Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 российских сенаторов

Евросоюз подвергнет санкциям за войну в Украине 146 членов верхней палаты российского парламента и 14 олигархов и известных бизнесменов, а также членов их семей. Кроме того, новые ограничения вводятся против криптовалютного рынка и судоходства. Об этом сообщается на сайте организации.

Точный список бизнесменов не раскрывается – он станет известен после публикации документа о санкциях в официальном журнале ЕС. Среди сенаторов под ограничения попадут все, кто голосовал за ратификацию договоров о дружбе России с так называемыми Луганской и Донецкой народными республиками 22 февраля.

Расширение санкций ограничит экспорт в Россию судовых систем связи и навигации, и подведёт под ограничения Российский морской регистр судоходства, в котором зарегистрированы несколько тысяч российских судов.

Кроме того, новые ограничения вводятся против Минска. От межбанковской системы SWIFT будут отключены три белорусских банка. В страну будет запрещено ввозить наличные евро. Будут введены ограничения против Национального (центрального) банка. А европейским банкам будет запрещено принимать от белорусов вклады свыше 100 тысяч евро.

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