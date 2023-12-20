Евросоюз согласовал новые правила приема мигрантов

Евросоюз в среду согласовал новые правила приёма мигрантов. Они позволят более равномерно распределять просителей убежища по странам Европы и, возможно, снизить число тех, чьи заявления будут приняты. Правозащитные организации выражают обеспокоенность, что это приведёт к ещё большему ухудшению положения мигрантов.

Согласно Новому пакту о миграции и убежище, страны ЕС обзаведутся единой базой данных о мигрантах, в которую будут заносить всех новоприбывших. База Eurodac, включающая в себя биометрические и другие личные данные, будет использоваться, чтобы отсеять тех, кому Европа ранее уже отказывала в убежище.

Новая процедура предлагает два возможных способа рассмотрений дел мигрантов: к обычному способу рассмотрения прошений об убежище добавляется ускоренный, не более 12 недель, в ходе которого мигранты будут расселяться не в странах прошения, а в пунктах приёма на их границах. Так ЕС надеется отсеивать тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности, и тех, кто приезжает из стран, признанных безопасными для большинства их жителей, – например Индии, Пакистана и Марокко.

В рамках пакта вводится понятие "обязательной солидарности". Оно означает обязанность европейских стран либо принимать определённое число мигрантов, либо платить взносы за каждого, кого они принять отказываться, и финансировать общеевропейский процесс обработки их заявок.

Соглашение также предусматривает возможность ужесточения процедур приёма в случае массового наплыва беженцев.

Новый пакт одобрили многие представители ЕС, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Марка Рютте и представителей Швеции и Франции в Европарламенте. Президент Европарламента Роберта Метсола назвала пакт "историческим", но упомянула, что это не идеальное, а компромиссное решение. "Это не готовое решение всех сложных проблем, но оно демонстрирует, что решения у Европы есть и она готова воплощать их в жизнь", – заявила Метсола.

В то же время многие правозащитные организации подвергли пакт резкой критике. По мнению Amnesty International, устрожение процедуры предоставления убежища в Европе "увеличит страдания мигрантов и беженцев на каждом шаге их пути".

Европейский директор AI Ева Гедди заявила, что с новыми правилами "ещё больше людей будут находиться фактически в заключении на границах ЕС", а европейские страны, вместо того чтобы совместно решать проблемы миграции, теперь смогут "просто откупиться". Европейский совет по делам беженцев (ECRE), в который входят 117 неправительственных организаций, назвал день принятия пакта "чёрным днём для Европы", а сам документ – "византийским по запутанности и орбановским по жестокости". По утверждению ECRE, пакт отказывает мигрантам в праве на защиту и позволяет бесчеловечное обращение с ними.