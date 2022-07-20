Еврокомиссия предложит сократить потребление газа на 15%

В Нагорном Карабахе не будет военнослужащих срочной службы, призванных из Армении, а процесс возвращения в Армению частей, отправленных в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны во время 44-дневной войны, завершится в сентябре, заявил в интервью «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«В результате войны ряд частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», - отметил он.

Григорян добавил, что, тем не менее, контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают, при необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.

Секретарь Совбеза заявил, что в плане безопасности в Нагорном Карабахе ничего не меняется, ведь и до этого функцию обеспечения безопасности выполняла Армия обороны. Затем он добавил, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности.

На замечание, что события в Парухе показали, что это не так, чиновник ответил: «События в Парухе являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и применимого международного права. Подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Российская Федерация заверила нас, что вторгшиеся азербайджанские силы должны быть выведены оттуда, и мы надеемся, что российские миротворческие силы обеспечат вывод незаконно вторгшихся азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе».

Интервью Армена Григоряна на тему призыва в Карабах последовало за пространным выступлением президента Азербайджана в конце прошлой недели, в котором тот заявил, что спустя более 1,5 лет после 44-дневной войны Армения до сих пор не выполнила свои обязательства, между тем представитель Минобороны России в Баку пообещал, что к июню армянские войска будут выведены из Карабаха.

«Армения, как сторона, потерпевшая поражение в войне, приняла на себя обязательства. Эти обязательства там отчетливо указаны в заявлении от 10 ноября. Одно из них заключается в выводе армянских вооруженных сил из Карабаха. Этот вопрос до сих пор не нашел решения. Мы неоднократно поднимали вопрос, но Армения затягивает его», - сказал Алиев.

Заявление Григоряна носит больше дипломатический характер - политолог

Политолог Тигран Григорян отмечает, что заявление секретаря Совбеза, по сути, не является новостью, и официальный Ереван не впервые говорит о том, что не будет посылать призывников из Армении в Нагорный Карабах.

«Очевидно также, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Байрамов-Мирзоян, которая состоялась в Тбилиси. Об этом есть упоминание, например, в распространенном после встречи сообщении МИД Азербайджана, и ясно, что Азербайджан говорит с Арменией на языке угроз, хотя это заявление Григоряна носило больше дипломатический характер, потому что в этом заявлении он не сказал ничего нового», - сказал политолог.

Он отметил, что президент Азербайджана, говоря об армянских войсках, не разделяет вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха, ожидая разоружения Армии обороны. Власти Армении, наоборот, отмечают, что Армия обороны останется на своем месте.

«Хотя в заявлении от 9 ноября нет упоминания об Армии обороны. Думаю, по крайней мере, со стороны стран-посредников, активно занимающихся нашим конфликтом, есть понимание, что без существования Армии обороны процесс обеспечения безопасности в Арцахе будет достаточно сложным. Важно то, что, подобное понимание, как я думаю, есть в первую очередь у России, потому что, если у России такого понимания не будет, Армии обороны просто не будет», - сказал он.

Еще в конце прошлого месяца, во время очередного летнего призыва, в Вооруженных силах Армении сообщили, что с 30 августа в Нагорном Карабахе больше не будет призывников из Армении. Отмечалось, что все вакантные должности в Армии обороны Нагорного Карабаха заполняются, служба организуется за счет военнослужащих-контрактников.