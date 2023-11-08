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Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС.

В сообщении чиновника сказано, что Киеву удаётся проводить глубокие реформы несмотря на ведение войны на право на существование. Кишинёв проводит их несмотря на «постоянные дестабилизирующие попытки против демократии» в стране.

Фон дер Ляйен сказала, что Украина выполнила более девяноста процентов рекомендаций, выдвинутых ЕС. Однако в отчёте, обнародованном Еврокомиссией, сказано, что Украине нужно провести ещё ряд преобразований (полный список на русском языке приводит «Украинская правда»).

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России. Партнеры Киева по Ассоциированному трио, Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 марта.

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