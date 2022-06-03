Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя «Яндекса»

Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.

В рамках шестого пакета санкций в список также были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина.

Под санкции попали глава и замруководителя "новой администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – Евросоюз считает их причастными к убийствам мирных жителей в Буче.

Из юридических лиц в санкционный список включены УАЗ, КАМАЗ, "Военторг" и компания "Сухой".

В общей сложности в санкционные списки добавлены 65 физических лиц и 18 компаний.

Ранее 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.

Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.