Европейский экипаж с первым астронавтом Турции полетел на МКС

Ракета-носитель SpaceX была запущена в четверг к МКС с европейским экипажем из четырёх человек.

Это третья пилотирумая экспедиция на МКС, полностью проводимая силами частных космических компаний.

Пристыковка американского корабля Crew Dragon компании Илона Маска к орбитальной станции запланирована на субботу.

Экипаж состоит из командира, бывшего астронавта NASA Михаэля Лопез-Алегриа (6-й полёт); пилота, полковника ВВС Италии Уолтера Вилладеи (2-й полёт); астронавта, лётчика-истребителя ВВС Турции Алпера Гезерахвью (первый полёт); шведского астронавта Европейского космического агентства Маркуса Вандта (первый полёт).

Телеканал CNN отмечает, что для турецкого астронавта это также первый в истории полёт в космос гражданина Турции.