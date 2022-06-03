Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России

Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.

Евросоюз принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России.

Новые ограничения также предполагают отключение от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского Банка развития.

В Евросоюзе будет приостановлено вещание трех российских государственных телеканалов: "РТР-Планета", "Россия-24" и "ТВ Центр". В сообщении Совета Европы говорится, что российское правительство использует эти телеканалы для распространения дезинформации о вторжении в Украину.

Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Шестой пакет санкций запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление облачных сервисов.

Кроме того, Евросоюз расширил санкционный список физических и юридических лиц. В него попали люди, ответственные за военные преступления, бизнесмены, чиновники и члены их семей, а также компании, задействованные в сфере обороны. Санкционный список будет обнародован позже.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ожидается, что это произойдет до конца дня.