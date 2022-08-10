Евросоюз и Великобритания прекратили закупать уголь у России

В Евросоюзе с 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Евросоюз согласовал эту меру в начале апреля, в рамках пятого пакета санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. Сегодня же от российского угля отказалась Великобритания.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет четверть всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год. ЕС заменяет российские поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.

После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки российского угля, Москва перенаправила экспортные потоки, в частности, в Индию и Турцию. При этом России приходится продавать уголь с дисконтом до 50 процентов. Это, в значительной мере, компенсируется мировым ростом цен на топливо.

К концу года европейские страны планируют частично отказаться от поставок российской нефти. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу.

США запретили импорт газа, нефти и угля из России в начале марта.