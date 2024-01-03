Евросоюз ввел санкции против российской группы алмазодобывающих компаний «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева.

«Алроса» занимает лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Компания занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья.

«Алмазная отрасль имеет стратегическое значение для экономики Российской Федерации, поскольку является крупнейшим несырьевым экспортным товаром страны», – говорится в официальном журнале ЕС.

В сообщении также отмечается, что «Алроса» имеет давние партнерские отношения с Вооруженными Силами России, поскольку с 1997 года организация спонсирует подводную лодку ВМФ России – Б-871 «Алроса».

«Таким образом, «Алроса» участвует в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», – сказано в публикации.