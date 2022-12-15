Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение Специальной пенитенциарной службы опубликовать видеозаписи его пребывания в клинике «Вивамеди».

«Вчера система перед всем миром окончательно опозорилась. Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком с чувством достоинства. Я надеюсь на вашу человечность. Видели ли вы в какой-нибудь стране мира, в том числе в России, такую дикость и безобразие? Больше всего мне жаль медперсонал, взятый в заложники бандой разбойников и всячески ими терроризируемый. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты врачи, и пусть никто не пытается свалить все на них. Что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломать меня вы не сможете», – говорится в письме Саакашвили.

Сын Михаила Саакашвили считает, что больше всего радуются положению его отца российский политический истеблишмент и российские СМИ.

«Российский политический истеблишмент вполне доволен теми экстремальными страданиями, которые мой отец перенес за последний год», — сказал Эдуард Саакашвили.

«Очевидно, что у правительства Грузии есть своя политическая программа, но если вы посмотрите российское государственное телевидение, которое освещает ситуацию с моим отцом — факт, что они рады и развлекаются тем, в каком он состоянии, и что он заключенный», — добавил он.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Эдуард Саакашвили напомнил, что его отец впервые в истории Грузии мирно передал власть в стране путем выборов, при этом зная, что новые власти будут его преследовать. Ему ничего не угрожало за пределами Грузии, ни США и ни одна страна в Европе не пошла бы на экстрадицию. Но он все равно вернулся на родину, отметил сын Михаила Саакашвили.

Сегодня Михаил Саакашвили находится в гораздо более тяжелом положении, он не может передвигаться самостоятельно, заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.

«Государство нарушает права Михаила Саакашвили, государство нарушает права личного пространства человека. Публикация без его согласия каких-либо кадров или видеозаписей скрытого наблюдения является катастрофой и уголовным преступлением», – добавила она.

Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили, предоставить ему необходимую медицинскую помощь, психологическую заботу и справедливый суд».

В Службе защиты персональных данных заявили, что приступили к изучению вопроса об огласке личных данных бывшего президента Грузии.

«14 декабря 2022 года Специальная пенитенциарная служба, государственное подразделение системы Министерства юстиции Грузии, обнародовала видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении…. Служба защиты персональных данных изучит вопрос в установленные законом сроки и проинформирует общественность о результатах», – говорится в сообщении.