Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России в ответ на её вторжение в Украину. Также санкции уже ввели Великобритания и Япония.

По сведениям Reuters, последней пакет одобрила Австрия, которая пыталась добиться исключения Raiffeisen Bank International из украинского чёрного списка. Банк включён в реестр из-за работы в России после её нападения на Украину – и он по-прежнему там.

Среди прочего новый пакет санкций ужесточает требования к документам по соблюдению ограничений на российскую нефть. Также от европейских компаний будут требовать включать в контракты пункт, запрещающий реэкспорт товаров двойного назначения в Россию.

Кроме того, пакет включает запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с марта 2024 года.

Ранее аналогичное решение приняли страны «Группы семи». На национальном уровне его уже реализовали Великобритания и Япония. Также Япония ввела санкции против 19 россиян и 43 российских организаций. Под ограничения попали движение «Юнармия», Центр прикладной физики РАН, Татьяна Москалькова и Игорь Чайка (также известный как IFYAU9, отмечается в документе).