июле. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Тегеране. Компенсировать это он предложил запуском газопровода «Северный поток-2», этот проект был остановлен из-за вторжения России в Украину.
По словам Путина, на следующей неделе российский газовый монополист «Газпром» отправит на ремонт газоперекачивающий агрегат, после чего мощность «Северного потока» снизится до 30 миллионов кубометров в сутки. Это 1/5 от от его проектной мощности. Российский президент заявил, что поставки можно будет удерживать на большем уровне, если Германия передаст России турбину, которая задерживалась Канадой из-за санкций.
При этом в некоторые периоды трубопровод перекачивал больше газа, чем проектная мощность. После начала войны «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу сначала до 100 миллионов кубометров со 167, а потом — до 67 миллионов кубометров. После этого он был остановлен на ремонт, прокачка газа должна возобновиться 21 июля.
Путин предложил компенсировать поставки с помощью газопровода «Северный поток-2», проект был остановлен перед запуском из-за вторжения в Украину. Ветка не сертифицирована немецкими властями. Против восстановления проекта выступают и правящие партии Германии и большинство оппозиции, рассказывала в начале июля редакция DW.
Экономика крупнейшей страны Евросоюза, Германии, и ещё нескольких стран ЕС в значительной мере зависит от поставок газа из России. Немецкие политики обвиняют Москву в том, что Кремль использует поставки в качестве оружия для давления на европейские страны.
Российские поставки обеспечивали приблизительно до 40 процентов газа ЕС, его сложно заменить в краткосрочной перспективе. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит топлива приведет к рецессии.
Страны Союза ищут способы компенсировать поставки — как за счёт покупок газа у других поставщиков, так и за счёт поиска альтернативных источников топлива.
ИКАО признала ответственность Минска за посадку самолёта Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) закончила расследование экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, после которой белорусские спецслужбы задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Эксперты пришли к выводу, что информация об угрозе взрыва на борту была заведомо ложной и о ней сообщили экипажу по указанию "высокопоставленных должностных лиц правительства Беларуси".
Организация пришла к выводу, что само сообщение о минировании угрожало безопасности рейса. Представитель Совета ИКАО от России с итогами расследования не согласился. Отчёт экспертов будет передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
23 мая 2021 года самолёт ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске в связи с информацией о минировании, которая позже оказалась ложной. По словам главы Ryanair Майкла О’Лири, пилотам сообщили о "серьёзной угрозе" взрыва бомбы в том случае, если лайнер войдёт в воздушное пространство Литвы. При этом белорусские авиадиспетчеры обманом не дали приземлиться самолёту в других странах Балтии или Польше. "Боинг - 737" находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair.
Позже выяснилось, что самолёт посадили по распоряжению белорусских властей, чтобы задержать находящихся на борту сооснователя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, освещавшего и координировавшего протестные акции в Беларуси, и его подругу, гражданку России Софию Сапегу. Против них возбудили уголовные дела об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти.
Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику в странах Запада. Случившееся назвали угоном самолёта и похищением человека. Против Беларуси были введены новые жёсткие санкции, включая запреты на перелёты, что нанесло колоссальный ущерб Минску как транспортному хабу.
Иран не потерпит закрытия границы с Арменией – Хаменеи Путину
Иран не потерпит закрытия границы с Арменией. Об этом заявил верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По сообщению иранского государственного информационного агентства ИРНА, на состоявшейся накануне в Тегеране встрече Хаменеи и Путин обсудили широкую повестку двусторонних, региональных и международных вопросов.
Духовный лидер Ирана, в частности, охарактеризовал НАТО как «опасную организацию», а в отношении войны на Украине выразил уверенность в том, что если бы ее не инициировала Москва, то это сделала бы противоположная сторона.
Али Хаменеи также подчеркнул недопустимость закрытия армяно-иранской границы, о чем было сказано и во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день.
Белый дом: Кремль готовит аннексию части Украины
Россия "закладывает фундамент" для аннексии значительной части территории Украины, заявил во вторник представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Джон Кирби.
Сославшись на данные американской разведки, Кирби предупредил, что российские власти намерены объявить частью России территорию вокруг Херсона, Запорожья и весь Донбасс. Он сравнил действия Москвы на захваченных в ходе вторжения в Украину территориях с тем, что происходило в Крыму. "Россия уже назначает незаконных должностных лиц в частях Украины, находящихся под ее контролем. Первым делом эти люди проведут фиктивные референдумы, затем Россия воспользуется этими референдумами, чтобы попытаться аннексировать суверенную территорию Украины", - заявил Кирби.
По словам представителя Белого дома, прежние предположения о намерениях России подтверждаются данными разведки, согласно которым, усилия в направлении аннексии становятся "более согласованными и более стратегическими". "Попытка аннексии территории силой будет грубейшим нарушением Устава ООН и она не останется безнаказанной", - предупредил Кирби. Он заявил о том, что против Кремля будут введены новые жесткие санкции. В ближайшие дни будет объявлено о отправке Украине систем залпового огня HIMARS.
Кирби подчеркнул, что США разоблачают планы Кремля с тем, чтобы мир знал о предполагаемой готовящейся незаконной аннексии.
Карл Харцель завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Грузии
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель и его супруга Метте Харцель передали прощальное видеообращение к гражданам Грузии.
«Пришло время, когда мы должны покинуть Грузию после четырех незабываемых лет. Мы очень благодарны за годы, проведенные в этой стране. Это была необыкновенная теплота и доброта, которую мы чувствовали от граждан Грузии, людей, которых мы встретили в Тбилиси и других частях Грузии. Большое спасибо, Грузия, за все», — говорит Метте Харцель в видеообращении.
В свою очередь, посол ЕС благодарит граждан Грузии. По его словам, Грузия – уникальная страна.
«Большое спасибо за то, что вы сделали нас частью Грузии, потому что Грузия всегда будет частью нас. Грузия – удивительная, уникальная страна. Вы стоите на плечах своих предков, тех великих людей, которые боролись за эту страну, за традиции, культуру, язык и наследие», — заявляет Карл Харцель.
Как отмечает дипломат, в прошлом месяце ЕС подтвердил, что Грузия имеет европейскую перспективу и что Грузия является членом семьи европейских наций.
«Вы, наверное, знали, что Грузия — европейская страна, я это знал, это знали многие друзья Грузии, но мы не можем не оценить тот факт, что Евросоюз официально признал Грузию в качестве потенциального будущего члена. Хотя впереди еще много сражений, мы гордимся тем, что являемся свидетелями этого исторического момента, и верим, что Грузия успешно использует возможности, созданные этим моментом. Не только потому, что на протяжении всей истории вы неоднократно доказывали, что не склонны к отступлению, но и потому, что Грузия держится на европейском фундаменте. Грузия также принимала участие в формировании тех ценностей, которые сегодня называют европейскими ценностями, и поэтому у вас есть возможность внести свой вклад в укрепление Европы. Ваша энергия и дух достойны восхищения. И когда наступит день, когда вся эта энергия будет направлена на одну цель, никто и ничто не сможет вас остановить. До следующей встречи», — говорится в видеообращении Карла Харцеля, передает "Грузия Online".
Посол Евросоюза Карл Харцель завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Грузии.
Армен Григорян: Армения полностью выводит свои войска из Нагорного Карабаха
В Нагорном Карабахе не будет военнослужащих срочной службы, призванных из Армении, а процесс возвращения в Армению частей, отправленных в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны во время 44-дневной войны, завершится в сентябре, заявил в интервью «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«В результате войны ряд частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», - отметил он.
Григорян добавил, что, тем не менее, контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают, при необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.
Секретарь Совбеза заявил, что в плане безопасности в Нагорном Карабахе ничего не меняется, ведь и до этого функцию обеспечения безопасности выполняла Армия обороны. Затем он добавил, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности.
На замечание, что события в Парухе показали, что это не так, чиновник ответил: «События в Парухе являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и применимого международного права. Подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Российская Федерация заверила нас, что вторгшиеся азербайджанские силы должны быть выведены оттуда, и мы надеемся, что российские миротворческие силы обеспечат вывод незаконно вторгшихся азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе».
Интервью Армена Григоряна на тему призыва в Карабах последовало за пространным выступлением президента Азербайджана в конце прошлой недели, в котором тот заявил, что спустя более 1,5 лет после 44-дневной войны Армения до сих пор не выполнила свои обязательства, между тем представитель Минобороны России в Баку пообещал, что к июню армянские войска будут выведены из Карабаха.
«Армения, как сторона, потерпевшая поражение в войне, приняла на себя обязательства. Эти обязательства там отчетливо указаны в заявлении от 10 ноября. Одно из них заключается в выводе армянских вооруженных сил из Карабаха. Этот вопрос до сих пор не нашел решения. Мы неоднократно поднимали вопрос, но Армения затягивает его», - сказал Алиев.
Заявление Григоряна носит больше дипломатический характер - политолог
Политолог Тигран Григорян отмечает, что заявление секретаря Совбеза, по сути, не является новостью, и официальный Ереван не впервые говорит о том, что не будет посылать призывников из Армении в Нагорный Карабах.
«Очевидно также, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Байрамов-Мирзоян, которая состоялась в Тбилиси. Об этом есть упоминание, например, в распространенном после встречи сообщении МИД Азербайджана, и ясно, что Азербайджан говорит с Арменией на языке угроз, хотя это заявление Григоряна носило больше дипломатический характер, потому что в этом заявлении он не сказал ничего нового», - сказал политолог.
Он отметил, что президент Азербайджана, говоря об армянских войсках, не разделяет вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха, ожидая разоружения Армии обороны. Власти Армении, наоборот, отмечают, что Армия обороны останется на своем месте.
«Хотя в заявлении от 9 ноября нет упоминания об Армии обороны. Думаю, по крайней мере, со стороны стран-посредников, активно занимающихся нашим конфликтом, есть понимание, что без существования Армии обороны процесс обеспечения безопасности в Арцахе будет достаточно сложным. Важно то, что, подобное понимание, как я думаю, есть в первую очередь у России, потому что, если у России такого понимания не будет, Армии обороны просто не будет», - сказал он.
Еще в конце прошлого месяца, во время очередного летнего призыва, в Вооруженных силах Армении сообщили, что с 30 августа в Нагорном Карабахе больше не будет призывников из Армении. Отмечалось, что все вакантные должности в Армии обороны Нагорного Карабаха заполняются, служба организуется за счет военнослужащих-контрактников.
В Иране могут запретить держать домашних животных как «символы Запада»
Парламент Ирана рассматривает законопроект, который может ввести в стране фактический запрет на содержание домашних животных, сообщает Би-би-си. Если он будет принят, владеть животными можно будет только по специальному разрешению правительственной комиссии. За ввоз в Иран любых животных, вплоть до кроликов и черепах, будет предусмотрен штраф в размере около 800 долларов. Их считают «символом вестернизации», неприемлемой для восточной страны.
По словам президента Ассоциации ветеринаров Ирана и противника законопроекта доктора Пайама Мохеби, дебаты по этому поводу начались больше десяти лет назад. Тогда законопроект не был одобрен, хотя к его обсуждению периодически возвращались. Однако на фоне нынешнего усиления консервативных настроений в Иране законопроект может быть одобрен в ближайшее время.
В списке животных, которых касается законопроект - не только собаки, но и кошки и многие другие виды.
Корреспондент Би-би-си в Тегеране также сообщает, что в иранских городах участились случаи арестов за выгул собак в парках и других общественных местах. Животных у арестованных изымают.
- Вопреки распространенному стереотипу, Коран не запрещает мусульманам держать собак, если те приносят пользу - например, как охранники или помощники в охоте. Мусульманские богословы считают ритуально нечистыми собачью слюну и шерсть и рекомендуют держать собак не в жилище, а во дворе. Запрета на содержание других животных - кошек, птиц, хомячков, кроликов, - в исламе нет. По мусульманскому преданию, кошки были любимыми животными пророка Мухаммеда.
- До «исламской революции» 1979 года Иран был одной из самых прогрессивных восточных стран в отношении содержания домашних животных. Он первым на Ближнем Востоке принял законы о защите животных; в 1948 году здесь появилась первая государственная организация по контролю за их соблюдением. Собаки были даже у членов королевской семьи. Одна из самых популярных в мире пород кошек - персидская - была выведена в Иране (Персии). В Тегеране действует музей, посвященный истории этой породы.
В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим федерального ЧС
В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщает Рослесхоз, режим ЧС был введен по упрощенному порядку для более оперативной работы по тушению пожаров. Природные пожары начались в этих регионах в конце мая.
Упрощенный порядок введения режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне был принят в 2021 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что он позволит быстрее координировать усилия федеральных и региональных органов в борьбе с пожарами. «В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», - отметил министр.
На региональном уровне режим ЧС был объявлен в Якутии уже в июне, в Хабаровском крае - в начале июля. Сейчас огнем в них охвачены 603,4 тысяч гектар. Однако это более чем втрое меньше, чем в прошлом году в тот же период.
- В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
Аслан Бжания встретился с представителями партий и ветеранских организаций
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями политических партий и ветеранских организаций республики. На повестке дня - обсуждение вопроса ратификации «Соглашения между правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель президентской администрации Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба. К обсуждению были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики. Участие во встрече приняли председатель ПП «Айтайра», депутат парламента Леонид Лакербая, председатель «Народного фронта» Лаша Сакания, председатель Коммунистической партии Бакур Бебия, председатель ПП «Амцахара» Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения «Амцахара», депутат парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов ОВНА «Абааш» Ерцаху Адлейба, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Аслан Бжания рассказал присутствующим предысторию вопроса. Глава республики подчеркнул, что принципиальная и самая главная разница в соглашениях 1995-го и 2022-го гг. заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России, земля же, как была, так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране.
Присутствовавшие единогласно поддержали позицию президента о необходимости ратификации «Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
Россия, КНДР и Китай попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США
Россия, КНДР, Китай, Мьянма, Иран и Венесуэла попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США, распространенный Госдепартаментом. Перечень подготовлен в рамках исполнения указа президента Джо Байдена о предотвращении таких задержаний и ответных действиях в связи с ними.
Указ был подписан президентом 19 июля, сообщается на сайте Белого дома. Он уполномочивает государственные органы вводить санкции и применять иные меры для противодействия задержаниям. Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением со стороны семей заложников и задержанных, в том числе в связи с делом баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в России, - передает Голос Америки.
США не предоставляют официальных данных о количестве американских граждан, содержащихся под стражей за рубежом. Однако такую статистику ведет Фонд наследия Джеймса В. Фоули, названный в честь американского журналиста, похищенного и убитого в Сирии. По подсчетам правозащитников, более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах, в том числе - российскими, белорусскими и кубинскими властями.
Габуния: Заболевшие «омикроном» в основном не требуют госпитализации
В Грузии большинство случаев заражения распространенным в настоящее время штаммом «омикрон» протекают в легкой форме и не требуют госпитализации. Об этом сегодня, 19 июля, заявила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Чиновница назвала симптомы, характерные для этого штамма коронавируса: насморк, кашель, лихорадка, общая слабость, диарея.
По ее словам, с учетом указаний семейного врача лечение вирусного заболевания следует продолжать дома, без дополнительных обследований и госпитализации, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это симптомы, которые могут быть у человека при простуде и гриппе. В такое время нет необходимости в дополнительных обследованиях и госпитализации», - сказала Габуния.
Представительница Минздрава считает, что резкого роста случаев распространения вируса за прошедшую неделю не наблюдалось.
Между тем с 10 по 17 июля в Грузии было выявлено 7 812 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 52% превышает число заболевших на прошлой неделе.
Кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по «санитарному делу»
Кассационный суд в Москве оставил без изменений судебные решения в отношении Олега Навального, брата политика Алексея Навального, вынесенные по так называемому «санитарному делу», сообщает Интерфакс. Ранее защита Навального просила суд признать незаконными вынесенные по делу судебные решения.
В августе 2021 года суд назначил Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в начале года в Москве. В сентябре Олег Навальный покинул Россию. В январе 2022 года он был объявлен в розыск, а в феврале Люблинский суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на год лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд подтвердил это решение в марте.
«Санитарным делом» СМИ прозвали уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса, возбужденное в Москве после акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Обвиняемыми стали сторонники политика, муниципальные депутаты, участницы Pussy Riot и брат Алексея Олег Навальный - летом прошлого года большинство из них были приговорены к ограничению свободы. По мнению суда, публикуя посты с призывами выйти на январский митинг во время пандемии COVID-19, все они «подвергли угрозе заражения коронавирусом неограниченный круг лиц».
В Европе стоит аномальная жара – сотни погибших, лесные пожары
В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов и зеленых насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Ученые связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением климата.
«Изменение климата убивает: оно убивает людей, нашу экосистему, наше биоразнообразие. Оно уничтожает то, что дорого нам как обществу, – наши дома, наш бизнес, наш скот», – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время поездки в один из наиболее пострадавших регионов страны.
В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40°C. В стране вспыхнуло более тридцати лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более семисот человек.
В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47°C, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны.
Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них – за последнюю неделю. Во французском департаменте Жиронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. Только в Жиронде за последние дни свои дома и места отдыха покинули около 32 тысяч местных жителей и туристов.
В Великобритании во вторник ожидается до 41°C. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33°C. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.
Климатологи считают, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и продолжительными из-за изменения климата, а в сочетании с засухами – затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления климата погода будет становиться более экстремальной, а лесные пожары – более частыми и разрушительными.
- В России также на протяжении нескольких недель сохранялась жаркая погода. В Москве и Подмосковье температура фиксировалась на 5–6°C выше климатической нормы. В Центральной России и на Алтае были побиты рекорды многолетней давности. В нескольких регионах был введен режим ЧС из-за лесных пожаров на фоне устойчивой сухой погоды, в том числе – в Хабаровском крае.
- Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с начала 2022 года во всем мире было побито 188 рекордов тепла и 18 рекордов холода. «Это то, чего можно ожидать от глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами. Теперь это мир, в котором мы живем», – говорит климатолог, профессор наук о Земле Габриэль Векки.
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных, сообщает "РИА Новости". Обмен прошел по формуле "45 на 45". По словам члена пророссийской областной администрации Владимира Рогова, все военные погибли на мариупольском направлении.
Первый обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 2 июня. Тогда стороны передали друг другу по 160 тел. По сообщению военного корреспондента российского "Первого канала" Ирины Куксенковой, Украина получила тогда тела военных, погибших на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Далее в июне прошли еще три обмена: 7 июня - по формуле "50 на 50", 14 июня - "56 на 56", 21 июня - "35 на 50".
4 июля глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулось уже более 400 тел погибших служащих ВСУ. По ее словам, этого мало, потому что тел с обеих сторон намного больше. Однако, как подчеркнула Верещук, Россия не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.
Кутаисский аэропорт закроется на две недели в октябре
Международный аэропорт Кутаиси, из которого ежедневно отправляются рейсы в Европу и другие страны, будет закрыт на две недели в октябре. Причина – ремонт взлетно-посадочной полосы.
«Планируется полная плановая реабилитация взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 км. Авиакомпании, которые работают с нами, сами решат, продолжать ли полеты в период реабилитации из других аэропортов Грузии или полностью прекратить их на две недели», — говорится в заявлении, распространенном аэропортом.
Международный аэропорт Кутаиси прекратит работу с 10 по 24 октября.
Шалва Папуашвили: «Нацдвижение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» и сегодня уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии.
«Проходит заседание в рамках комитета по юридическим вопросам той небольшой рабочей группы, в которой мы обсудили первичные вопросы, далее будет широкое включение представителей гражданского сектора. И сегодня еще раз «Национальное движение» и с ними две партии - «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» - уклонились от работы по рекомендациям Еврокомиссии. Вчера нам говорили, что вопросы следует будто бы спешно обсудить, а сегодня они не участвуют в обсуждении этих вопросов, что еще раз показывает нашему обществу, что для них главный партнер не Европа и продвижение вперед, единственная главная цель - это возвращение власти», - заявил Папуашвили.
По его словам, термин «деолигархизация» усугубил желание внести в политику деструктивные настроения со стороны радикальных групп.
«Вопрос деолигархизации есть в рекомендациях по всем трем странам: Молдове, Украине, Грузии. В случае с Украиной речь идет об имплементации существующего закона, так как вы знаете, что в Украине этот закон был принят прошлой осенью и задействован только в мае этого года, поэтому рекомендация - имплементировать. Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что может подразумеваться в случае с нашей рекомендацией. Мы обсудили украинский закон, каковы его принципы, как он работает и каковы критерии. Конечно, он имеет преимущество в том плане, что оторван от грузинской политической ситуации», - сказал Папуашвили.
Ника Гварамия: «Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны»
В Тбилисском апелляционном суде прошло первое судебное заседание по уголовному делу основателя и генерального директора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия.
Находящийся в заключении директор оппозиционного канала заявил, что судебный приговор в отношении него отсрочил европейскую перспективу всей страны:
«Судья Чхиквадзе одним приговором подписал отсрочку европейской перспективы. Именно отсрочку, потому что у Чхиквадзе недостаточно власти и ее никогда не будет у всей судебной системы Грузии, чтобы отобрать у нашей страны европейскую перспективу. Ни у Бидзины Иванишвили нет такой власти, потому что это исторический вопрос", - сказал Гварамия.
По его словам, ранее судебный процесс был перенесен вплоть до наступления исторического момента для Грузии (решения о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС):
«(Процесс) был отложен на восемь недель, ровно до принятия этого европейского решения. Они закрыли дверь именно в момент прохождения через нее. Господин Чхиквадзе оказался автором этого судьбоносного решения», — сказал Гварамия в суде.
Он считает, что был наказан за то, что борется за европейское будущее Грузии:
«Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны… Условно говоря, я не борюсь за Нику Гварамия и за его свободу, я борюсь за эту страну и ее европейское будущее", - сказал Ника Гварамия.
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария ранее обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвили с предложением помиловать Гварамия. На вопрос журналистов, собирается ли она прислушаться к обращению, президент сказала, что уже ответила на этот вопрос. Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Нику Гварамия.
Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.
- Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями в ранге гендиректора телекомпании «Рустави 2».
- Сотрудники «Мтавари», оппозиция и часть правозащитников считают вынесенный ему приговор тревожным сигналом другим критикующим власти телеканалам в Грузии. Самого Гварамия они называют «политическим заключенным». Оппозиция обращает внимание на то, что решение отправить за решетку главу оппозиционного телеканала было принято в то время, когда Грузия ожидала ответа на заявку по членству в Евросоюзе.
- Дело Ники Гварамия упомянуто как пример нарушения свободы СМИ в Грузии в резолюции Европарламента от 9 июня.
«Абааш» предлагает ратифицировать соглашение по госдаче «Пицунда»
Общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. «Абааш» призывает поддержать решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о ратификации абхазо-российского соглашения о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда».
В заявлении организации говорится, что госдача «Пицунда» со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении специальных служб России.
«Мы внимательно наблюдаем за этой дискуссией, в которой принимают участие и бывшие, и действующие депутаты Парламента Абхазии, члены Общественной палаты, политические и общественные организации республики. К сожалению, эта дискуссия вышла за приемлемые рамки в контексте союзнических отношений с Россией, которая, признав первой независимость Республики Абхазия, взяла на себя бремя по охране наших священных границ по суше и на море, их наиболее уязвимых участков... Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется, угрозы только растут и мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой пониманием, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом», - цитирует заявление агентство Апсныпресс.
Ветеранов «Абааш» возмущают «политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, и это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти».
Ветеранская организация считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки. Обращение подписал председатель «Абааш» Гарри Бигвава.
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству
Палата общин британского парламента отказалась поддержать вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Это позволит ему доработать на своём посту до определения кандидатуры следующего премьер-министра.
В начале июня члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия Джонсону. Это позволило ему сохранить пост. Поводом для голосования стала поступившая информация о том, что премьер в период с 2020 по 2021 год участвовал в вечеринках на Даунинг-стрит несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.
В начале июля правительство Джонсона покинули около 50 человек. Премьер был вынужден подать в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера и лидера консерваторов до партийных выборов в сентябре.
По итогам прошедшего 18 июля нового раунда голосования среди членов Консервативной партии в списке претендентов на пост премьер-министра остались четыре кандидата. Наибольшее число голосов набрал бывший глава Минфина Риши Сунак, на втором месте – замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, на третьем – глава МИДа Лиз Трасс.
ВСУ нанесли удар по базе российских войск в Херсоне
Украинские военные нанесли удар по базе российских войск вблизи Антоновского моста в Херсоне, сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Сегодня передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, вблизи кафе «Наири» есть автостанция. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение... которое было мощным блокпостом на территории между мостами. Пока там мощный взрыв... Это было точечное уничтожение военного расположения орков у Антоновского моста», – сказал он в эфире украинского обшенационального телемарафона.
По его словам, над этой территорией сейчас возвышается облако черного дыма.
Хлань добавил, что ВСУ действуют «совершенно точечно» по расположению боеприпасов войск РФ.
«За последнюю неделю мы увидели последовательное уничтожение врага и в Чернобаевке, и Новой Каховке, и в Бериславе, Чулаковке, Скадовском районе. Эти меткие попадания – это уже работа новейшего оружия», – рассказал он.
Украинские военные, в частности оперативное командование «Юг», пока об этом не сообщают.
Накануне в ОК «Юг» заявили об «определенных достижениях» украинских войск на юге Украины.
Дэвид Крамер: Нападая на посла Америки, они нападают на президента Америки
«Полный абсурд, что Америка пытается втянуть Грузию в войну. Никто не хочет, чтобы масштабы войны расширились и охватили Грузию или любую другую страну», - заявил бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США и директор по глобальной политике президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По его словам, «очень неловко видеть, что правительство Грузии и «Грузинская мечта» критикуют представителей правительства Украины больше, чем правительство России».
Как отмечает Крамер, представители «Грузинской мечты» должны понимать, что, когда они нападают на посла США, то нападают на президента Америки и представителя всего американского правительства.
«Думаю, это отражает очень тревожную тенденцию, существующую в Грузии в последние годы, которая действительно достигает дна. Меня беспокоит то, что официальные лица «Грузинской мечты» не могут проанализировать, что Америка — их лучший друг, и что нападки на американского посла являются одновременно очень неуместным поведением и очень неразумным», - заявил Крамер.
Североосетинского певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам колонии
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева по делу о митингах против самоизоляции во Владикавказе, сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК), участии в массовых беспорядках (часть 1 статьи 212) и насилии в отношении полицейских (часть 1 статьи 318). Уголовное дело о распространении "фейков" было прекращено за истечением срока давности.
Двое других фигурантов дела, Рамис Чиркин и Арсен Бесолов, получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. Им вменили организацию массовых беспорядков и призывы к экстремистской деятельности.
20 апреля на площади Свободы во Владикавказе прошел митинг. Собравшиеся требовали отставки главы республики и правительства Северной Осетии, а также смягчения карантина по коронавирусу и освобождения Чельдиева, которого до этого задержали полицейские. Силовики разогнали участников стихийного митинга и задержали более 100 человек. 65 из них подверглись административному аресту. По данным Кавказ.Реалий, не менее 20 из участников митинга получили реальные сроки по уголовным делам.
За три дня до митинга Чельдиев записал видеообращение с призывом выйти на акцию, а затем был задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован в Северную Осетию. Там, утверждает следствие, певец якобы сопротивлялся и дважды ударил сотрудника Центра "Э" по лицу.
В мае 2020 года Вадима Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов были признаны фактическими организаторами протестов, отмечает Павел Чиков.
Отставки и назначения в Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев произвел ряд отставок и назначений.
Указом югоосетинского лидера назначен новый глава администрации Ахалгорского (Ленингорского) района республики.
"В соответствии с пунктом 9 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Гагиева Илариона Руслановича Главой Администрации Ленингорского района Республики Южная Осетия", - говорится в указе, передает агентство "РЕС".
Об Илларионе Гагиеве известно, что он пытался выставить свою кандидатуру на парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК сначала зарегистрировал, а затем, без решения суда, убрал его имя из списка кандидатов, так как «выявил» гражданство Грузии.
Позднее Верховный суд подтвердил правомочность этого отказа. Однако суд рассмотрел только процедуру отмены регистрации, не разбираясь в его причинах. Как отметил в интервью "Эху Кавказа" сам Илларион Гагиев, в суде не представили ни одного доказательства наличия у него гражданства Грузии.
Указом президента также в отставку отправлен начальник госохраны Андрей Захарченко. О том, кто займет его место, не сообщается.
Кроме того, во вторник Алан Гаглоев назначил главным редактором национальной газеты «Хурзарин» Ирину Дамбегову. Она займет место отправленного в отставку Юрия Габараева.
От занимаемой должности директора Гостелерадиокомпании «Ир»освобожден Георгий Келехсаев. Временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя директора Алана Бестаева.
Келли Дегнан исполнила сванский танец в Местии [видео]
Во время своего визита в Сванетию посол США в Грузии Келли Дегнан исполнила сванский танец с участниками ансамбля «Рихо».
«Во время визита в Местию посол Дегнан научилась сванскому танцу. Большое спасибо ансамблю «Рихо» за прекрасные уроки и знакомство с важнейшей частью сванской культуры», — говорится в сообщении, распространенном посольством США.
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