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Евросоюз одобрил использование таблеток от COVID-19
Евросоюз одобрил для экстренного применения использование таблеток «Паксловид» от коронавирусной инфекции COVID-19 для пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора. Это первый одобренный в Европе препарат от болезни, который принимается перорально.
Ингибитор протеазы+ритонавир уже был одобрен в США 23 декабря. Согласно результатам исследования, проведенного компанией, он снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска на 89 процентов. Е
Однако исследование проводилось на невакцинированных пациентах и из него не ясно, какова эффективность препарата у вакцинированных. Из сообщения европейского регулятора следует, что испытания в Европе показали схожую эффективность. Но там не уточняется, были ли пациенты привиты или нет.
До конца года Pfizer планирует произвести до 50 миллионов доз «Паксловида». После одобрения регулятором, страны ЕС должны дождаться от него рекомендации к использованию, прежде чем их жителям можно будет выписывать таблетки. Предполагается, что препарат будет прописываться только пациентам с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.
- ЕС рассматривает заявку еще одного производителя лекарств, фармацевтического гиганта Merck & Co. Однако одобрение их препарата «Молнупиравир» затянулось после того как компания пересмотрела данные о его эффективности, снизив оценку в два раза.
Другие новости дня
Глава Нацгвардии Украины подал в отставку из-за ЧП в Днепре
Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан, подал в отставку в связи с чрезвычайным происшествием в Днепре, в результате которого погибли пять человек, среди них - четверо военнослужащих.
На специально собранном брифинге Балан заявил: «С учетом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности».
Балан также сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, в котором произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.
В ночь на 27 января в Днепре на территории машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия открыл стрельбу из автомата Калашникова по сослуживцам. Погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Еще пять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Рябчук скрылся с места происшествия, но позже сдался правоохранительным органам.
По предварительным данным, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер. При этом в полку над срочником стали издеваться, называя его «стукачом».
Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Николай Балан назначался командующим Нацгвардией Украины дважды - в феврале 2015 года (пробыл на должности исполняющего обязанности 11 месяцев) и в мае 2019 года. До этого он был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск Украины. Ушел с должности после аннексии полуострова Россией. В 2018 году российские власти включили Балана в санкционный список.
На границе в Ростовской области задержаны трое журналистов
Сотрудники ФСБ задержали в приграничном поселке Куйбышево в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фрилансера Глеба Голода и фотографа «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева, сообщает Znak.com.
Их ответили в здание местной погранслужбы, где предъявили претензии за работу в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. Пограничники также допросили задержанных. В частности Бакина спрашивали о его работе в редакции Znak.com и о личной жизни, сообщает издание.
Юрист Алексей Прянишников сообщил телеграм-каналу «ЧТД», что в поселке Куйбышево журналисты фотографировали и снимали видео. Специального разрешения у них не было. Но Znak.com подчеркивает, что Игнат Бакин работал по редакционному заданию и не пересекал границу с Украиной, как и его коллеги.
Журналистам грозит административный штраф до тысячи рублей по статье о нарушении режима в пограничной зоне.
На таджикско-киргизской границе произошел вооруженный конфликт
Пограничники с обеих сторон таджикско-киргизской границы открыли огонь друг по другу вечером 27 января. Сообщается о применении минометов и гранатометов. Об этом передают Таджикская служба Радио Свобода - Радио Озоди и Радио Азаттык.
Бишкек и Душанбе входят в один военный союз - ОДКБ. Однако на границе двух стран регулярно происходят вооруженные конфликты. Обычно это происходит из-за спорных территорий - из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.
В этот раз стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен-Исфана между двумя киргизскими городами. Обе стороны утверждают, что вели только ответный огонь. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации конфликта.
Радио Азаттык со ссылкой на киргизские погранвойска сообщает, что на 20:30 обстановка на границы характеризуется как напряженная, а перестрелки продолжаются. Остановить противостояние стороны призвал генсекретарь ОДКБ.
На следующей неделе 36 тысяч школьников в Грузии перейдут на онлайн-обучение
На этой неделе родители 36 202 учащихся публичных школ выразили желание перейти на онлайн-обучение. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Министерство образования.
По данным ведомства, в эти данные не входят ученики тех классов и школ, которые уже перешли на онлайн-обучение из-за случаев заражения. Министерство образования обнародует информацию об этом в конце недели.
Родители или опекуны учеников школ могут выбрать между формой очного посещения уроков и дистанционным обучением. Для этого следует подать заявку на сайте Министерства образования - для этого выделен один день недели, четверг. Заявки принимаются с 00:00 до 18:00.
В югоосетинский ЦИК обратилась инициативная группа Альберта Валиева
В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась сегодня, 27 января, четвертая инициативная группа о проведении 2 февраля собрания по поддержке кандидата на президентский пост.
«Сегодня к нам поступило еще одно уведомление инициативной группы о проведении 2 февраля собрания в поддержку претендента в президенты РЮО, без уточнения личности кандидата», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По данным «Рес», обратившиеся в ЦИК намерены поддержать предпринимателя Альберта Валиева.
Ранее в югоосетинский ЦИК обратились инициативные группы по выдвижению претендентов на пост президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева и Гарри Мулдарова.
Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
- Согласно действующему законодательству, право выдвижения кандидатов на пост президента имеют только политические партии и инициативные группы избирателей. Кандидат от партии выдвигается на съезде. Партия также может выдвинуть кандидата, не являющегося ее членом. Жители Южной Осетии, объединенные в инициативную группу, выдвигают своего кандидата на своем собрании.
- Президентом Южной Осетии может быть избран житель республики не моложе 35 лет, владеющий осетинским и русским языками и постоянно проживающий на территории республики последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
- Нынешний президент Анатолий Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.
Представитель МИД РФ: Неприемлема даже мысль о войне с Украиной
«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Такое заявление сделал в четверг представитель МИД России Алексей Зайцев, комментируя сообщения о возможной угрозе вторжения российских войск на территорию Украины. По словам Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается.
Такие заявления действительно звучали из уст российских представителей, включая главу МИД России Сергея Лаврова. В то же время, в Москве заявляли, что Россия отреагирует на якобы готовящееся наступление украинских вооруженных сил на позиции пророссийских сепаратистов в Донбассе.
Как отмечает «Интерфакс», после заявлений представителя МИД на Московской бирже вырос курс рубля по отношению к доллару и евро. Российская валюта укрепилась до 78 рублей за доллар и 87 за евро. Накануне курс доллара доходил до 80 рублей, евро - до 90.
Представители США и других стран Запада в ответ на российские заявления о приверженности миру указывали на то, что пока не видят никаких признаков деэскалации на границе России с Украиной, где собрана большая группировка российских войск. Напротив, численность этой группировки - в том числе из-за прибытия российских военных на учения в Беларусь - постоянно возрастает.
Представитель МИД России обвинил страны Запада в том, что они якобы подталкивают Украину к конфликту с Россией. По его словам, они «намерены твердо придерживаться продуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир», а также хотят «рассорить народы России и Украины».
Официальная Москва не считает аннексию Крыма в 2014 году агрессией против Украины, а также отрицает военную помощь сепаратистам в Донбассе, о которой существуют многочисленные свидетельства. Украина, напротив, считает Россию «страной-агрессором» и подчеркивает, что вооруженный конфликт де-факто с Россией продолжается с 2014 года, то есть «немыслимое», в терминологии российского МИД, уже произошло.
26 января впервые за долгое время на фоне обострения ситуации на границе в Париже состоялась встреча политических советников так называемой нормандской четверки - России, Украины, Франции и Германии. Обсуждалась тема урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны договорились о необходимости поддерживать перемирие и о новой встрече в Берлине через 2 недели.
Официальный Киев высоко оценил такие итоги переговоров. В МИД Украины заявили, что вероятность вооруженного российского вторжения в ближайшие 2 недели снизилась. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры содержательными и конструктивными, а также такими, «которые позволяют очертить возможность достижения решений, необходимых для мира».
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе» - заявил Зеленский. Он также вновь призвал организовать в ближайшее время встречу лидеров стран Нормандского формата.
В Каталонии решили помиловать казнённых за колдовство женщин
Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании тысячи женщин, казнённых за колдовство 400 лет назад. Инициатива автономного региона Испании последовала вслед за принятием аналогичных документов в Шотландии, Швейцарии и Норвегии. Эти страны поддержали манифест "Они не были ведьмами, они были женщинами". Его подписали более 100 европейских историков.
Каталонский парламент в документе признал казнённых женщин жертвами женоненавистнических преследований. В документе также говорится о необходимости восстановить историческую память о несправедливо осуждённых и репрессированных. Власти Каталонии также намерены назвать именами казнённых женщин улицы и площади в населённых пунктах региона.
По подсчётам историков, с конца XVI по начало XVII веков в Европе казнили 50 тысяч человек по обвинению в колдовстве. Большинство осуждённых составляли женщины. В Каталонии преследование ведьм продолжалось до XVIII века.
СМИ: оппозиционер Мулдаров будет выдвинут на пост югоосетинского президента
Группа избирателей планирует выдвинуть кандидатуру оппозиционера Гарри Мулдарова на выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом пишет агентство «Рес». Информацию распространяют и осетинские Telegram-каналы.
Уведомление инициативной группы о проведении 1 февраля собрания уже поступило в Центральную избирательную комиссию. При этом секретарь ЦИК Кристина Авлохова заявила, что в уведомлении не указано, по какому вопросу проводится собрание.
Гарри Мулдаров – действующий депутат парламента и глава Комиссии по делимитации и демаркации. Именно он активно критиковал действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова по вопросу де-факто границы с Грузией и требовал его импичмента.
Ранее в ЦИК обратились две инициативные группы по выдвижению претендентов на должность югоосетинского президента. В выборах могут принять участие Владимир Пухаев и Гено Каджаев.
Выборы югоосетинского президента пройдут 10 апреля. Анатолий Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
Югоосетинский МИД назначил представителей в шести странах
МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия объявил о назначении своих представителей в Южной Корее, Турции и четырех странах Черноморского экономического сотрудничества.
По информации ведомства, представителем в Южной Корее будет уроженец села Кваиси Батрадз Плиев. С 1990 года Плиев проживает в российском городе Владивосток. В 2009 году он был избран заместителем председателя правления общественной организации Приморской осетинской диаспоры «Осетия».
Представлять югоосетинский МИД в Турции будет Хоситы Бурхан. Он родился в турецком городе Сивас. В 1989 году был одним из основателей Общества осетин Турции «Алан» в Стамбуле, а в 1994 году был избран его председателем. На съезде осетинского народа в Цхинвали в 2007 году ему вручили паспорт гражданина Республики Южная Осетия.
Полномочным представителем в Болгарии назначен Красимир Иванов, в Северной Македонии – Сашко Станинов, в Польше – Збигнев Пискорский, в Греции – Димитрис Янгос.
В декабре прошлого года югоосетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев посетил Турцию и провел ряд встреч с руководством и активом осетинской общины.
Ранее в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Опрос NDI: число сторонников интеграции Грузии в ЕС и НАТО выросло
Число сторонников членства Грузии в Евросоюзе и НАТО выросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Национального демократического института (NDI), пишет СОВА.
Согласно исследованию, вступление в ЕС приемлемо для 83% населения, неприемлемо – для 8%. Еще 8% респондентов заявили, что не знают ответа на вопрос. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июле 2021 года, число сторонников европейской интеграции выросло на 7%.
Что касается членства в НАТО, согласно опросу, присоединение к альянсу считают приемлемым 77% граждан, неприемлемым – 11%. 12% респондентом не знают ответа. Поддержка интеграции в НАТО по сравнению с предыдущим опросом также выросла – с 74% до 77%.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 7-13 декабря 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2099 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
- В конце декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Грузию пытаются «насильно затянуть» в НАТО «вопреки воле большой части ее народа».
- В 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)?». В этом референдуме участвовали 1 982 318 человек, из которых около 77 % граждан проголосовали за вступление в НАТО.
В России выявили почти 89 тысяч новых заражений коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 19 процентов больше, чем накануне. Об этом сообщает федеральный оперативвный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый максимум с начала пандемии и седьмой подряд максимальный прирост заболевших с 21 января.
Больше всего заражений COVID-19, как обычно, в Москве — 26 586. Это на треть больше, чем днём ранее. В Москве также заметно выросло число госпитализаций за последние сутки с 1188 до 1459. За те же сутки в российские больницы попали 12 807 пациентов с COVID-19.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила вчера , что уровень госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в России увеличился на 36 с половиной процентов за последние два дня. Вчера же департамент здравоохранения Москвы приостановил на три недели плановую госпитализацию в московские детские больницы.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Согласно данным штаба, распространение этого варианта фиксируется уже в 74 регионах (включая аннексированный Крым). Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм стал доминирующим в России. По данным на 26 января, на вариант "дельта" приходится 48 процентов выявленных случаев заражения, на "омикрон" – 52 процента.
Согласно статистике в странах, где "омикрон" уже стал доминирующим, процент летальных исходов при заражении этим штаммом существенно ниже, чем в случае "дельты", однако из-за большого числа заражённых и госпитализированных нагрузка на систему здравоохранения остаётся высокой.
В Южной Осетии выявили 160 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 160 новых случаев коронавируса. Это данные проведенных 363 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1152 жителя республики, 30 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 582, выздоровели 10 430», – рассказала агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 60 294 исследования на COVID-19.
За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Осетии скончались 200 человек.
В Абхазии учителей призвали вакцинироваться в течение двух недель
Учителей в Абхазии призывают вакцинироваться от коронавируса в течение двух недель. Об этом агентству «Апсныпресс» заявил министр просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Инал Габлиа.
«[Главный санитарный врач] Людмила Скорик не раз заявляла о том, что учителя, которые не вакцинированы, не должны выходить на работу. Если же они хотят работать, то должны сделать прививки. Мы дадим две недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет, нужно вакцинироваться», – сказал Инал Габлиа.
Ранее стало известно, что все сухумские школы будут закрыты на карантин до 4 февраля. По информации Инала Габлиа, в Абхазии болеют коронавирусом 83 педагога.
«Больше 150 детей в целом по стране болеют коронавирусной инфекцией. Мы консультировались с врачами, опасения вызывает новый штамм «омикрон», который очень быстро распространяется», – отметил он.
- Накануне коронавирус выявили у 583 жителей Абхазии (это – новый антирекорд). Скончались еще два пациента.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 41 458 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 35 765 человек.
NYT рассказала о содержании ответов США на требования России
США в ответах Москве о гарантиях безопасности, переданных российской стороне накануне, предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Это может стать поводом для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в 2019 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переданными Москве документами.
Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы манёвры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО и США, заявил, что он позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет, сказал Лавров. Он отметил что решение о дальнейших шагах России будет принимать президент Владимир Путин.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Документ запрещал странам разрабатывать и иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования. В 2018 году США объявили о выходе из договора, и в 2019 году он утратил свою силу. Вашингтон тогда обвинил Москву в нарушении условий из-за разработки ракеты 9М729. Россия обвинения отвергла, заявил, что дальность ракеты не превышает 500 километров.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом отметил, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 24%, «Единое национальное движение» – 9%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 42% опрошенных.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
- Ни одна партия – 41%
- Грузинская мечта – 24%
- Отказ от ответа – 12%
- Единое национальное движение – 9%
- Не знаю – 6%
- Другие партии – 8%.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 7-13 декабря 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2099 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
В Днепре задержан солдат-срочник, убивший пятерых сослуживцев
Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре, задержан. Об этом сообщает МВД Украины.
В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Ещё пятеро получили ранения. Трагедия произошла рано утром 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш".
"Военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении МВД.
Рябчук скрылся с места происшествия, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Информации о мотивах стрелка пока нет.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в отношении срочника проведут психиатрическую экспертизу. Также будет создана комиссия, которая выяснит обстоятельства, подтолкнувшие военнослужащего к такому поступку.
Рябчук служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, он характеризовался положительно, сообщили в пресс-службе НГУ.
В Грузии вновь выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Грузии за сутки выявили 17 484 новых случая коронавируса (днем ранее был установлен антирекорд – 17 530 случаев).
Накануне провели 73 250 тестов: PCR-тестов – 29 065, экспресс–тестов на антиген – 44 185. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 23,87%, за последние 14 дней составляет 16,51%, за неделю – 20,58%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 840. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
Выздоровели еще 3699 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 110 168, выздоровевших – 981 531.
В настоящее время в Грузии 113 771 активный случай инфицирования, 4714 пациентов лечатся в клиниках, 980 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8630 человек, всего использовано вакцин – 2 686 220.
ЕСПЧ рассматривает жалобы против России по делу о крушении MH17
В среду Европейский суд по правам человека начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении "Боинга" в 2014 году.
Представитель Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры рейса в момент гибели находились под юрисдикцией России, поскольку страна "осуществляла эффективный контроль" над территорией так называемой "Донецкой народной республики", а самолёт упал именно в этой зоне. Согласно концепции "эффективного контроля", если та или иная страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несёт за это ответственность.
Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что Россия не влияла и не влияет на ситуацию в Донбассе. Отмечается, что это, как и другие заявления Виноградова о непричастности России к гибели пассажиров "Боинга", вызвали негодование родственников погибших, находившихся в зале заседаний.
- Пассажирский рейс MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, большинство из которых - граждане Нидерландов, погибли.
- Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит ракетой из комплекса "Бук", который принадлежал российской армии. Снаряд, по данным следствия, был выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе сепаратистам.
- Судебное разбирательство по делу о крушении "Боинга" идёт в Нидерландах с марта 2020 года. Обвинения предъявлены бывшему министру обороны "ДНР" и кадровому сотруднику ФСБ России Игорю Гиркину, а также троим его подчинённым - россиянам Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, и украинцу Леониду Харченко.
- Россия отрицает причастность к крушению лайнера и отказывается экстрадировать обвиняемых.
Новый антирекорд: в Абхазии выявили 583 новых случая коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1107 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 583 из них (это – новый антирекорд).
По информации Оперативного штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 23, один человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 9 пациентов.
- В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 57 лет.
- В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1956 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 41 458 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 35 765 человек.
Сборная Грузии по футзалу вышла в 1/4 финала чемпионата Европы
Сборная Грузии обеспечила себе место в 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу за тур до конца группового этапа. Команда Автандила Асатиани переиграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:1, проигрывая 0-1. Во втором матче группы Испания разошлась миром с Азербайджаном – 2:2.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Грузия – первый дебютант ЕВРО, выигравший два первых матча на турнире – со времен Азербайджана на ЕВРО-2010.
Заключительные матчи в группе D пройдут в субботу, когда Грузия сыграет в Гронингене с Испанией, а Азербайджан встретится в Амстердаме с Боснией и Герцеговиной, лишившейся шансов на продолжение борьбы на чемпионате. После этих встреч станут известны все участники плей-офф, который начнется в понедельник.
«Я так рад второй победе! Это большое испытание для сборной Грузии, и мы усердно работали, чтобы добиться этого. У меня просто нет слов... Наша команда преисполнена веры в себя и результат нашей работы. Мы провели четыре или пять дней в подготовке к этой игре. Изучали соперника и едва ли могли подготовиться лучше», – заявил игрок сборной Грузии Талес.
В дебютном матче на ЕВРО сборная Грузии обыграла команду Азербайджана со счетом 3:2.
Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они, по его словам, находятся без разрешения этих стран. Выступление Столтенберга транслировалось на сайте НАТО.
Как пишет телеканал «Дождь», генсек НАТО назвал три сферы отношений с Россией, в которых можно ожидать прогресса. Говоря об обеспечении европейской безопасности и ситуации в Украине, Столтенберг заявил о готовности НАТО выслушать, что беспокоит Россию, и вступить в «реальный» диалог о поддержании основ безопасности. Для этого, по его словам, Россия должна вывести войска из соседних стран и уважать право независимых государств на выбор того, как будет обеспечиваться их безопасность.
Столтенберг также предложил Москве возобновить работу представительства НАТО в России и российского представительства в Брюсселе, а также установить прямую линию связи и использовать военные контакты, чтобы избегать военных инцидентов.
Кроме того, генсек НАТО призвал к снижению рисков, открытости и контролю за вооружениями. В частности, он предложил продолжить консультации в рамках совета Россия-НАТО о снижении космических и киберугроз, обеспечить безопасность в воздухе и на море, а также следовать международным договоренностям по биологическому и химическому оружию.
НАТО, по словам Столтенберга, «готово к худшему», поэтому альянс наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях и приводит войска в готовность. По словам Столтенберга, при необходимости силы реагирования могут быть мобилизованы в течение нескольких дней.
В декабре МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности, которые предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии. Москва также потребовала вернуть НАТО к позициям 1997 года. В Североатлантическом альянсе и США говорили, что не согласятся на такие меры.
Вечером 26 января посол США в Москве передал МИД России ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отказался раскрывать подробности этого ответа, но сказал, что НАТО не отступает от принципа «открытых дверей» и предлагает России дипломатический путь отношений.
В резолюции «Грузинской мечты» по Украине Россия не упоминается
«Грузинская мечта» и оппозиция не смогли согласовать текст резолюции в поддержку Украины. В документе, разработанном партией власти, Россия не упоминается. Речь идет о политическом акте в поддержку Украины, совместной разработки которого требовала парламентская оппозиция, впрочем, правящая команда замечания оппонентов не учла, пишет SOVA. Одним из основных требований оппозиции было упоминание РФ, как агрессора.
Текст резолюции, предложенный властями, выглядит следующим образом:
«Парламент Грузии придерживается принципов международного порядка, основанных на принципах международного права и общепризнанных норм международного сообщества, включая принципы нерушимости границ и территориальной целостности и суверенитета государства Парламент выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, создавая новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности.
Членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства, любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы. Предотвращение войны в Украине должно стать главной заботой международного сообщества Ввиду всего вышеизложенного, Парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесной координации со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине», - говорится в тексте резолюции.
По словам лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, текст полностью лишен «провокационной и популистской риторики». Мдинарадзе подчеркнул, что в документе учитывались все мнения.
«Давайте мы не будем оценивать, что сложно, а что легко. Я сказал и еще раз повторю – мы постарались максимально учесть все мнения. Призыв этой резолюции, главный постулат, также исходит из того, что международное сообщество, наши международные партнеры вместе с нами, властью Грузии, должны суметь не допустить войну в Украине. Это интересы, из которых она вытекает. Были за столом радикально разные мнения, которые звучали два дня. Мы постарались, чтобы были учтены все мнения, чтобы все слова были взвешены и все фразы были, исходя из национальных интересов», - заявил Мамука Мдинарадзе.
Посол США привез в МИД РФ ответ на требования о гарантиях безопасности
Посол США в Москве Джон Салливан в среду вечером привез в МИД России письменный ответ Вашингтона на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.
Об этом изначально сообщили СМИ, а впоследствии информацию подтвердило и само российское внешнеполитическое ведомство. В сообщении на его сайте говорится, что Джона Салливана по его просьбе принял замминистра Александр Грушко. «В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», - говорится на сайте.
Американский дипломат отказался от комментариев журналистам как по приезде, так и после посещения российского дипведомства, отмечает ТАСС. По сведениям российских агентств, пребывание Салливана в МИД России длилось около получаса.
Также стало известно, что в среду госсекретарь США Энтони Блинкен выступает с комментариями перед журналистами. Встреча, как отмечает «Голос Америки», происходит на фоне обострения напряженности между Россией и Украиной и растущей обеспокоенности союзников США по поводу возможных военных действий со стороны Москвы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также объявил экстренную пресс-конференцию после сведений о передачи США своего ответа России.
По информации западной разведки, Россия за последние месяца сосредоточила у границ Украины до ста тысяч своих военных, предположительно, готовя вторжение на территорию соседнего государства.
Москва обвинения отрицает, утверждая, что напряженность в регионе создают США и НАТО. Российские официальные лица неоднократно заверяли, что планов атаковать Украину у России нет. В декабре Россия выдвинула к США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Эти требования включают отказ от расширения НАТО на восток, прекращение военного сотрудничества с бывшими советскими республиками и неразмещение в Европе каких-либо ударных систем, способных угрожать России.
После переговоров между российской делегацией и западными союзниками в Женеве и Боюсселе ранее в январе стороны объявили, что диалог важен, но между ними по-прежнему остаются серьезные разногласия. Глава НАТО Столтенберг тогда подчеркнул, что у России нет права вето на прием в Североатлантический Союз новых членов, и, к примеру, Украина может сама решать, как обеспечивать свою безопасность. Российские власти потребовали от Запада письменного ответа на свои предложения.
Газета Washington Post на прошлой неделе написала, что Вашингтон попросил Москву не публиковать полный текст письменного ответа США. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме 26 января, заявил, что Москва, судя по всему, не может опубликовать американский документ. «Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», - сказал Лавров в Госдуме.
В югоосетинский ЦИК обратились первые претенденты на президентство
На сегодняшний день в ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия обратились представители двух желающих баллотироваться на президентских выборах - Владимира Пухаева и Гено Каджаева.
Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января.
«24 января в Центральную избирательную комиссию обратились представители инициативной группы с уведомлением о проведении 30 января собрания по выдвижению кандидата на должность президента Республики Южная Осетия Пухаева Владимира Эдуардовича. Кроме того, в Центризбирком обратились представители инициативной группы с уведомлением о проведении 1 февраля собрания по выдвижению кандидата на должность президента РЮО Каджаева Гено Георгиевича», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова.
Она уточнила, что согласно выборному законодательству инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК по проведению собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения.
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