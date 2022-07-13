Европейское космическое агентство прекращает проект с «Роскосмосом»

В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наёмников для участия в войне в Украине. Как пишет "Медуза" в новом расследовании, и вербовщики и сами наёмники называют его "собянинским полком". Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы. При этом сам мэр Сергей Собянин публично старается как можно сильнее дистанцироваться от войны.

Набор в "собянинский полк" начался 1 июля. По информации издания, в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов – мужчины в возрасте до 60 лет. Наёмники сначала в течение месяца проходят подготовку на полигоне Мулино в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц. "В эту сумму входит доплата от мэра Собянина — 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ — выплаты от Москвы будут поступать туда", - сказал вербовщик журналисту "Медузы", который представился соискателем на должность рядового наёмника.

Издание выяснило, что одним из вербовщиков в "собянинский полк" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших командиров народной милиции ДНР. Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".

Глава пресс-службы мэра Москвы Гульнара Пенькова не ответила на звонки и сообщения журналистов "Медузы" в соцсетях, а представитель пресс-службы правительства Александр Герасимов сказал, что "не уполномочен" отвечать на такие вопросы.

"Добровольческие батальоны" (а на деле подразделения контрактников) в российских регионах начали формировать еще весной 2022 года; с тех пор свои отряды появились в Чечне, Татарстане, Башкирии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях.

С начала вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. Набор в частные военные компании (ЧВК) превратился в один из вариантов "скрытой мобилизации". А грань между наёмниками, регулярной армией и так называемыми добровольцами в ходе войны в Украине окончательно стерлась, поскольку все они работают с министерством обороны, говорится в расследовании.