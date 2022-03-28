Новости
Евросоюз сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет
Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia. Боррель уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.
В начале марта на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.
В свою очередь США и Великобритания сообщили о введение эмбарго на поставки нефти из России.
23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка "недружественных стран". Путин пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех "скомпрометировавших себя валют". Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.
В российский список "недружественных стран" входят 50 государств, среди которых все страны Евросоюза.
В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.
Другие новости дня
Уилл Смит ударил ведущего церемонии вручения «Оскара»
Американский актер Уилл Смит, получивший свой первый «Оскар» за фильм «Король Ричард», затеял на церемонии драку из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит.
Вручавший один из призов комик Крис Рок во время церемонии сказал, обращаясь к Джаде: «жду не дождусь выхода «Солдат Джейн-2».
В известном фильме «Солдат Джейн» исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией – заболеванием, связанным с выпадением волос.
Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием неценцузной лексики: «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта».
Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок, передает русская служба Би-би-си.
Умер первый президент Азербайджана Аяз Муталибов
Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов умер в Баку на 84 году жизни. Он занимал свой пост меньше года, после чего был свергнут оппозицией и в 1992 году был вынужден бежать в Россию, где прожил 20 лет до возращения на родину.
Муталибов работал инженером, в 1963 году вступил в КПСС, через три года стал директором Бакинского завода холодильников и бытовых машин, с 1977 работал по партийной линии. В 1982 году был назначен председателем Госплана Азербайджанской ССР, а в 1989 году стал председателем республиканского Совета министров, исполнявшего функции правительства.
Был народным депутатом СССР.
После начала событий в Баку в январе 1990 года Муталибов был избран первым секретарём ЦК республиканской компартии. Тогда же в столицу Азербайджана вошли подразделения советской армии, подавившие выступления граждан. Согласно позиции Москвы, армия вводилась для защиты армянского населения от этнических погромов и убийств. В Азербайджане такую трактовку отрицают.
В мае того же года Верховный совет Азербайджана избрал Муталибова президентом республики, ещё находившейся в составе СССР. Вскоре после восстановления независимости страны Муталибов стал президентом, будучи единственным кандидатом на выборах. Оппозиция отказалась от участия в выборах и призывала бойкотировать их.
В 1991 году Муталибов ушёл в отставку после неудач в войне за Нагорный Карабах и массового убийства азербайджанцев в городе Ходжалы. После расследования событий парламентской комиссией депутаты отменили отставку президента, постановив, что он не мог предотвратить трагедию. Против этого решения выступила оппозиция из Народного фронта. В Баку вошли вооружённые сторонники оппозиции — сам бывший президент позднее утверждал, что это случилось после того как его возвращение на пост не поддержал президент России Борис Ельцин. В мае Муталибов бежал в Москву на российском военном самолёте.
В Азербайджане на Муталибова о были заведены несколько уголовных дел. В 2012 году он вернулся на родину, заявив, что ушёл от политики. В интервью российскому журналу "Русская жизнь" в 2009 году бывший президент говорил, что был пророссийским политиком, так как "без поддержки России, ему делать было нечего". "Если бы не было территориальных конфликтов, я бы до сих пор был в Азербайджане президентом", — сказал он тогда.
В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Оскар»
В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".
Одной из интриг церемонии было возможное обращение к участникам президента Украины Владимира Зеленского. Голливудский актер Шонн Пенн пообещал "уничтожить" американскую киноакадемию, если она откажется предоставить слово Зеленскому. Обращения президента Украины не случилось, но в перерыве церемонии организаторы вывели на экраны официальное заявление киноакадемии и попросили собравшихся почтить минутой молчания жертв войны в Украине и поддержать украинский народ "любым способом, который вы можете". На сцене в этот момент находилась актриса Мила Кунис, уроженка Украины, которая вместе с мужем Эштоном Кэтчером собрала для страны миллионы долларов.
Главная премия досталась картине "CODA: Ребенок глухих родителей". Фильм Шан Хейдер также удостоен награды в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший актер второго плана". Им стал Трой Коцур - глухой от рождения американский актер.
Лучшим режиссером стала Джейн Кэмпион с картиной "Власть пса".
"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Лучшей актрисой стала Джессика Честейн за "Глаза Тэмми Фэй".
Лучшим полнометражным анимационным фильмом признан "Энканто". Лучшим короткометражным мультфильмом стал "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго.
Премию Киноакадемии в номинации "Лучшая песня" получила Билли Айлиш с "Не время умирать" ("No Time To Die") из одноименного фильма о Джеймсе Бонде.
Картина "Дюна" Дени Вильнева стала триумфатором по числу наград. Она собрала премии в шести номинациях : "Лучший оператор" (Грег Фрэйзер), "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный саундтрек" и "Лучший звук".
Владимир Зеленский: Россия, конечно же, потеряет и Абхазию
Россия потеряет Абхазию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью с российскими журналистами, отвечая на вопрос главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова – «зачем это Владимиру Путину?».
«И Абхазию, и всё это — всё потеряет, конечно же, Россия. Но проблема же в том, а как потом тем людям сживаться? Это так же, как нам с Донбассом, где детям десять лет промывали в школе: кто мы, какие мы нацисты… А как нам потом с этим? В этом проблема», – сказал Зеленский.
Украинский президент отметил, что у Путина «многовекторный подход» к вопросу места и лидерства России в мире.
«Кто имеет право быть не в России. Целая история здесь, понимаете? Исторический подход. И это разные вещи: Кавказ это Кавказ, грузины это грузины, молдаване это молдаване, а Украина это Украина. Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка — он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой. Второе — конечно, успех Украины. А в силу геополитики, расположения, народа — он точно понимает, какой народ здесь. К сожалению, я считаю, что его планы — не стратегические. Стратегия — это что будет через сто лет с государством, которое он возглавляет четверть века. [У Путина] другой подход. Чтоб сегодняшнее, чтоб запомнили. Чтоб был монумент — Мавзолей, памятник, грамота. Я сегодня вижу в этих поступках грамоту, даже не вижу памятник», – сказал Зеленский.
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В отношении журналистов, которые участвовали в разговоре с ним, начата проверка.
В Энергодаре создан пророссийский «совет самоорганизации города»
В украинском городе Энергодар, который после военного вторжения российских войск в Украину перешел под контроль армии РФ, создан «общественный совет самоорганизации города». Его возглавил депутат горсовета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую в Украине называют «пророссийской», Андрей Шевчик.
В воскресенье Шевчик записал видеообращение, в котором сказал, что «совет будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб и обеспечением города лекарствами», и что поддержку новому органу якобы оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.
В ответ действующий мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что «совет самоорганизации города является нелегитимным и не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины».
С начала вторжения на территорию Украины российские войска заняли десятки населенных пунктов. В подавляющем большинстве из них местные власти отказываются сотрудничать с россиянами. В пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что представители российских силовых структур похитили четырнадцать мэров городов страны, отказавшихся от сотрудничества.
На окраине Тбилиси произошел взрыв на газовой заправке
Взрыв произошел на газовой заправке в тбилисском районе Варкетили сегодня вечером, сообщают СМИ. По данным телекомпании «Формула», пострадали два человека.
Очевидцы говорят, что сначала загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на заправку.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сообщает, что к этому моменту пожар на заправке уже ликвидирован.
Азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Паруха – МО РФ
По итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения с территории села Парух, говорится в сообщении Министерства обороны РФ о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
Также отмечается, что в Аскеранском районе было зафиксировано два случае нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана, в результате перестрелки с каждой стороны было ранено по два человека.
«Командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями конфликтующих сторон, стабилизировало ситуацию», - говорится в сообщении.
Радио Азатутюн пытается проверить эту информацию.
Новые переговоры России и Украины пройдут в Турции в конце марта
Новые переговоры представителей России и Украины в очном формате должны пройти в Турции в период с 28 по 30 марта. Об этом сообщил представитель Киева Давид Арахамия.
Представитель Москвы Владимир Мединский подтвердил предстоящую встречу. По словам Мединского она назначена на 29-30 марта. Место глава российской делегации не уточнил.
Решение о встрече стороны приняли сегодня.
Первые раунды переговоров России и Украины об урегулировании конфликта проходили в очном формате на белорусской территории. Затем встречи проводились по видеосвязи. Новый раунд – первая личная встреча сторон с середины марта. Москва и Киев подробности встреч не разглашают.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».
Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.
Зеленский дал первое с начала войны интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое после начала войны интервью российским журналистам. С Зеленским говорили главные редакторы издания «Медузы» и телеканала «Дождь», журналист Михаил Зыгарь, передавший украинскому президенту вопрос от «Новой газеты», и спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев.
Расшифровка разговора уже опубликована на сайте «Медузы».
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не показывать интервью с Зеленским.
Журналисты задали вопрос, не означаются ли буквы V и Z, которые используются российскими военными и другими сторонниками России и которые означают инициалы президента Украины, политическое устранение Зеленского. Украинский лидер ответил, что его политическим устранением занималась группа пророссийского политика Виктора Медведчука.
По словам Зеленского, окружение Медведчука понимало, что российская власть теряет влияние на украинскую политику, поэтому оно занималось пропагандой, направленной на ослабление местной власти, во время выборов в регионах.
Комментируя осаду Мариуполя, Зеленский обратил внимание, что в освещении событий наблюдается информационный хаос. Президент сказал, что город заблокирован российскими военнослужащими. Заминирован порт. В самом городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои.
Президент подтвердил, что из города временно были открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в стороны Украины. Зеленский отметил, что часть людей вывезли силой в регионы, подконтрольные российской армии. Всего из города, по словам президента, вывезли более двух тысяч детей. Их точное нахождение неизвестно. «Они держат их как души для обменного фонда», - сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос о пленных, Зеленский сообщил о том, что украинская и российская сторона обмениваются списками. Президент сообщил, что он придерживается принципа обмена «всех на всех». По словам Зеленского, в боевых действиях со стороны России воюют очень молодые люди и российская сторона скрывает информацию о погибших.
Зеленский сказал, что после начала вооружённого вторжения у него сильно ухудшилось отношение к России и россиянам. При этом президент отметил, что благодарен тем, кто поддерживает Украину.
Зеленский не поддержал исключение российского режиссера Сергея Лозницы из украинской киноакадемии после того как тот высказался против бойкота российских художников, музыкантов и спортсменов. Но, по словам президента, «ненависть ко всему русскому будет расти однозначно».
Вместе с тем, по словам Зеленского, статус русского языка с повестки переговоров России и Украины не снят. Уважение к языкам народов-соседей - России, Румынии, Венгрии, Польши - будет установлено в специальном договоре.
Чехия заморозила активы российских олигархов на сотни миллионов крон
Прага заморозила имущество и счета российских олигархов, попавших под санкции из-за войны с Украиной, на сотни миллионов крон. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в эфире Чешского телевидения.
Фиала отметил, что замороженные активы – это часть чужого имущества. Нанося удар по какой-либо компании, принадлежащей российским бизнесменам из ограничительного списка, государство должно обеспечить работой сотрудников, подчеркнул премьер. Он не исключил, что для дальнейшего исполнения санкций Чехии придется внести изменения в законодательство. О национализации предприятий, принадлежащих российским олигархам, речи не идет.
За соблюдение санкций в Чехии отвечает Финансово-аналитическое бюро. Ранее на этой неделе оно объявило, что занимается несколькими случаями обхода ограничений. По данным бюро, некоторые предприниматели пытались вывести со своих счетов десятки миллионов крон. Сейчас это дело расследует полиция. Имена бизнесменов не раскрываются.
До войны России с Украиной президент Чехии Милош Земан был противником санкций против Москвы. Вскоре после российского вооруженного вторжения на территорию соседней страны Земан высказался за максимально жесткие меры в отношении Кремля. Фиала в разговоре с Чешским телевидением сказал, что рад тому, как руководство в чрезвычайной ситуации не имело разногласий.
По словам Фиалы, российский президент своей агрессивной политикой практически ничего не добился, а мысль о том, что он остановится, считается ошибочной. По оценке Фиалы, нынешние санкции против Москвы являются самыми жесткими в истории.
С начала так называемой «специальной военной операции» России на территории Евросоюз ввел несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров.
Италия, в частности, заморозила активы российских олигархов на сумму более 800 миллионов евро. Центробанк Нидерландов заморозил российских активов на 200 миллионов евро. Франция заморозила средства Банка России на сумму 22 миллиарда евро.
В свою очередь Госдума ранее предложила национализировать западные компании, ушедшие с российского рынка в связи с военной агрессией России в отношении Украины. Владимир Путин поддержал идею введения внешнего управления на таких предприятиях.
В правительство и прокуратуру направлен список из нескольких десятков иностранных компаний, которые объявили о прекращении или приостановке работы в России, и поэтому могут быть национализированы. В перечень, в частности, вошли Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald’s, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen.
В Тбилиси задержаны около десяти протестующих против роста цен на топливо
Участники сегодняшней акции в Тбилиси перекрыли дорогу в центральной части столицы, в районе площади Героев и лагуны Вере.
Начальник Главного управления патрульной полиции Тбилиси Лаша Джохадзе призвал протестующих разблокировать дорогу. Правоохранители задержали около десяти человек, после чего движение было частично восстановлено, сообщает Общественный вещатель.
Протестующие изначально собрались на площади Первой Республики, откуда двинулись по направлению к парламенту. Граждане говорят, что цена на топливо достигла исторического максимума и теперь необходимо принимать конкретные меры. В частности, демонстранты потребовали отменить акциз, что, по их словам, приведет к снижению цен на топливо.
Российским ударом уничтожена нефтебаза подо Львовом
Глава администрации Львовской области Украины Максим Козицкий сообщил в воскресенье, что в результате российского ракетного удара, нанесенного в субботу, нефтебаза в окрестностях города была полностью уничтожена.
Удар был нанесен предположительно тремя крылатыми ракетами «Калибр» вечером в субботу, в то время, когда в Варшаве, примерно в 400 километрах от Львова, выступал президент США Джо Байден. Пожар тушили до утра. Погибших, по предварительным данным, нет.
Удар по нефтебазе официально подтвердило и Министерство обороны России, которое утверждает, что она «обеспечивала топливом украинские войска». По данным Минобороны, еще один ракетный удар был нанесен по одному из заводов во Львове.
По данным украинских властей, еще один российский ракетный удар в субботу разрушил нефтебазу в городе Дубно на западе Украины.
В последние дни российские войска целенаправленно ведут ракетные обстрелы крупных нефтехранилищ Украины, в том числе далеко от зоны боевых действий. По всей видимости, цель - вызвать топливный кризис. В связи с войной поставки топлива в Украину сейчас серьезно ограничены.
В сводке российского Минобороны за утро воскресенья не говорится о каком-либо продвижении войск. Украинский Генштаб утверждает, что украинская армия освободила несколько населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Публикуются видео разбитой военной техники, как утверждается, из этих населенных пунктов. В Донбассе, по данным украинской стороны, российские войска и сепаратисты продолжают попытки наступления - бои идут в городах Попасная и Рубежное, а также в осажденном Мариуполе.
В Тбилиси прошла акция против роста цен на топливо
В Тбилиси прошла акция протеста с требованием снижения цен на топливо. Манифестанты собрались на площади Первой Республики, откуда направились по центральному проспекту Руставели к зданию парламента Грузии, сообщает SOVA.
Протестующие требуют:
- полной отмены акцизов;
- перевода ставки НДС на плавающий режим;
- демонтажа искусственной монополии.
Участники акции считают, что это снизит стоимость топлива на 80-90 тетри (около 25-30 центов).
«Иначе цены на топливо продолжат расти и это плохо отразится на всех. Правительству пора менять страусиную позу и проводить радикальные экономические реформы. Цена на топливо касается не только автовладельцев. Стоимость топлива отразится на 70% услуг и продуктов. Каждый месяц наше население беднеет на 20%», - сказал организатор митинга.
Роскомнадзор заблокировал сайты Невзорова и газеты Bild
Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт немецкого таблоида Bild и ресурсы журналиста Александра Невзорова, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о действиях российской армии.
Доступ к сайтам www.bild.de и nevzorov.tv заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 26 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».
Невзоров также сообщил, что Роскомнадзор включил в Единый реестр запрещенных сайтов его страницу в сервисе Яндекс.Дзен.
Официально о причине блокировки не сообщается. По всей видимости, она связана с освещением германской газетой и Александром Невзоровым российского вторжения в Украину.
Издание Bild ранее начало публиковать часть своих материалов о войне в Украине на русском языке. Среди заголовков, например, «Лживый Лавров цитирует Геббельса», «Путин загоняет свою страну в пропасть», «Кадыровские цепные псы - это просто блеф». Невзоров также выступает с резкой критикой действий российских властей. Уголовное дело против него было возбуждено из-за его сообщений об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров - как и множество СМИ, ссылавшихся на очевидцев - утверждал, что по нему нанесли удар российские войска. Власти сочли это фейком. Невзоров сейчас находится за границей.
С 24 февраля, когда началось российское вторжение, власти РФ заблокировали множество информационных ресурсов, включая сайты Радио Свобода и его проектов. Ряд изданий приостановили работу или перестали писать об Украине в связи с новым законом о фейках, предусматривающем длительные сроки заключения за распространение информации о деятельности российских военных, признанной властями недостоверной.
Пасечник: В ЛНР скоро пройдет референдум о вступлении в Россию
Глава так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами, может состояться референдум о вхождении в состав России.
«Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», – приводят его слова агентства.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР», созданных сепаратистами в 2014 году на части территорий Луганской и Донецкой областей Украины. Под предлогом защиты «народных республик» 24 февраля Путин распорядился начать так называемую специальную военную операцию – широкомасштабное вторжение в Украину.
Большая часть Луганской области сейчас под контролем сепаратистов, за агломерацию Рубежное – Северодонецк – Лисичанск продолжаются бои. В Донецкой области «ДНР» контролирует лишь чуть более половины территории, возможно, поэтому ее лидеры пока не говорят о референдуме.
В 2014 году референдум о вступлении в Россию был проведен в украинской Автономной республике Крым и в Севастополе. Его итоги стали для России формальным поводом для принятия этих территорий в свой состав. Аннексию Крыма не признало подавляющее большинство стран мира, указывая в том числе на то, что голосование было проведено после того, как Крым взяли под контроль российские военные, само его проведение противоречило законам Украины, а честность и прозрачность не была обеспечена.
Абхазский ЦИК огласил результаты повторного голосования
Накануне, 26 марта, в 17 избирательных округах прошло повторное голосование по выборам депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Явка избирателей составила 54,52%. В списках для голосования значилось 67 659 человек, проголосовали 36 885 избирателей. 905 бюллетеней оказались недействительными, а это - 2,5%.
По предварительным данным Центризбикома, депутатами избраны:
- Избирательный округ №1 - Инар Гицба - 1287 голосов.
- Избирательный округ №2 - Астамур Герхелия, партия «Амцахара» - 1024 голоса.
- Избирательный Округ № 3 - Нарсоу Салакая – 1215 голосов.
- Избирательный округ №4 - Эрик Рштуни - 1015 голосов.
- Избирательный округ №6 - Дмитрий Маршания - 1763 голоса.
- Избирательный округ №7 - Рашида Айба – 1213 голосов.
- Избирательный округ №13 - Алхас Барциц - 2109 голосов.
- Избирательный округ №15 - Бадрик Пилия – 1130 голосов.
- Избирательный округ №20 - Алиса Гулария, партия «Амцахара» - 1451 голос.
- Избирательный округ №21 - Ахра Пачулия – 928 голосов.
- Избирательный округ №22 - Фазлибей Авидзба – 741 голос.
- Избирательный округ №28 - Демур Гогия – 922 голоса.
- Избирательный округ №29 - Алмас Акаба, партия «Амцахара» - 1038 голосов.
- Избирательный округ №32 - Батал Джопуа – 1189 голосов.
- Избирательный округ №33 - Беслан Эмурхба, партия «Амцахара» - 1372 голоса.
- Избирательный округ №34 - Герман Качарава – 854 голоса.
- В округе №8 оба кандидата набрали равное количество голосов – по 989 голосов.
Таким образом, в парламент избрано 33 депутата. В двух округах - №8 и №18 - будут проводиться повторные выборы.
Председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан сообщил, что в ЦИК поступила одна жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, баллотировавшегося по округу №7.
«Он обратил наше внимание на то, что не все бюллетени были подписаны его наблюдателями. Во время голосования по округу №7 такого обращения или жалоб от участковых комиссий или от окружной комиссии не поступало. Если смотреть с позиции закона, бюллетени считаются действительными, когда они подписаны членами участковых комиссий. Все бюллетени действительно были подписаны членами избирательных комиссий. Если же наблюдатели этот момент не зафиксировали, и во время голосования у них претензий не было, то мы эту жалобу рассматривать не можем. Если есть вопросы к окружной или участковым комиссиям, то кандидат в депутаты может подать иск в суд», - сказал Маршан.
В Грузии отвергли призыв главы СНБО Украины открыть второй фронт
В правящей партии «Грузинская мечта» отвергли идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что Киеву очень бы помогло открытие других фронтов против России. В частности, если бы Молдова и Грузия занялись возвращением своих территорий, оккупированных Москвой, сообщает SOVA.
«Не то чтобы секретарь Совета безопасности Украины, кто бы ни призывал нас, власти Грузии не намерены отступать от заявленной мирной политики. Так было раньше, так будет и в будущем», - заявил в ответ на призыв Данилова председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Берая.
Депутат добавил, что внутри страны, а также за рубежом есть субъекты, делающие все, чтобы «расширить географический ареал боевых действий и втянуть Грузию в войну». «Это было ожидаемо, что они не смогут долгое время скрывать свои намерения и задачи. Очень печально, что это было озвучено секретарем Совбеза Украины, что для нас неприемлемо и что нас шокирует. Я желаю украинскому народу мира, а Данилову – побольше дальновидности и рациональности».
Берая также добавил, что действия грузинских властей основаны на безопасности страны и ее граждан, защите их прав и благополучия. «И мы никогда не предпримем шагов, которые поставили бы все это под угрозу», - добавил он.
Другой депутат от «Грузинской мечты», председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил, что сегодня в Грузии не может быть никаких оправданий для призывов к началу войны. По словам депутата, своим заявлением Данилов «обнажил» истинную мотивацию Киева, недовольного политикой Тбилиси.
«Я имею в виду, что истинная причина недовольства была связана не с санкциями и не заявлениями, а похоже, с тем, чтобы как-то втянуть Грузию в военную авантюру, и таким образом якобы помочь Украине. В действительности, надо сказать, никакой пользы Украине это не принесет, и это просто неправильно», - заявил Сарджвеладзе.
Депутат подчеркнул, что одно можно сказать точно: война не входит в интересы Грузии. Он также добавил, что оппозиция давно пыталась втянуть Тбилиси в конфликт, «и, к сожалению, у нее были сторонники в правительстве Украины».
Блинкен: США не ставят целью смену режима в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неизменности официальной политики Соединенных Штатов и о том, что Вашингтон не придерживается стратегии смены режима в России или какой-либо другой стране.
Блинкен, который находится с визитом в Израиле, прокомментировал прозвучавшие накануне в Варшаве слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. В речи, посвященной войне в Украине, Байден сказал: «Ради всего святого, этот человек не может оставаться у власти». Многие комментаторы восприняли эти слова как указание на то, что США ставят своей целью отстранение Путина от власти.
По словам Блинкена, Байден говорил о том, что у Путина не должно быть власти над соседними странами, в частности у него нет права на агрессию против Украины. Ранее с таким же разъяснением выступил Белый Дом.
Байден и его ближайшие соратники в ходе предвыборной кампании и после нее подчеркивали, что не выступают за смену режима в других странах, отмечая, в частности, негативный опыт кампании в Ираке. Это, однако, не означает отказ от противостояния авторитарным режимам.
В своем выступлении в Варшаве Байден подверг Путина за развязывание войны в Украине резкой критике, называя его диктатором и тираном, а также обвиняя в военных преступлениях. Он также обратился напрямую к гражданам России, отметив, что США им не враги. Байден призвал россиян подумать о том, что российское государство сейчас несет Украине смерть и разрушения, и сравнил события Второй мировой войны, остающиеся в памяти у многих жителей России, с нынешними событиями в Украине. «Эта война недостойна русского народа» - сказал Байден. Прямо он не призывал россиян к неповиновению или каким-то иным действиям.
Николоз Басилашвили проиграл первую же встречу турнира Miami Open
Самый титулованный грузинский теннисист Николоз Басилашвили, двадцатая ракетка по рейтингу ATP, завершил выступление на турнире Masters - Miami Open 2022, пишет агентство «Новости-Грузия».
Во втором круге турнира Басилашвили проиграл американцу Дженсону Бруксби в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Бруксби по рейтингу ATP занимает на сегодня 39 место. Победа над Басилашвили - лучший результат в его карьере.
Если в первом сете Басилашвили оказывал американцу сопротивление, то во втором грузинский теннисист не смог взять ни одного гейма. Единственное очко он выиграл на подаче соперника. Басилашвили и Бруксби до этого встречались дважды: в 2019 и 2021 годах. Тогда оба поединка выиграл грузинский теннисист.
В третьем круге соперником Брукси будет испанец Роберто Баутист-Агут.
Турнир в Майами продлится до 3 апреля. Призовой фонд Miami Open 2022 - 8,6 млн долларов.
Руслан Геремеев, фигурировавший в деле Немцова, воюет в Мариуполе
Офицер МВД из Чечни Руслан Геремееев, которого соратники Бориса Немцова называют одним из возможных организаторов убийства оппозиционного политика, воюет в Украине, принимая участие в штурме города Мариуполь.
Видео с Геремеевым и другими бойцами из Чечни опубликовал в телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров. Утверждается, что на нем чеченские бойцы поднимают флаг над административным зданием в Мариуполе. «Мой дорогой БРАТ Руслан Геремеев «Добрый» всегда доводит порученное дело до конца. Ему был определен самый сложный участок в Мариуполе и задачей командир справился на пять с плюсом»? – пишет Кадыров.
В какой должности и звании сейчас Геремеев, не сообщается. Ранее он был майором, командиром роты батальона МВД «Север».
Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года. В ходе следствия, после ареста по подозрению в причастности в убийстве нескольких уроженцев Чечни, в том числе бывших офицеров, следователи хотели допросить также и Геремеева, однако, как утверждается, не нашли его. В суд по вызову он не явился. Официально организатором убийства был признан бывший водитель Геремеева, однако родные и соратники Немцова неоднократно утверждали, что эту роль сыграл сам Геремеев. О его местонахождении до появления поста Кадырова ничего не было известно.
Бои за Мариуполь ведутся с конца февраля. Город в осаде. Покинувший его мэр Вадим Бойченко рассказал в интервью информационному агентству УНИАН, что город по-прежнему под контролем Вооруженных сил Украины, а российские войска контролируют окраины. «Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается», – сказал он. Он также назвал действия российских войск «геноцидом», обвинив их в планомерном уничтожении города и убийствах мирных жителей. По российским данным, идут уличные бои, и большая часть города уже под контролем российской армии и отрядов сепаратистов «ДНР». Кадыров активно сообщает о действиях в Мариуполе своих подчиненных.
Финляндия закрывает границы для товарных поездов из России
Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта.
«Из-за санкций против Российских железных дорог продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом», – сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.
Уточняется, что VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России уже в воскресенье. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, сообщает Север.Реалии.
- 25 марта сообщалось об отмене пассажирских поездов из Финляндии в Россию. Поезда Allegro, которые связывали страны, с 28 марта перестанут ходить между странами. По словам министра по делам Европы и управления собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, дальнейшая эксплуатация поездов Allegro «нецелесообразна», так как все финны, пожелавшие выехать из России, успели это сделать.
- С начала так называемой «специальной военной операции» России на территории Украины США и их союзники ввели несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров. ЕС ввел санкции против РЖД месяц назад, 26 февраля.
В Абхазии выявлено 12 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 78 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 24 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 9 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 3 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 3 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 341 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49 887 человек.
Коронавирус в Грузии: 357 новых случаев заражения, 4 человека скончались
За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 4 человека, следует из данных правительственного сайта StopCoV. Общее число летальных исходов к утру воскресенья увеличилось до 16 708.
Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 357. Общее число случаев за все время достигло 1 646 316. Данные получены на основании проведения 8,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,27%, за две недели – 4,49%, за семь дней – 3,53%.
Более 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 194. В Имерети выявили 42 случая заражения, в Гурии – 25, в Кахетии – 24, в Самегрело и Земо Сванети – 21, в Аджарии – 16, в Шида Картли – 14, в Квемо Картли – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7, в Самцхе-Джавахети – 5, в Мцхета-Мтианети – 3.
Выздоровели 3 237 человек, их общее число выросло до 1 618 403.
На данный момент в Грузии 11 179 активных случаев коронавируса. Из них 636 (около 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 161 человек. 10 543 пациента лечатся на дому.
Украина ограничила распространение военной информации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий распространение военной информации в условиях чрезвычайного положения.
Согласно документу, запрещается фото- и видеосъемка перемещений украинских военнослужащих, мест обстрелов, названий улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов и других гражданских и военных объектов.
Указ президента также запрещает публикацию данных о перемещении иностранной военной помощи, поступающей Украине.
Запрет на распространение информации не распространяется на Минобороны и Генштаб.
За нарушение запрета грозит до 12 лет тюрьмы.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.